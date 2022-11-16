https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/rossiyskie-samolety-sbili-ukrainskiy-vertolet-mi-8-v-zaporozhe-1042647533.html

Российские самолеты сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье

Российские самолеты сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T14:45+0300

2022-11-16T14:45+0300

2022-11-16T15:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1c/1038873104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7476d8ceafc75c703d84f5801f5b57b8.jpg

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новоселовка в Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, склад украинских боеприпасов, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", боевая машина РСЗО "Град".Средствами ПВО России за сутки были сбиты три беспилотника, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.На Красно-Лиманском направлении отражены две попытки украинских ротных тактических групп атаковать российские позиции в направлении Коломыйчихи. Противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.На Донецком направлении украинские войска пытались контратаками остановить продвижение вперед российских войск, потеряв при этом более 160 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.На Южно-Донецком направлении пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное, уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-zayavleniya-o-padenii-rossiyskikh-raket-v-polshe-1042647137.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/okolo-1400-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-pogibli-vo-vremya-boev-za-pavlovku-1042633852.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф