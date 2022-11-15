https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/okolo-1400-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-pogibli-vo-vremya-boev-za-pavlovku-1042633852.html

Около 1400 украинских военнослужащих погибли во время боев за Павловку

Около 1400 украинских военнослужащих погибли во время боев за Павловку

Населенный пункт Павловка в ДНР был полностью освобожден в ходе российского наступления 14 ноября 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T15:22+0300

2022-11-15T15:22+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. До 1400 украинских военнослужащих были уничтожены в ходе боев за Павловку, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении российские войска сорвали атаку двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки, отбросили их к исходному рубежу, уничтожив до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.На Красно-Лиманском направлении две украинские ротные тактические группы безуспешно пытались провести атаку в направлении Червонопоповки и Золотаревки. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Ведомство также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах, а также склад боеприпасов в Красногоровке в ДНР.Средства ПВО России за сутки уничтожили семь беспилотников, перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня "HIMARS".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/vs-rossii-sorvali-ukrainskuyu-kontrataku-na-pavlovku-v-dnr-1042605980.html

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