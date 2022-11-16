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Минобороны России назвало провокацией заявления о падении российских ракет в Польше

Минобороны России назвало провокацией заявления о падении российских ракет в Польше

Согласно заявлению оборонного ведомства, цель провокаций – эскалация обстановки в регионе. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T13:20+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Министерство обороны России назвало провокацией заявления западных политиков и украинских источников о падении российских ракет в населенном пункте Пшеводув в Польше. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Ведомство сообщает, что 15 ноября был нанесен массированный высокоточный удар по системе военного управления Украины и связанными с ней объектами энергетики, все выпушенные ракеты попали точно в назначенные цели, объекты были поражены.Подчеркивается, что удары наносились только по украинским целям и на расстоянии не ближе 35 километров от границы с Польшей.При этом, добавляют в Минобороны, ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось и все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах – это следствия падения или самоликвидации украинских зенитных ракет из комплексов ПВО.Ранее, 15 ноября, в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала ракета, в результате падения погибло два человека. Согласно заявлению польского президента Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету.

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