https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/polskiy-prezident-zayavil-o-tom-chto-upavshaya-raketa-mozhet-prinadlezhat-ukraine-1042655246.html

Польский президент заявил о том, что упавшая ракета может принадлежать Украине

Польский президент заявил о том, что упавшая ракета может принадлежать Украине

По словам Анджея Дуды, нет никаких доказательств того, что атака была преднамеренной и была осуществлена Россией. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T17:45+0300

2022-11-16T17:45+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда признал, что ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, с высокой долей вероятности может принадлежать Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства. Президент добавил, что речь, скорее всего, идет о советской ракете типа С-300, произведенной в 70-е годы.Кроме того, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно была частью украинской ПВО.15 ноября, в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала ракета, в результате падения погибло два человека.Министерство обороны России назвало провокацией обвинения украинской стороны и западных политиков, касающиеся причастности к обстрелу. Ведомство сообщило, что российские ракеты были выпущены по системе военного управления Украины и объектами энергетики, и все они достигли целей, расположенных на расстоянии не менее 35 километров от границы с Польшей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-zayavleniya-o-padenii-rossiyskikh-raket-v-polshe-1042647137.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/pereslegin-o-vozmozhnosti-voennykh-deystviy-stran-nato-protiv-rossii--1042174276.html

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