https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/tsentr-vudro-vilsona-priznan-nezhelatelnym-na-territorii-rossii-1042597936.html
Центр Вудро Вильсона признан нежелательным на территории России
Центр Вудро Вильсона признан нежелательным на территории России
Центр имени 28-го президента США Вудро Вильсона учрежден Конгрессом в 1968 году, его цель - помощь ученым разных стран в проведении политических исследований. 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T10:24+0300
2022-11-12T10:24+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура приняла решение о признании деятельности организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона" нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что по результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность этой иностранной НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции, которое внесет эти сведения в список иностранных и международных НПО, которые признаны нежелательными, и обнародует это решение.Организациям, признанным нежелательными в России, запрещено иметь свои подразделения в стране, проводить банковские операции, распространять информацию, реализовывать программы или проекты. За это может грозить как административное, так и уголовное наказание.Центр имени Вудро Вильсона занимается независимыми политическими исследованиями и позиционирует себя как "политический форум для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/mid-abkhazii-obyavil-personoy-non-grata-predstavitelnitsu-zapadnogo-npo-1041474012.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/nepravitelstvennaya-organizatsiya-chatham-house-priznana-nezhelatelnoy-v-rossii-1038555378.html
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россия, новости
Центр Вудро Вильсона признан нежелательным на территории России
10:24 12.11.2022 (обновлено: 10:49 12.11.2022)
Центр имени 28-го президента США Вудро Вильсона учрежден Конгрессом в 1968 году, его цель - помощь ученым разных стран в проведении политических исследований.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Генеральная прокуратура приняла решение о признании деятельности организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона" нежелательной на территории России. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Сообщается, что по результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность этой иностранной НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции, которое внесет эти сведения в список иностранных и международных НПО, которые признаны нежелательными, и обнародует это решение.
Организациям, признанным нежелательными в России, запрещено иметь свои подразделения в стране, проводить банковские операции, распространять информацию, реализовывать программы или проекты. За это может грозить как административное, так и уголовное наказание.
Центр имени Вудро Вильсона занимается независимыми политическими исследованиями и позиционирует себя как "политический форум для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога".