https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-provedet-olimpiady-dlya-postupayuschikh-v-rossiyskie-vuzy--1042660185.html

Россотрудничество в Абхазии проведет олимпиады для поступающих в российские вузы

Россотрудничество в Абхазии проведет олимпиады для поступающих в российские вузы

Помимо школьников принять участие в олимпиадах смогут как студенты бакалавариата и специалитета Абхазского государственного университета и российских вузов. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T20:26+0300

2022-11-16T20:26+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии проведет олимпиады для учащихся 10-11 классов и студентов третьих-пятых курсов для поступления в вузы России по программам бакалавриата и магистратуры, сообщила пресс-служба ведомства. Возможности для абхазских абитуриентов предоставят Высшая школа экономики, Финансовая академия при президенте России, МАДИ, Российский экономический университет имени Плеханова, Казанский университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Московский государственный строительный университет и другие учебные заведения.Количество победных мест пока что не прописывается, вопросы по победителям курирует само учебное заведение, объяснили в пресс-службе Россотрудничества. Принять участие в олимпиаде могут как студенты Абхазского государственного университета, так и студенты из Абхазии, обучающиеся в российских вузах. "Участие в олимпиаде – это не только шанс получить призовое место или по результатам поступить в высшее учебное заведение, но и возможность проверить себя, оценить свои интеллектуальные и волевые силы, сделать верный выбор будущей профессии и карьеры", - говорится в пресс-релизе Россотрудничества. С подробной информацией об олимпиадах и регистрации можно ознакомиться на официальных социальных страницах Русского дома в Абхазии, в частности в Телеграм-канале "Учеба в РФ. Абхазия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/kurs-na-rasshirenie-kak-rabotaet-russkiy-dom-v-abkhazii-1042594034.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/bolee-50-abiturientov-iz-abkhazii-proshli-olimpiadu-finansovogo-universiteta-1042438845.html

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