https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/svo-mnogomernaya-aktivizatsiya-v-donbasse-1042626892.html

СВО: многомерная активизация в Донбассе

СВО: многомерная активизация в Донбассе

Передислокация значительной группировки российских войск в Херсонской области с правого берега Днепра на левый позволила активизировать наступательные действия... 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T20:15+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательПередислокация также позволила проломить эшелонированную оборону ВСУ, и в короткий период времени освободить несколько населенных пунктов – Павловку, Майорск, Опытное.Украинский театр военных действий напоминает шахматную доску, за которой играют Россия и США. Однако за спиной основного противника – США, - стоят еще много участников и партнеров. Россия со своей стороны успешно рубит отдельные пешки (подразделения и части, боевую технику ВСУ), а Вашингтон и его партнеры достают из кармана новые фигуры (вооружение и наемников из разных стран), ставят их на доску. "Шахматная партия" затягивается, кошельки и арсеналы натовских "болельщиков" пустеют. Боевой потенциал Объединенной группировки войск РФ растет за счет частичной мобилизации и новых поставок вооружений российскими предприятиями ОПК.Ситуация на нижнем Днепре станет стратегически прозрачнее со временем. Сейчас важнее завершить начатое в Донбассе, где российские войска развивают успех на Авдеевском направлении, и за несколько суток полностью освободили Опытное (севернее Донецка), Майорск (окраина Горловки), а также Павловку (близ Угледара). ВСУ вместе с Павловкой утратили возможность переброски подкреплений по южному маршруту на Угледарское направление. Под контроль подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота РФ перешли значительные участки дорог в районе Угледара. Противник пытается удержаться у Богоявленки, за которой открываются тылы группировки ВСУ в Марьинке. Огневое превосходство российских войск не оставляет противнику шансов удержаться в Донбассе.Попытка ВСУ забросить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Кинбурнскую косу завершилась ликвидацией двух десятков диверсантов. Всего за сутки украинская армия безвозвратно потеряла более 300 военнослужащих, семь танков, семь боевых машин пехоты, 10 бронетранспортеров и 11 автомобилей.Не "стояние" на ДнепреРанее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных направлениях. Полное освобождение Донбасса становится приоритетной задачей. Далее начнется освобождение территорий левобережья Днепра (включая древние русские города Полтава, Харьков, Сумы и Чернигов), которые пока еще находятся под контролем киевского режима.Стратегия России – в достижении изначально определенных целей СВО, которые никто не отменял и не корректировал. Москва исключает изменения в статусе Херсонской области, как субъекта РФ, в связи с отводом российских войск из Херсона на левый берег Днепра.Военно-гуманитарная катастрофа Украины – закономерный итог избранного Киевом проамериканского курса после вооруженного переворота в 2014 году, который обошелся Соединенным Штатам всего в 5 млрд долларов. Десятки миллиардов долларов военной помощи в текущем году Вашингтон направил фактически на полный демонтаж украинской государственности.О многом говорит тот факт, что в боевых действиях против российской армии участвуют переодетые в форму ВСУ тысячи польских военнослужащих – с дальним прицелом Варшавы на аннексию областей Западной Украины. Во временно оставленном российскими войсками Херсоне репортеры CNN и Sky News зафиксировали присутствие солдат с шевронами Армии США. За эту информационную утечку Киев лишил аккредитации полдюжины западных журналистов. Как бы то ни было, в Пентагоне и НАТО все меньше доверяют украинским марионеткам в "священной" борьбе с Россией.На Украинском ТВД Запад поиздержался, ощутил антироссийские санкции на собственной экономике, и все более настойчиво подталкивает зависимое украинское правительство к заключению мира с Россией – на любых условиях Москвы. Возможно, "худой мир" окажется весьма непрочным, как и предыдущие минские договоренности. Однако, продолжение боевых действий обещает достаточно быстрое исчерпание натовских арсеналов, полный разгром ВСУ (иностранных наемников), новое унижение США, и уничтожение Украины как субъекта международного права.Запад не поможет. Вашингтон все более заметно пытается "выгрести" из зоны жесткой геополитической турбулентности за счет сокращения издержек, и "плана Маршалла" для Украины не будет. Неслучайно экс-советник американского президента, известный "ястреб" Джон Болтон в статье для WSJ напоминает своим воинственным соратникам, что Америке, которая "превыше всего", и другим странам НАТО нечего противопоставить российским гиперзвуковым, крылатым и межконтинентальным баллистическим ракетам. Не говоря уже о неуязвимом многоцелевом подводном комплексе "Посейдон" с термоядерной боевой частью. Мирные договоренности США с РФ по Украине (без суверенного участия Украины) неизбежны.Украинские источники с тревогой сообщают, что директор СВР Сергей Нарышкин сегодня прибыл в Анкару в составе делегации РФ для переговоров с делегацией США, которую возглавляет директор ЦРУ Уильям Бернс. Кремль со своей стороны "не подтверждает и не опровергает" переговоры с США в Турции. Дипломатия предпочитает тишину.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, украина, россия, донбасс