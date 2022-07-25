https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/zhil-byl-graf-ochen-grustnaya-istoriya-1040497588.html
Жил-был Граф: очень грустная история
Жил-был Граф: очень грустная история
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает об ответственности за тех, кого приручили и о том, какие специальности должны быть востребованы в Абхазии. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T14:45+0300
2022-07-25T14:45+0300
2022-07-25T14:45+0300
абхазия
животные
собаки
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Животное в доме – большая ответственность. Чтобы быть настоящим хозяином и другом питомцу, нужны любовь к братьям меньшим, определенные знания, терпение и, опять же, средства. Я до сих пор не решился обзавестись собакой, хотя в моем дворе ей наверняка было бы комфортно. Точно не скажу, что именно меня останавливает. Скорее всего, боюсь привязаться.Истинный ГрафСудьба Графа – великолепного, статного кобеля немецкой овчарки – сложилась трагически. Он оказался один и на улице. Не хочу судить о поступке его первого хозяина, который вынужден был срочно уехать в Россию, даже не пристроив собаку. Наверняка произошло что-то экстраординарное. Пес был очень ухоженным и очень умным. Его приютил близкий мне человек – Зурик, и Граф стал постоянным гостем моего двора.Знаете, это очень приятно – выйти утром на крыльцо, когда тебя там ждет приветливый пес. Я его поначалу даже пугался, и не мудрено: его размеры и грозный вид впечатляли. Гордая стать, красивый окрас, близкий к черному, килограмм сорок веса. И очень вдумчивые глаза. Мы быстро подружились. Он с удовольствием принимал мою ласку, радостно вилял хвостом, обеими лапами здоровался. И я уже начал к нему привыкать.Мы его потерялиОднажды утром я обратил внимание на какие-то бурые пятна на плитах во дворе. Выяснилось, что Граф по дороге заприметил кошку и погнался за ней. В итоге, то ли нарвался на колючку, то ли на острую ветку, то ли на осколок стекла и сильно порезал лапу. И в очень неудачном месте. Рана сильно кровоточила, попытки Зурика перевязать лапу не увенчались успехом. Максимум что получилось – это обработать порез. На большее Граф не соглашался и угрожающе рычал, так, что становилось не по себе. Хоть и говорят, что на собаках все быстро заживает, это был не тот случай. Графа пришлось оставить у меня. Прогулки доставляли ему большой дискомфорт, он даже не ставил раненую лапу на землю. Так и скакал на трех. И глаза стали очень грустными. Он просто лежал в тенечке и терпел боль.Так продолжалось дня три. Я стал настаивать на оказании Графу квалифицированной помощи: "Зурик! Давай повезем его к ветеринару, вдруг что-то упустим?!" Зурик отмахивался, мол, это же собака, рана быстро заживет, и периодически обрабатывал лапу антисептиками.Но стало очевидным, что это инфекция. Состояние собаки ухудшалось на глазах, поднялась температура, пес уже неохотно кушал любимую колбасу. Парой звонков выяснил номер телефона ветеринара и настойчиво предложил ему приехать к псу, Граф уже совсем обессилел. Это было поздним вечером, но получилось уговорить врача. После короткого осмотра, ветеринар Олег сделал неутешительный вывод – Граф в критическом состоянии. Скорее всего, его или отравили, или что-то сам съел. Другими словами, мы грешили на рану, а это было роковое стечение обстоятельств. Пошел обратный отсчет. Мы срочно выехали за лекарствами, благо почти все нашлось, и Олег поставил псу капельницу. Теперь все дело было за молодым организмом Графа – выдержит или нет. Врач сказал, что если протянет хотя бы сутки, дальше поправится. Но, увы, ранним утром Графа не стало. Прости нас, красивый пес Граф, не углядели мы.Непопулярная профессияКогда я отвозил ветеринара домой, мы разговорились. Он посетовал, что в Абхазии очень мало ветеринаров. По его мнению, это связано с непопулярностью профессии.Он поведал, что уже два или три года подряд Россия по линии Россотрудничества предлагает лимиты для поступления в вузы по этой специальности, но они остаются невостребованными. Видимо, надо проводить определенную разъяснительную работу среди выпускников школ, чтобы заинтересовать их выбором такой важной и благородной профессии. К великому сожалению, у нас престижно выбирать юриспруденцию, экономику, филологию или историю. Необходимо признать, что выпускников по таким специальностям у нас переизбыток. Им попросту сложно будет трудоустроиться. А вот ветеринары будут востребованы, я в этом уверен.
