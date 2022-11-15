https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/okolo-1400-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-pogibli-vo-vremya-boev-za-pavlovku-1042633852.html
Около 1400 украинских военнослужащих погибли во время боев за Павловку
Около 1400 украинских военнослужащих погибли во время боев за Павловку
Населенный пункт Павловка в ДНР был полностью освобожден в ходе российского наступления 14 ноября 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T15:22+0300
2022-11-15T15:22+0300
2022-11-15T15:42+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. До 1400 украинских военнослужащих были уничтожены в ходе боев за Павловку, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении российские войска сорвали атаку двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки, отбросили их к исходному рубежу, уничтожив до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.На Красно-Лиманском направлении две украинские ротные тактические группы безуспешно пытались провести атаку в направлении Червонопоповки и Золотаревки. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Ведомство также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах, а также склад боеприпасов в Красногоровке в ДНР.Средства ПВО России за сутки уничтожили семь беспилотников, перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня "HIMARS".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/svo-mnogomernaya-aktivizatsiya-v-donbasse-1042626892.html
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россия, новости, министерство обороны рф
россия, новости, министерство обороны рф
Около 1400 украинских военнослужащих погибли во время боев за Павловку
15:22 15.11.2022 (обновлено: 15:42 15.11.2022)
Населенный пункт Павловка в ДНР был полностью освобожден в ходе российского наступления 14 ноября
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
До 1400 украинских военнослужащих были уничтожены в ходе боев за Павловку, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, в боях противник потерял также два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин. Уничтожено было шесть артиллерийских орудий, более 25 автомобилей различного назначения и 28 дронов.
На Купянском направлении российские войска сорвали атаку двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки, отбросили их к исходному рубежу, уничтожив до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении две украинские ротные тактические группы безуспешно пытались провести атаку в направлении Червонопоповки и Золотаревки. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Ведомство также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах, а также склад боеприпасов в Красногоровке в ДНР.
Средства ПВО России за сутки уничтожили семь беспилотников, перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня "HIMARS".