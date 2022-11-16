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Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью с командой Адыгеи
Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью с командой Адыгеи
Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи состоялся на столичном стадионе "Динамо". 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T19:49+0300
2022-11-16T20:19+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч сборной Абхазии со сборной Адыгеи, прошедший в среду, 16 ноября, завершился со счетом 1:1.Первый опасный момент на 20-й минуте создали абхазские футболисты. После удара со штрафного в исполнении Виктора Пимпия, мяч пролетел рядом с перекладиной ворот Адыгеи. Первую половину игры преимуществом обладали хозяева встречи, которые чаще атаковали и имели возможность открыть счет. Усилия сборной Абхазии увенчались успехом. На 42-й минуте, розыгрыш мяча со штрафного завершился точным ударом Алана Квициния - 1:0. Гости отыгрались еще до конца тайма - Адыгея сравняла счет на 45-й минуте, гол забил Аскер Делок. Следующий игровой эпизод, который мог завершиться голом в ворота Адыгеи возник на 64-й минуте, когда Тимур Агрба бил по воротам с близкого расстояния. Но удача была на стороне голкипера и не позволила сборной Абхазии повести в счете. Адыгейским спортсменам также выпало несколько удачных возможностей, но ближе всего к голу во втором тайме были абхазские футболисты. Когда до конца матча оставалось всего несколько минут, Айнар Гамисония попал мячом в перекладину. За оставшееся время команды больше голов не забили, встреча завершилась вничью. В добавленное время судья назначил пенальти в ворота Адыгеи, однако после просмотра игрового эпизода с помощью системы VAR (система видеопомощи арбитрам - прим.) отменил свое решение, посчитав, что гости не нарушали правила в своей штрафной.Следующий товарищеский матч сборная Абхазии проведет 23 ноября на стадионе "Динамо" в Сухуме - абхазские спортсмены встретятся с командой Кабардино-Балкарии .
https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/dopolnitelnoe-vremya-o-kubke-abkhazii-po-futbolu-i-itogakh-sezona--1042577178.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/gudauttsy--molodtsy-final-kubka-abkhazii-po-futbolu--1042530109.html
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новости, абхазия, спорт, футбол, адыгея
новости, абхазия, спорт, футбол, адыгея

Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью с командой Адыгеи

19:49 16.11.2022 (обновлено: 20:19 16.11.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Футбольный матч Абхазии и Адыгеи
Футбольный матч Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи состоялся на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч сборной Абхазии со сборной Адыгеи, прошедший в среду, 16 ноября, завершился со счетом 1:1.
Несмотря на то, что играли представители двух братских народов, игра с самого начала была напряженной, каждая команда хотела победить.
Первый опасный момент на 20-й минуте создали абхазские футболисты. После удара со штрафного в исполнении Виктора Пимпия, мяч пролетел рядом с перекладиной ворот Адыгеи.
Первую половину игры преимуществом обладали хозяева встречи, которые чаще атаковали и имели возможность открыть счет. Усилия сборной Абхазии увенчались успехом. На 42-й минуте, розыгрыш мяча со штрафного завершился точным ударом Алана Квициния - 1:0.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

1/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

2/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

3/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

4/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

5/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

7/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

8/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

10/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

11/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи

Гости отыгрались еще до конца тайма - Адыгея сравняла счет на 45-й минуте, гол забил Аскер Делок.
Следующий игровой эпизод, который мог завершиться голом в ворота Адыгеи возник на 64-й минуте, когда Тимур Агрба бил по воротам с близкого расстояния. Но удача была на стороне голкипера и не позволила сборной Абхазии повести в счете.
Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2022
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Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона
13 ноября, 15:00
Адыгейским спортсменам также выпало несколько удачных возможностей, но ближе всего к голу во втором тайме были абхазские футболисты.
Когда до конца матча оставалось всего несколько минут, Айнар Гамисония попал мячом в перекладину. За оставшееся время команды больше голов не забили, встреча завершилась вничью.
В добавленное время судья назначил пенальти в ворота Адыгеи, однако после просмотра игрового эпизода с помощью системы VAR (система видеопомощи арбитрам - прим.) отменил свое решение, посчитав, что гости не нарушали правила в своей штрафной.
Следующий товарищеский матч сборная Абхазии проведет 23 ноября на стадионе "Динамо" в Сухуме - абхазские спортсмены встретятся с командой Кабардино-Балкарии .
Финал Кубка Абхазии по футболу - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2022
В Абхазии
Гудаутцы – молодцы: финал Кубка Абхазии по футболу
9 ноября, 12:42
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