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абхазия, животные, собаки
Жил-был Граф: очень грустная история
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает об ответственности за тех, кого приручили и о том, какие специальности должны быть востребованы в Абхазии.
Животное в доме – большая ответственность. Чтобы быть настоящим хозяином и другом питомцу, нужны любовь к братьям меньшим, определенные знания, терпение и, опять же, средства. Я до сих пор не решился обзавестись собакой, хотя в моем дворе ей наверняка было бы комфортно. Точно не скажу, что именно меня останавливает. Скорее всего, боюсь привязаться.
Истинный Граф
Судьба Графа – великолепного, статного кобеля немецкой овчарки – сложилась трагически. Он оказался один и на улице. Не хочу судить о поступке его первого хозяина, который вынужден был срочно уехать в Россию, даже не пристроив собаку. Наверняка произошло что-то экстраординарное. Пес был очень ухоженным и очень умным. Его приютил близкий мне человек – Зурик, и Граф стал постоянным гостем моего двора.
Знаете, это очень приятно – выйти утром на крыльцо, когда тебя там ждет приветливый пес. Я его поначалу даже пугался, и не мудрено: его размеры и грозный вид впечатляли. Гордая стать, красивый окрас, близкий к черному, килограмм сорок веса. И очень вдумчивые глаза. Мы быстро подружились. Он с удовольствием принимал мою ласку, радостно вилял хвостом, обеими лапами здоровался. И я уже начал к нему привыкать.
Мы его потеряли
Однажды утром я обратил внимание на какие-то бурые пятна на плитах во дворе. Выяснилось, что Граф по дороге заприметил кошку и погнался за ней. В итоге, то ли нарвался на колючку, то ли на острую ветку, то ли на осколок стекла и сильно порезал лапу. И в очень неудачном месте.
Рана сильно кровоточила, попытки Зурика перевязать лапу не увенчались успехом. Максимум что получилось – это обработать порез. На большее Граф не соглашался и угрожающе рычал, так, что становилось не по себе.
Хоть и говорят, что на собаках все быстро заживает, это был не тот случай. Графа пришлось оставить у меня. Прогулки доставляли ему большой дискомфорт, он даже не ставил раненую лапу на землю. Так и скакал на трех. И глаза стали очень грустными. Он просто лежал в тенечке и терпел боль.
Так продолжалось дня три. Я стал настаивать на оказании Графу квалифицированной помощи: "Зурик! Давай повезем его к ветеринару, вдруг что-то упустим?!"
Зурик отмахивался, мол, это же собака, рана быстро заживет, и периодически обрабатывал лапу антисептиками.
Но стало очевидным, что это инфекция. Состояние собаки ухудшалось на глазах, поднялась температура, пес уже неохотно кушал любимую колбасу.
Парой звонков выяснил номер телефона ветеринара и настойчиво предложил ему приехать к псу, Граф уже совсем обессилел. Это было поздним вечером, но получилось уговорить врача.
После короткого осмотра, ветеринар Олег сделал неутешительный вывод – Граф в критическом состоянии. Скорее всего, его или отравили, или что-то сам съел. Другими словами, мы грешили на рану, а это было роковое стечение обстоятельств.
Пошел обратный отсчет. Мы срочно выехали за лекарствами, благо почти все нашлось, и Олег поставил псу капельницу. Теперь все дело было за молодым организмом Графа – выдержит или нет. Врач сказал, что если протянет хотя бы сутки, дальше поправится. Но, увы, ранним утром Графа не стало. Прости нас, красивый пес Граф, не углядели мы.
Непопулярная профессия
Когда я отвозил ветеринара домой, мы разговорились. Он посетовал, что в Абхазии очень мало ветеринаров. По его мнению, это связано с непопулярностью профессии.
Он поведал, что уже два или три года подряд Россия по линии Россотрудничества предлагает лимиты для поступления в вузы по этой специальности, но они остаются невостребованными. Видимо, надо проводить определенную разъяснительную работу среди выпускников школ, чтобы заинтересовать их выбором такой важной и благородной профессии.
К великому сожалению, у нас престижно выбирать юриспруденцию, экономику, филологию или историю. Необходимо признать, что выпускников по таким специальностям у нас переизбыток. Им попросту сложно будет трудоустроиться. А вот ветеринары будут востребованы, я в этом уверен.