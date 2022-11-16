https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/vozgoranie-bytovykh-otkhodov-proizoshlo-na-svalke-v-sele-alakhadzy-1042648262.html
Возгорание бытовых отходов произошло на свалке в селе Алахадзы
Возгорание бытовых отходов произошло на свалке в селе Алахадзы
Отходы на полигон в селе Алахадзы ежедневно свозят из Гагрского и Гудаутского районов. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T14:15+0300
2022-11-16T14:15+0300
2022-11-16T16:14+0300
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Возгорание бытовых отходов произошло на полигоне в селе Алахадзы, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации села Даут Ажиба.По словам Ажиба, такое на полигоне бытовых отходов периодически случается. Работы по локализации очага возгорания также проводились летом прошлого года, и они были эффективными.Он добавил, что исходящий от свалки дым, не накрыл село Алахадзы, и жалоб от населения пока не поступало. Причин возгорания может быть несколько, но чаще всего мусор поджигают "черные" искатели разных металлов.Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После войны в Абхазии она стала неконтролируемо расти и увеличилась в двадцать раз.Мусор туда свозят со всего Гагрского района. После того как в 2017 году жители поселка Тасракуа и села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.Свалка в Гагре доставляет серьезные неудобства не только для людей, чьи дома расположены поблизости, но и жителям микрорайона "Кемпинг". На полигоне периодически разгораются пожары.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/musor-ne-k-mestu-kak-reshit-problemu-so-svalkoy-v-gagrskom-rayone-1041547614.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/glava-sukhuma-rasskazal-kogda-budet-reshen-vopros-s-musorom-v-novom-rayone--1041436125.html
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новости, гагрский район, новости
Возгорание бытовых отходов произошло на свалке в селе Алахадзы
14:15 16.11.2022 (обновлено: 16:14 16.11.2022)
Отходы на полигон в селе Алахадзы ежедневно свозят из Гагрского и Гудаутского районов.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Возгорание бытовых отходов произошло на полигоне в селе Алахадзы, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации села Даут Ажиба.
"В течение трех-четырех дней профильные службы приступят к засыпке участка землей. Этому предстоит серьезная подготовка. На тушение уходит много земли, нужно будет задействовать несколько единиц техники. Насколько мне известно, открытого пламени там пока нет – тлеет мусор", – уточнил он.
По словам Ажиба, такое на полигоне бытовых отходов периодически случается. Работы по локализации очага возгорания также проводились летом прошлого года, и они были эффективными.
Он добавил, что исходящий от свалки дым, не накрыл село Алахадзы, и жалоб от населения пока не поступало. Причин возгорания может быть несколько, но чаще всего мусор поджигают "черные" искатели разных металлов.
Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После войны в Абхазии она стала неконтролируемо расти и увеличилась в двадцать раз.
Мусор туда свозят со всего Гагрского района. После того как в 2017 году жители поселка Тасракуа и села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.
Свалка в Гагре доставляет серьезные неудобства не только для людей, чьи дома расположены поблизости, но и жителям микрорайона "Кемпинг". На полигоне периодически разгораются пожары.