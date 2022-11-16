https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/sbornaya-abkhazii-po-futbolu-sygrala-vnichyu-s-komandoy-adygei-1042660593.html

Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью с командой Адыгеи

Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью с командой Адыгеи

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи состоялся на столичном стадионе "Динамо". 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T19:49+0300

2022-11-16T19:49+0300

2022-11-16T20:19+0300

в абхазии

новости

абхазия

спорт

футбол

адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042656784_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_17e5b078ccd1f928e0a8947e2eafeefa.jpg

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч сборной Абхазии со сборной Адыгеи, прошедший в среду, 16 ноября, завершился со счетом 1:1.Первый опасный момент на 20-й минуте создали абхазские футболисты. После удара со штрафного в исполнении Виктора Пимпия, мяч пролетел рядом с перекладиной ворот Адыгеи. Первую половину игры преимуществом обладали хозяева встречи, которые чаще атаковали и имели возможность открыть счет. Усилия сборной Абхазии увенчались успехом. На 42-й минуте, розыгрыш мяча со штрафного завершился точным ударом Алана Квициния - 1:0. Гости отыгрались еще до конца тайма - Адыгея сравняла счет на 45-й минуте, гол забил Аскер Делок. Следующий игровой эпизод, который мог завершиться голом в ворота Адыгеи возник на 64-й минуте, когда Тимур Агрба бил по воротам с близкого расстояния. Но удача была на стороне голкипера и не позволила сборной Абхазии повести в счете. Адыгейским спортсменам также выпало несколько удачных возможностей, но ближе всего к голу во втором тайме были абхазские футболисты. Когда до конца матча оставалось всего несколько минут, Айнар Гамисония попал мячом в перекладину. За оставшееся время команды больше голов не забили, встреча завершилась вничью. В добавленное время судья назначил пенальти в ворота Адыгеи, однако после просмотра игрового эпизода с помощью системы VAR (система видеопомощи арбитрам - прим.) отменил свое решение, посчитав, что гости не нарушали правила в своей штрафной.Следующий товарищеский матч сборная Абхазии проведет 23 ноября на стадионе "Динамо" в Сухуме - абхазские спортсмены встретятся с командой Кабардино-Балкарии .

https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/dopolnitelnoe-vremya-o-kubke-abkhazii-po-futbolu-i-itogakh-sezona--1042577178.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/gudauttsy--molodtsy-final-kubka-abkhazii-po-futbolu--1042530109.html

абхазия

адыгея

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, спорт, футбол, адыгея