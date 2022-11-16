https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/pod-imenem-druga-pamyati-alekseya-lasuriya-1042654878.html

Под именем друга: памяти Алексея Ласурия

Под именем друга: памяти Алексея Ласурия

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, что такое дружба и какими были чувства тогда и сейчас. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T17:19+0300

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Человек – уникальное существо. И чтобы идентифицировать себя как homo sapiens нужно быть обладателем сразу многих качеств, которые в корне отличают тебя от других обитателей планеты Земля. Умение мыслить, умение строить, создавать, любить, ненавидеть, читать, писать – все сразу и не перечислишь.SputnikОдно из главных качеств человека – это умение дружить. Как оно возникает, на чем основывается, доподлинно обосновать сложно. Мы умеем дружить еще и потому, что берем пример с наших старших, ведь они – образец для подражания. Мы видим и слышим о дружбе наших родителей и их соратников, делаем для себя выводы. Может, в этом случае следовать лекалу правильнее и надежнее.Как братНа днях была юбилейная дата со дня рождения абхазского поэта и прозаика Алексея Ласурия. Он был самым близким другом моего отца. Они родились и выросли в одном селе, в Кутоле, вместе учились в школе, вместе заканчивали Литературный институт имени Горького в Москве, вместе работали. А когда в центре Сухума построили жилой дом для писателей, они еще и вместе жили, в одном подъезде, но на разных этажах. К сожалению, мне не довелось с ним познакомиться, так как тяжелая болезнь рано унесла его в мир иной. Но я слышал очень много рассказов и от отца, и от матери о том, какая теплая и искренняя дружба была между ними. Мама видела Алешу Ласурия как брата мужа, как своего брата. Очень часто родители говорили о том, что они даже за обеденный стол не садились до тех пор, пока с первого этажа не придет их общий друг. Они даже мыслили одинаково, в унисон воспринимали все происходящее вокруг.В честь другаЯ родился через несколько лет после смерти Алексея Ласурия. Наша семья была многодетной, у родителей уже были три дочери, и существовал риск того, что и четвертый ребенок будет девочкой. Мама очень верила в приметы. Видимо, чтобы нарушить традицию, она даже настояла на родах не в роддоме, а в железнодорожной больнице, в которой сейчас находится инфекционная больница. Она считала, что из-за этой перемены у нее обязательно родится сын.И вот это произошло – на свет появился я. Радостное событие – долгожданный сын. Пришло время выписываться, и, конечно, нужно было оформить свидетельство о рождении. Соответственно, нужно было дать младенцу имя. Мама любила рассказывать всем историю про то, как папа пришел в больницу нас забирать. Каким именем меня нарекли, она еще не знала и очень волновалась. Она считала, что без нее этого не должно было произойти, с ней обязательно должны были посоветоваться, ведь именно она, по ее мнению, больше всех рисковала и настаивала на четвертом ребенке.Мама увидела папу с бланком свидетельства о рождении в руках и сильно встревожилась. И вот, папа с обезоруживающей улыбкой на лице сообщил ей, что имя уже вписали. Мама уже готова была закатить истерику, как он сообщил ей, что назвал меня в честь друга – Алексея Ласурия. Такой вариант не мог ее не устроить, так как мама не меньше отца любила и помнила Алешу. Она была искренне, до слез растрогана и сразу одобрила этот вариант. А иначе и быть не могло. Это маленький, но очень знаковый момент во всех деталях раскрывает глубину дружеских чувств, которые существовали между ними. Это стоит знать, этому следует учиться у наших старших. Не смогу объяснить, видимо, не найду правильных слов для того, чтобы выдвинуть версию о том, что в те времена и атмосфера была другая, и чувства были другими. Искренности, честности в отношениях было больше.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/udobnykh-professiy-ne-byvaet-esli-rabotat-na-vsyu-katushku-1042503994.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/zhil-byl-graf-ochen-grustnaya-istoriya-1040497588.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/vlyublennyy-v-rodinu-pamyati-kumfa-lomia-1037574647.html

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