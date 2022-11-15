https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/voennye-boepripasy-i-narkotiki-byli-obnaruzheny-v-dome-zhitelya-sukhuma-1042628239.html

Военные боеприпасы и наркотики были обнаружены в доме жителя Сухума

Военные боеприпасы и наркотики были обнаружены в доме жителя Сухума

Сотрудники МВД и СГБ Абхазии обнаружили в доме сухумчанина целый арсенал военных боеприпасов и наркотическое вещество марихуана в особо крупном размере. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T10:10+0300

2022-11-15T10:10+0300

2022-11-15T10:19+0300

в абхазии

абхазия

новости

наркотики

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Житель Сухума Темур Козмава подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также наркотического вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По месту жительства 57-летнего Козмава сотрудники правоохранительных органов обнаружили кумулятивные и ручные гранаты с запалами, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, 82-мм осколочную мину, взрыватели от противотанковых мин, блок стартового двигателя для выстрелов из гранатомета, головные взрыватели предохранительного типа мгновенного действия М-6, патроны калибра 7.62 мм и оптический прицел.Все боеприпасы относятся к категории военных, они технически исправны и пригодны к применению. Из подсобного помещения в доме Козмава их изымали при участии специалиста СОБР МВД в соответствии с соблюдением техники безопасности.Также в ходе дальнейшего осмотра помещения было обнаружено серо-зеленое вещество со специфическим запахом, расфасованное в 14 полиэтиленовых пакетов, фольгированные свертки и россыпью.Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД, изъятое вещество оказалось каннабисом, общая его масса составила 680 граммов. Согласно решению суда, Темур Козмава находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/bolee-250-grammov-mefedrona-izyali-v-sukhume-u-zhitelya-amurskoy-oblasti-1042457040.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-sukhume-za-khranenie-narkotikov-1042454108.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии