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https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/zhil-byl-graf-ochen-grustnaya-istoriya-1040497588.html
Жил-был Граф: очень грустная история
Жил-был Граф: очень грустная история
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает об ответственности за тех, кого приручили и о том, какие специальности должны быть востребованы в Абхазии. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T14:45+0300
2022-07-25T14:45+0300
абхазия
животные
собаки
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Животное в доме – большая ответственность. Чтобы быть настоящим хозяином и другом питомцу, нужны любовь к братьям меньшим, определенные знания, терпение и, опять же, средства. Я до сих пор не решился обзавестись собакой, хотя в моем дворе ей наверняка было бы комфортно. Точно не скажу, что именно меня останавливает. Скорее всего, боюсь привязаться.Истинный ГрафСудьба Графа – великолепного, статного кобеля немецкой овчарки – сложилась трагически. Он оказался один и на улице. Не хочу судить о поступке его первого хозяина, который вынужден был срочно уехать в Россию, даже не пристроив собаку. Наверняка произошло что-то экстраординарное. Пес был очень ухоженным и очень умным. Его приютил близкий мне человек – Зурик, и Граф стал постоянным гостем моего двора.Знаете, это очень приятно – выйти утром на крыльцо, когда тебя там ждет приветливый пес. Я его поначалу даже пугался, и не мудрено: его размеры и грозный вид впечатляли. Гордая стать, красивый окрас, близкий к черному, килограмм сорок веса. И очень вдумчивые глаза. Мы быстро подружились. Он с удовольствием принимал мою ласку, радостно вилял хвостом, обеими лапами здоровался. И я уже начал к нему привыкать.Мы его потерялиОднажды утром я обратил внимание на какие-то бурые пятна на плитах во дворе. Выяснилось, что Граф по дороге заприметил кошку и погнался за ней. В итоге, то ли нарвался на колючку, то ли на острую ветку, то ли на осколок стекла и сильно порезал лапу. И в очень неудачном месте. Рана сильно кровоточила, попытки Зурика перевязать лапу не увенчались успехом. Максимум что получилось – это обработать порез. На большее Граф не соглашался и угрожающе рычал, так, что становилось не по себе. Хоть и говорят, что на собаках все быстро заживает, это был не тот случай. Графа пришлось оставить у меня. Прогулки доставляли ему большой дискомфорт, он даже не ставил раненую лапу на землю. Так и скакал на трех. И глаза стали очень грустными. Он просто лежал в тенечке и терпел боль.Так продолжалось дня три. Я стал настаивать на оказании Графу квалифицированной помощи: "Зурик! Давай повезем его к ветеринару, вдруг что-то упустим?!" Зурик отмахивался, мол, это же собака, рана быстро заживет, и периодически обрабатывал лапу антисептиками.Но стало очевидным, что это инфекция. Состояние собаки ухудшалось на глазах, поднялась температура, пес уже неохотно кушал любимую колбасу. Парой звонков выяснил номер телефона ветеринара и настойчиво предложил ему приехать к псу, Граф уже совсем обессилел. Это было поздним вечером, но получилось уговорить врача. После короткого осмотра, ветеринар Олег сделал неутешительный вывод – Граф в критическом состоянии. Скорее всего, его или отравили, или что-то сам съел. Другими словами, мы грешили на рану, а это было роковое стечение обстоятельств. Пошел обратный отсчет. Мы срочно выехали за лекарствами, благо почти все нашлось, и Олег поставил псу капельницу. Теперь все дело было за молодым организмом Графа – выдержит или нет. Врач сказал, что если протянет хотя бы сутки, дальше поправится. Но, увы, ранним утром Графа не стало. Прости нас, красивый пес Граф, не углядели мы.Непопулярная профессияКогда я отвозил ветеринара домой, мы разговорились. Он посетовал, что в Абхазии очень мало ветеринаров. По его мнению, это связано с непопулярностью профессии.Он поведал, что уже два или три года подряд Россия по линии Россотрудничества предлагает лимиты для поступления в вузы по этой специальности, но они остаются невостребованными. Видимо, надо проводить определенную разъяснительную работу среди выпускников школ, чтобы заинтересовать их выбором такой важной и благородной профессии. К великому сожалению, у нас престижно выбирать юриспруденцию, экономику, филологию или историю. Необходимо признать, что выпускников по таким специальностям у нас переизбыток. Им попросту сложно будет трудоустроиться. А вот ветеринары будут востребованы, я в этом уверен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/okolo-500-sobak-i-koshek-proydut-sterilizatsiyu-v-gagrskom-rayone--1040222053.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/posrednik-dzhopua-o-vaktsinatsii-zhivotnykh-lechenii-pchel-i-kadrakh-abkhazskoy-veterinarii--1039055200.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/priyut-dlya-bezdomnykh-sobak-otkrylsya-v-sele-dzyguta-sukhumskogo-rayona-1037482099.html
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абхазия, животные, собаки

Жил-был Граф: очень грустная история

14:45 25.07.2022
© Foto / Алексей Ломия Собака по кличке Граф
Собака по кличке Граф - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2022
© Foto / Алексей Ломия
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает об ответственности за тех, кого приручили и о том, какие специальности должны быть востребованы в Абхазии.
Животное в доме – большая ответственность. Чтобы быть настоящим хозяином и другом питомцу, нужны любовь к братьям меньшим, определенные знания, терпение и, опять же, средства. Я до сих пор не решился обзавестись собакой, хотя в моем дворе ей наверняка было бы комфортно. Точно не скажу, что именно меня останавливает. Скорее всего, боюсь привязаться.

Истинный Граф

Судьба Графа – великолепного, статного кобеля немецкой овчарки – сложилась трагически. Он оказался один и на улице. Не хочу судить о поступке его первого хозяина, который вынужден был срочно уехать в Россию, даже не пристроив собаку. Наверняка произошло что-то экстраординарное. Пес был очень ухоженным и очень умным. Его приютил близкий мне человек – Зурик, и Граф стал постоянным гостем моего двора.
Знаете, это очень приятно – выйти утром на крыльцо, когда тебя там ждет приветливый пес. Я его поначалу даже пугался, и не мудрено: его размеры и грозный вид впечатляли. Гордая стать, красивый окрас, близкий к черному, килограмм сорок веса. И очень вдумчивые глаза. Мы быстро подружились. Он с удовольствием принимал мою ласку, радостно вилял хвостом, обеими лапами здоровался. И я уже начал к нему привыкать.
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Мы его потеряли

Однажды утром я обратил внимание на какие-то бурые пятна на плитах во дворе. Выяснилось, что Граф по дороге заприметил кошку и погнался за ней. В итоге, то ли нарвался на колючку, то ли на острую ветку, то ли на осколок стекла и сильно порезал лапу. И в очень неудачном месте.
Рана сильно кровоточила, попытки Зурика перевязать лапу не увенчались успехом. Максимум что получилось – это обработать порез. На большее Граф не соглашался и угрожающе рычал, так, что становилось не по себе.
© Foto / Алексей Ломия Собака по кличке Граф
Собака по кличке Граф - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2022
Собака по кличке Граф
© Foto / Алексей Ломия
Хоть и говорят, что на собаках все быстро заживает, это был не тот случай. Графа пришлось оставить у меня. Прогулки доставляли ему большой дискомфорт, он даже не ставил раненую лапу на землю. Так и скакал на трех. И глаза стали очень грустными. Он просто лежал в тенечке и терпел боль.
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Так продолжалось дня три. Я стал настаивать на оказании Графу квалифицированной помощи: "Зурик! Давай повезем его к ветеринару, вдруг что-то упустим?!"
Зурик отмахивался, мол, это же собака, рана быстро заживет, и периодически обрабатывал лапу антисептиками.
Но стало очевидным, что это инфекция. Состояние собаки ухудшалось на глазах, поднялась температура, пес уже неохотно кушал любимую колбасу.
Парой звонков выяснил номер телефона ветеринара и настойчиво предложил ему приехать к псу, Граф уже совсем обессилел. Это было поздним вечером, но получилось уговорить врача.
После короткого осмотра, ветеринар Олег сделал неутешительный вывод – Граф в критическом состоянии. Скорее всего, его или отравили, или что-то сам съел. Другими словами, мы грешили на рану, а это было роковое стечение обстоятельств.
Пошел обратный отсчет. Мы срочно выехали за лекарствами, благо почти все нашлось, и Олег поставил псу капельницу. Теперь все дело было за молодым организмом Графа – выдержит или нет. Врач сказал, что если протянет хотя бы сутки, дальше поправится. Но, увы, ранним утром Графа не стало. Прости нас, красивый пес Граф, не углядели мы.
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Непопулярная профессия

Когда я отвозил ветеринара домой, мы разговорились. Он посетовал, что в Абхазии очень мало ветеринаров. По его мнению, это связано с непопулярностью профессии.
Он поведал, что уже два или три года подряд Россия по линии Россотрудничества предлагает лимиты для поступления в вузы по этой специальности, но они остаются невостребованными. Видимо, надо проводить определенную разъяснительную работу среди выпускников школ, чтобы заинтересовать их выбором такой важной и благородной профессии.
К великому сожалению, у нас престижно выбирать юриспруденцию, экономику, филологию или историю. Необходимо признать, что выпускников по таким специальностям у нас переизбыток. Им попросту сложно будет трудоустроиться. А вот ветеринары будут востребованы, я в этом уверен.
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