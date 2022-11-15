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Названо количество жителей Галского района, обладающих абхазскими документами

Названо количество жителей Галского района, обладающих абхазскими документами

Жители Галского района, как и жители других районов Абхазии, получают паспорта гражданина Абхазии и вид на жительство в соответствии с законами "О гражданстве... 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T20:22+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Общее количество жителей Галского района, получивших абхазские документы, составляет 22 630 человек, рассказала в интервью "Гал-ТВ" начальник районного паспортного отдела Эльвира Аршба.1130 из них обладают паспортами гражданина Абхазии, 21500 человек – видом на жительство."Обмен паспорта старого образца на новый осуществляется в соответствии с законом "О гражданстве Республики Абхазия" и инструкцией "О порядке выдачи, хранении и учета паспортов гражданина Республики Абхазия". Получение или обмен вида на жительство также осуществляется в соответствии с законом "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" и инструкцией по осуществлению и выдаче и аннулированию вида на жительство у граждан или лицам без гражданства", – рассказала она.Задержка выдачи документов, которая имела место ранее по техническим причинам, на сегодня устранена, сообщила Аршба и добавила, что документ "Форма №9" (временное удостоверение личности гражданина Абхазии - прим.) выдается в соответствии с порядком выдачи и учета паспортов."Форма №9" может быть выдана по желанию сроком на два месяца, на период рассмотрения заявления о выдаче паспорта. При этом, подчеркнула Аршба, подавшие заявление на получение вида на жительство в соответствии с законом не могут быть документированы "Формой №9".

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