https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/udobnykh-professiy-ne-byvaet-esli-rabotat-na-vsyu-katushku-1042503994.html

"Удобных" профессий не бывает: если работать на всю катушку

"Удобных" профессий не бывает: если работать на всю катушку

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, что нужно человеку для счастья, и кому из госслужащих в нынешней ситуации приходится чаще сталкиваться с... 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T09:46+0300

2022-11-08T09:46+0300

2022-11-08T09:46+0300

мнение

авторы

колумнисты

черноморэнерго

абхазия

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Когда человек достигает возраста, когда надо задуматься, какую профессию выбрать, нужно учитывать многие факторы. Задумываешь одно, но не факт, что будет именно так. Судьба, она такая - все расставляет по-своему. И как бы ты ни старался занять ту колею, в которой тебе комфортней, все равно, чаще всего, все происходит не совсем так, как тебе хотелось бы. Более того, если меня спросить, что же такое счастье, то одним из его оттенков я бы назвал следующее - работать там, где тебе нравится и при этом получать достойную зарплату.Недовольные будут всегдаПосле университета я долго не мог устроиться на работу. А когда нашел, она была далека от моих представлений о хорошем трудоустройстве. Оттуда я попал в адвокаты. Вот уж тут, уверен был я, негатива не будет. Я помогаю людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, помогаю выпутаться, смягчить наказание, да просто добрым словом делюсь.Но весь этот флер быстро развеялся, когда мне пришлось в суде защищать интересы матерого убийцы. Злодея, который убивал таксистов, чтобы завладеть их выручкой. Ему вменялось шесть или семь таких случаев. В зал судебных заседаний меня заводили и выводили под конвоем. Меры предосторожности были связаны с тем, что аудитория полностью состояла из родственников убитых. И я, естественно, был их главным врагом на суде. Ведь я пытался защищать убийцу их брата, сына, мужа, отца. Я сидел и явственно ощущал лютую ненависть, которая исходила от них в мою сторону.Потом была таможня. И откуда тут, казалось бы, взяться недоброму настрою со стороны людей? Но нет, и здесь этого было предостаточно, особенно когда Абхазия попала под санкции и блокаду. Народу нужно было выживать, женщины взвалили на себя тяжкое бремя, им нужно было кормить семьи. А тут стоит сотрудник таможни и предлагает оплатить пошлины, акцизы, сборы. Конечно же и в этом случае процент негатива был на пределе.Дальше судьба закинула меня в ряды милиции. Тут, наверное, даже не надо объяснять, сколько злости, недружелюбного отношения, а порой и ненависти от граждан вынуждены терпеть сотрудники. Объективности ради можно сказать, что милиционеры, сами злоупотребляющие полномочиями, заслуженно получали непомерный негатив. Но это очень сложная профессия, тут хорошим для всех быть невозможно. Дерево упало, кто виноват? Участковый! Авария со смертельным исходом? Гаишник! Безвозвратно украли автомобиль? Сотрудники уголовного розыска! Неопрятно выглядят ППСники на набережной? Министр или его заместители!Дальше была прокуратура. Тут, может быть, ситуация немного лучше, чем в милиции, но, опять же, смотря как ты работаешь. Если пребываешь в анабиозе и стараешься плыть по течению, может и будет комфортно. Но стоит начать исполнять свои обязанности в полной мере и затрагивать интересы определенных кругов, как на тебя неминуемо обрушится шквал критики и необоснованных обвинений.Работать над ошибками и делать выводыКогда уходишь на пенсию, появляется отличная возможность посмотреть на все происходящее со стороны. Главное тут - сохранить способность объективно анализировать. Поэтому я могу высказать предположение о том, какая должность занимает первое место в антирейтинге по количеству изливаемого на руководителя негатива. Исходя из того, что на носу у нас зима, которую надо как-то пережить в тепле и со светом, под самым пристальным взором находятся два человека - это министр экономики и генеральный директор "Черноморэнерго". Вот уж кому не позавидуешь в нынешней обстановке, это точно. С одной стороны возрастающие нагрузки на изношенные электросети и неминуемо следующие за этим аварии, с другой - возможность критики напрямую через соцсети. Но я больше чем уверен, что насильно в эти кресла их никто не усаживал. Раз уж взяли на себя такую ответственность, так надо и принимать весь негатив, делать правильные выводы и работать на износ. Здесь уж точно люди оценивают эффективность не по отчетам с трибуны, а ежедневно - по наличию в своих домах света и тепла.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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