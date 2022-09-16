https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/musor-ne-k-mestu-kak-reshit-problemu-so-svalkoy-v-gagrskom-rayone-1041547614.html

Мусор не к месту: как решить проблему со свалкой в Гагрском районе

Мусор не к месту: как решить проблему со свалкой в Гагрском районе

Свалка бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района появилась в конце 50-х годов прошлого века, и с тех пор она непрерывно разрастается. Лишь за последний... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T17:20+0300

2022-09-16T17:20+0300

2022-09-16T17:20+0300

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О том, почему проблема с бытовыми отходами в Гагрском районе стала настолько острой и что можно сделать для ее решения, в эфире радио Sputnik рассказал глава спецавтохозяйства Гагрского района Темур Бигвава.SputnikГагрская свалка принимает мусор со всей западной части Абхазии, и ежегодно объемы отходов только увеличиваются. К примеру, если летом 2021 года одна только Гагра свозила на полигон 95 тысяч кубометров мусора, то уже в 2022 объемы выросли до 200 тысяч кубометров.Также полигон отрицательно влияет на имидж туристического района. Как отметил Бигвава, недалеко расположены не только частные домовладения, но и гостиницы, и живущие в них туристы получают далеко не самые позитивные впечатления от отдыха в Абхазии."Свалка может загореться в любую минуту. Мусор гниет и выделяет метан. На глубине 10-15 метров находятся эти газы. Это такая живая мина. Если не отследить своевременно, то свалка может загореться", – отметил глава спецавтохозяйства.Сортировка и утилизацияПо мнению Темура Бигвава, уже сейчас необходимо начать решать эту проблему, так как через несколько лет свалка переполнится, и девать будет уже некуда отходы.Для решения проблемы необходимо строить цеха или заводы по сортировке и переработке мусора, в Гагрском районе есть несколько частных инициатив. Так, например, по словам главы спецавтохозяйства, один из проектов предполагает строительство мини-цеха по производству черепицы или других строительных материалов из полимера, получаемого из мусора. Однако проекты пока находятся на стадии обсуждения."Вопрос стоит остро. Крайне необходимо в глобальном формате устанавливать цеха и заводы по сортировке мусора. <...> В ближайшее время этот вопрос не решится. И дальше будет только хуже, если на правительственном уровне не решить проблему”, – подчеркнул Бигвава.Неудачный опытВ Гагре уже был опыт переработки мусора. В 2017 году в районе российский бизнесмен открыл мусороперерабатывающий завод. На предприятии перерабатывали 85-90% всего пластика, который попадал на свалку и производили тротуарную плитку. Но вскоре что-то пошло не так, и производство прекратилось.По словам Темура Бигвава, возможно, в тот период объемы мусора были не такими существенными, как сейчас."Сегодня я думаю это актуально. Сегодня можно попробовать сортировать мусор, и мы будем пробовать. Имеет огромный смысл вкладываться в свалку", – уверен Бигвава.

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