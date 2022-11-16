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Минобороны России назвало провокацией заявления о падении российских ракет в Польше
Минобороны России назвало провокацией заявления о падении российских ракет в Польше
Согласно заявлению оборонного ведомства, цель провокаций – эскалация обстановки в регионе. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T13:20+0300
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Министерство обороны России назвало провокацией заявления западных политиков и украинских источников о падении российских ракет в населенном пункте Пшеводув в Польше. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Ведомство сообщает, что 15 ноября был нанесен массированный высокоточный удар по системе военного управления Украины и связанными с ней объектами энергетики, все выпушенные ракеты попали точно в назначенные цели, объекты были поражены.Подчеркивается, что удары наносились только по украинским целям и на расстоянии не ближе 35 километров от границы с Польшей.При этом, добавляют в Минобороны, ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось и все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах – это следствия падения или самоликвидации украинских зенитных ракет из комплексов ПВО.Ранее, 15 ноября, в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала ракета, в результате падения погибло два человека. Согласно заявлению польского президента Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/okolo-1400-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-pogibli-vo-vremya-boev-za-pavlovku-1042633852.html
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россия, украина, польша, в мире, новости, министерство обороны рф
Минобороны России назвало провокацией заявления о падении российских ракет в Польше
13:20 16.11.2022 (обновлено: 13:52 16.11.2022)
Согласно заявлению оборонного ведомства, цель провокаций – эскалация обстановки в регионе.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik.
Министерство обороны России назвало провокацией заявления западных политиков и украинских источников о падении российских ракет в населенном пункте Пшеводув в Польше. Об этом говорится
в официальном Telegram-канале ведомства.
"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что 15 ноября был нанесен массированный высокоточный удар по системе военного управления Украины и связанными с ней объектами энергетики, все выпушенные ракеты попали точно в назначенные цели, объекты были поражены.
Подчеркивается, что удары наносились только по украинским целям и на расстоянии не ближе 35 километров от границы с Польшей.
При этом, добавляют в Минобороны, ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось и все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах – это следствия падения или самоликвидации украинских зенитных ракет из комплексов ПВО.
Ранее, 15 ноября, в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала ракета, в результате падения погибло два человека. Согласно заявлению польского президента Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету.