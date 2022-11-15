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Эдуард Бутба провел совещание в Национальном онкоцентре
Эдуард Бутба провел совещание в Национальном онкоцентре
В ходе совещания стороны обсудили текущие рабочие вопросы и проблемы, которые еще предстоит решить онкоцентру. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Национальном онкоцентре, сообщает пресс-служба ведомства."Наши пациенты беспл­атно обеспечиваются химиотерапевтическими препаратами. Также хочу сказать, что в последнее время уве­личили хирургическую активность почти в два раза, это связан­но с появлением у нас нового оборудования и хирургического набора", - рассказал он.Гамгия добавил, что препараты для химиотерапии поступают в центр бесперебойно и приносить свои лекарства пациенты не могут. При этом глава учреждения добавил, что центру необходимо укомплектовать эндоскопическую операционную и обзавестись оборудованием для ранней диагностики рака. Также завотделением химиотерапии Сария Адлейба сообщила, что все больше жителей республики отдают предпочтение лечению внутри страны. По ее словам, более 50 пациентов получили препараты на сумму от 400 до 600 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lekarstvennyy-rezerv-dlya-onkotsentra-sozdadut-v-abkhazii-1039096622.html
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абхазия, здравоохранение, новости

Эдуард Бутба провел совещание в Национальном онкоцентре

22:39 15.11.2022
© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения АбхазииЭдуард Бутба провел совещание в Национальном онкоцентре
Эдуард Бутба провел совещание в Национальном онкоцентре - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2022
© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии
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В ходе совещания стороны обсудили текущие рабочие вопросы и проблемы, которые еще предстоит решить онкоцентру.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Национальном онкоцентре, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главврача центра Нарта Гамгия, количество больных в последнее время увеличилось, что может объясняться пандемией коронавируса.
"Наши пациенты беспл­атно обеспечиваются химиотерапевтическими препаратами. Также хочу сказать, что в последнее время уве­личили хирургическую активность почти в два раза, это связан­но с появлением у нас нового оборудования и хирургического набора", - рассказал он.
Гамгия добавил, что препараты для химиотерапии поступают в центр бесперебойно и приносить свои лекарства пациенты не могут. При этом глава учреждения добавил, что центру необходимо укомплектовать эндоскопическую операционную и обзавестись оборудованием для ранней диагностики рака.
Также завотделением химиотерапии Сария Адлейба сообщила, что все больше жителей республики отдают предпочтение лечению внутри страны. По ее словам, более 50 пациентов получили препараты на сумму от 400 до 600 тысяч рублей.
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