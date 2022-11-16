Сборная Абхазии по футболу сыграла вничью с командой Адыгеи

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч сборной Абхазии со сборной Адыгеи, прошедший в среду, 16 ноября, завершился со счетом 1:1.Первый опасный момент на 20-й минуте создали абхазские футболисты. После удара со штрафного в исполнении Виктора Пимпия, мяч пролетел рядом с перекладиной ворот Адыгеи. Первую половину игры преимуществом обладали хозяева встречи, которые чаще атаковали и имели возможность открыть счет. Усилия сборной Абхазии увенчались успехом. На 42-й минуте, розыгрыш мяча со штрафного завершился точным ударом Алана Квициния - 1:0. Гости отыгрались еще до конца тайма - Адыгея сравняла счет на 45-й минуте, гол забил Аскер Делок. Следующий игровой эпизод, который мог завершиться голом в ворота Адыгеи возник на 64-й минуте, когда Тимур Агрба бил по воротам с близкого расстояния. Но удача была на стороне голкипера и не позволила сборной Абхазии повести в счете. Адыгейским спортсменам также выпало несколько удачных возможностей, но ближе всего к голу во втором тайме были абхазские футболисты. Когда до конца матча оставалось всего несколько минут, Айнар Гамисония попал мячом в перекладину. За оставшееся время команды больше голов не забили, встреча завершилась вничью. В добавленное время судья назначил пенальти в ворота Адыгеи, однако после просмотра игрового эпизода с помощью системы VAR (система видеопомощи арбитрам - прим.) отменил свое решение, посчитав, что гости не нарушали правила в своей штрафной.Следующий товарищеский матч сборная Абхазии проведет 23 ноября на стадионе "Динамо" в Сухуме - абхазские спортсмены встретятся с командой Кабардино-Балкарии .
Товарищеский матч между сборными Абхазии и Адыгеи состоялся на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч сборной Абхазии со сборной Адыгеи, прошедший в среду, 16 ноября, завершился со счетом 1:1.
Несмотря на то, что играли представители двух братских народов, игра с самого начала была напряженной, каждая команда хотела победить.
Первый опасный момент на 20-й минуте создали абхазские футболисты. После удара со штрафного в исполнении Виктора Пимпия, мяч пролетел рядом с перекладиной ворот Адыгеи.
Первую половину игры преимуществом обладали хозяева встречи, которые чаще атаковали и имели возможность открыть счет. Усилия сборной Абхазии увенчались успехом. На 42-й минуте, розыгрыш мяча со штрафного завершился точным ударом Алана Квициния - 1:0.
Гости отыгрались еще до конца тайма - Адыгея сравняла счет на 45-й минуте, гол забил Аскер Делок.
Следующий игровой эпизод, который мог завершиться голом в ворота Адыгеи возник на 64-й минуте, когда Тимур Агрба бил по воротам с близкого расстояния. Но удача была на стороне голкипера и не позволила сборной Абхазии повести в счете.
Адыгейским спортсменам также выпало несколько удачных возможностей, но ближе всего к голу во втором тайме были абхазские футболисты.
Когда до конца матча оставалось всего несколько минут, Айнар Гамисония попал мячом в перекладину. За оставшееся время команды больше голов не забили, встреча завершилась вничью.
В добавленное время судья назначил пенальти в ворота Адыгеи, однако после просмотра игрового эпизода с помощью системы VAR (система видеопомощи арбитрам - прим.) отменил свое решение, посчитав, что гости не нарушали правила в своей штрафной.
Следующий товарищеский матч сборная Абхазии проведет 23 ноября на стадионе "Динамо" в Сухуме - абхазские спортсмены встретятся с командой Кабардино-Балкарии .