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Названо количество жителей Галского района, обладающих абхазскими документами
Названо количество жителей Галского района, обладающих абхазскими документами
Жители Галского района, как и жители других районов Абхазии, получают паспорта гражданина Абхазии и вид на жительство в соответствии с законами "О гражданстве... 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T20:22+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Общее количество жителей Галского района, получивших абхазские документы, составляет 22 630 человек, рассказала в интервью "Гал-ТВ" начальник районного паспортного отдела Эльвира Аршба.1130 из них обладают паспортами гражданина Абхазии, 21500 человек – видом на жительство."Обмен паспорта старого образца на новый осуществляется в соответствии с законом "О гражданстве Республики Абхазия" и инструкцией "О порядке выдачи, хранении и учета паспортов гражданина Республики Абхазия". Получение или обмен вида на жительство также осуществляется в соответствии с законом "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" и инструкцией по осуществлению и выдаче и аннулированию вида на жительство у граждан или лицам без гражданства", – рассказала она.Задержка выдачи документов, которая имела место ранее по техническим причинам, на сегодня устранена, сообщила Аршба и добавила, что документ "Форма №9" (временное удостоверение личности гражданина Абхазии - прим.) выдается в соответствии с порядком выдачи и учета паспортов."Форма №9" может быть выдана по желанию сроком на два месяца, на период рассмотрения заявления о выдаче паспорта. При этом, подчеркнула Аршба, подавшие заявление на получение вида на жительство в соответствии с законом не могут быть документированы "Формой №9".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/glavnyy-chetverg-piliya-o-probleme-pasportizatsii-pomoschi-naseleniyu-v-galskom-rayone--1040114174.html
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абхазия, новости, гал
Названо количество жителей Галского района, обладающих абхазскими документами
Жители Галского района, как и жители других районов Абхазии, получают паспорта гражданина Абхазии и вид на жительство в соответствии с законами "О гражданстве Республики Абхазия" и "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Общее количество жителей Галского района, получивших абхазские документы, составляет 22 630 человек, рассказала в интервью "Гал-ТВ" начальник районного паспортного отдела Эльвира Аршба.
1130 из них обладают паспортами гражданина Абхазии, 21500 человек – видом на жительство.
"Обмен паспорта старого образца на новый осуществляется в соответствии с законом "О гражданстве Республики Абхазия" и инструкцией "О порядке выдачи, хранении и учета паспортов гражданина Республики Абхазия". Получение или обмен вида на жительство также осуществляется в соответствии с законом "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" и инструкцией по осуществлению и выдаче и аннулированию вида на жительство у граждан или лицам без гражданства", – рассказала она.
Задержка выдачи документов, которая имела место ранее по техническим причинам, на сегодня устранена, сообщила Аршба и добавила, что документ "Форма №9" (временное удостоверение личности гражданина Абхазии - прим.) выдается в соответствии с порядком выдачи и учета паспортов.
"Форма №9" может быть выдана по желанию сроком на два месяца, на период рассмотрения заявления о выдаче паспорта. При этом, подчеркнула Аршба, подавшие заявление на получение вида на жительство в соответствии с законом не могут быть документированы "Формой №9".