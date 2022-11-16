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Российские самолеты сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье
Российские самолеты сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье
Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T14:45+0300
2022-11-16T14:45+0300
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новоселовка в Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, склад украинских боеприпасов, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", боевая машина РСЗО "Град".Средствами ПВО России за сутки были сбиты три беспилотника, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.На Красно-Лиманском направлении отражены две попытки украинских ротных тактических групп атаковать российские позиции в направлении Коломыйчихи. Противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.На Донецком направлении украинские войска пытались контратаками остановить продвижение вперед российских войск, потеряв при этом более 160 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.На Южно-Донецком направлении пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное, уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-zayavleniya-o-padenii-rossiyskikh-raket-v-polshe-1042647137.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские самолеты сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье
14:45 16.11.2022 (обновлено: 15:30 16.11.2022)
Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik.
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новоселовка в Запорожской области, сообщает
Министерство обороны России.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены семь пунктов управления ВСУ, 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах.
Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, склад украинских боеприпасов, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", боевая машина РСЗО "Град".
Средствами ПВО России за сутки были сбиты три беспилотника, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган".
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.
На Красно-Лиманском направлении отражены две попытки украинских ротных тактических групп атаковать российские позиции в направлении Коломыйчихи. Противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.
На Донецком направлении украинские войска пытались контратаками остановить продвижение вперед российских войск, потеряв при этом более 160 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.
На Южно-Донецком направлении пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное, уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.