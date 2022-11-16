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Польский президент заявил о том, что упавшая ракета может принадлежать Украине
Польский президент заявил о том, что упавшая ракета может принадлежать Украине
По словам Анджея Дуды, нет никаких доказательств того, что атака была преднамеренной и была осуществлена Россией. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T17:45+0300
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда признал, что ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, с высокой долей вероятности может принадлежать Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства. Президент добавил, что речь, скорее всего, идет о советской ракете типа С-300, произведенной в 70-е годы.Кроме того, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно была частью украинской ПВО.15 ноября, в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала ракета, в результате падения погибло два человека.Министерство обороны России назвало провокацией обвинения украинской стороны и западных политиков, касающиеся причастности к обстрелу. Ведомство сообщило, что российские ракеты были выпущены по системе военного управления Украины и объектами энергетики, и все они достигли целей, расположенных на расстоянии не менее 35 километров от границы с Польшей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-zayavleniya-o-padenii-rossiyskikh-raket-v-polshe-1042647137.html
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новости, в мире, россия, украина, польша
Польский президент заявил о том, что упавшая ракета может принадлежать Украине
17:45 16.11.2022 (обновлено: 18:10 16.11.2022)
По словам Анджея Дуды, нет никаких доказательств того, что атака была преднамеренной и была осуществлена Россией.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik.
Президент Польши Анджей Дуда признал, что ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, с высокой долей вероятности может принадлежать Украине. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы государства.
"Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты", — заявил Дуда.
Президент добавил, что речь, скорее всего, идет о советской ракете типа С-300, произведенной в 70-е годы.
Кроме того, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно была частью украинской ПВО.
15 ноября, в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала ракета, в результате падения погибло два человека.
Министерство обороны России назвало провокацией обвинения украинской стороны и западных политиков, касающиеся причастности к обстрелу. Ведомство сообщило, что российские ракеты были выпущены по системе военного управления Украины и объектами энергетики, и все они достигли целей, расположенных на расстоянии не менее 35 километров от границы с Польшей.