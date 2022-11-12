https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/tsentr-vudro-vilsona-priznan-nezhelatelnym-na-territorii-rossii-1042597936.html

Центр Вудро Вильсона признан нежелательным на территории России

Центр Вудро Вильсона признан нежелательным на территории России

Центр имени 28-го президента США Вудро Вильсона учрежден Конгрессом в 1968 году, его цель - помощь ученым разных стран в проведении политических исследований. 12.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-12T10:24+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура приняла решение о признании деятельности организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона" нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что по результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность этой иностранной НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции, которое внесет эти сведения в список иностранных и международных НПО, которые признаны нежелательными, и обнародует это решение.Организациям, признанным нежелательными в России, запрещено иметь свои подразделения в стране, проводить банковские операции, распространять информацию, реализовывать программы или проекты. За это может грозить как административное, так и уголовное наказание.Центр имени Вудро Вильсона занимается независимыми политическими исследованиями и позиционирует себя как "политический форум для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/nepravitelstvennaya-organizatsiya-chatham-house-priznana-nezhelatelnoy-v-rossii-1038555378.html

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