https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/lokomotiv-s-problemami-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-itogam-i-perspektivam-turotrasli-abkhazii-1042683873.html

Локомотив с проблемами: состоялся круглый стол по итогам и перспективам туротрасли Абхазии

Локомотив с проблемами: состоялся круглый стол по итогам и перспективам туротрасли Абхазии

Итоги курортного сезона и перспективы развития туристической отрасли обсудили на круглом столе, организованном Центром стратегических исследований при... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T19:35+0300

2022-11-17T19:35+0300

2022-11-17T19:35+0300

в абхазии

туризм

отдых в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/11/1042680007_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0ef0716779bfe00ca737ec6283a9b94b.jpg

О том, с какими итогами Абхазия завершила сезон, почему 2021 год был беспрецедентным и почему в 2022 году не оправдались ожидания, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikТуризм - локомотив абхазской экономики. Треть налогов в бюджет страны поступает из туротрасли. Как отметил директор Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба, это достаточно большой объем для экономики страны."Спрос на туристические и рекреационные ресурсы Абхазии неизменен, мы даже имеем тенденции к значительному росту. Абхазия уже целый ряд лет входит в топ туристических направлений среди российских граждан. Именно туристическую отрасль можно назвать настоящим и единственным локомотивом экономики Абхазии. Это означает, что отрасль надо развивать, модернизировать. Повышать не только количество койко-мест, но и качество сервиса, инфраструктуры. Кроме того, это означает, что бюджетообразующая отрасль требует повышенного внимания со стороны руководства страны”, - подчеркнул он и добавил, что круглый стол посвящен именно обсуждению перспектив и возможностей этой отрасли, и насколько государство готово к приросту туристов, к организации их безопасности и предоставлению услуг.Несбывшиеся надеждыПодводя итоги курортного сезона 2022 года, министр туризма Теймураз Хишба отметил, что ожидания не оправдались по объективным причинам, в том числе из-за погодных условий. По примерным данным, республику посетило более миллиона человек.Глава Минтуризма республики подчеркнул, что 2021 год оказался беспрецедентным по количеству туристов, и эксперты советуют не сравнивать с ним предыдущие и последующие сезоны.Рицинский национальный парк в 2022 году посетило 621 тысяча туристов. В 2021 году же - более 650 тысяч человек. Директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия отметил, за предыдущие два года были решены проблемы с круглогодичным водоснабжением и обеспечением электроэнергией Рицинского парка, а также приобрели снегоуборочную технику. В 2022 году на пансионате Ауадхара открыли мини-ГЭС, которая обеспечивает туристический объект электричеством. Уже в следующем году там планируют принимать гостей и в зимний период.Другой крупный туристический объект, Новоафонскую пещеру в 2022 году посетили 363 тысячи человек. Это примерно на 30 тысяч меньше, чем в 2021-м году.Заместитель директора пещеры Дамей Смыр отметил, что сейчас проводится реконструкция объекта.“С тех времен, как пещеру построили (с 1975 года - прим.), там ничего не менялось. Основная проблема - железнодорожные пути. Более 45 лет ничего не менялось. Мы своими силами меняем сгнившие шпалы. Надеемся на помощь руководства страны”, - отметил он.Акцент на экологиюНа круглом столе обсудили и перспективы развития туротрасли. Сотрудник Центра стратегических исследований Лутфия Колбая подчеркнула важность туристической политики государства. По ее словам, рынок международного туризма представляет собой конкурентную среду, и результаты всегда зависят от стратегии, выбранной той или иной страной.Роман Дбар напомнил, что общая площадь охраняемых территории Абхазии составляет 26%. Но при этом, по его словам, пока даже нет зачатков экологического туризма.Директор Института экологии Роман Дбар отметил ключевую роль экологического элемента в современной туристической отрасли.Он обратил внимание на проблемы с твердыми бытовыми отходами и отсутствием должной системы очистных сооружений. По мнению Дбар, на все это в первую очередь должно волновать туристический сектор.Директор Института экологии также отметил, что аттрактивность пространства - важнейший элемент привлекательности страны с туристической точки зрения.Роман Дбар напомнил, что общая площадь охраняемых территории Абхазии составляет 26%. Но при этом, по его словам, пока даже нет зачатков экологического туризма."Это направление, на которое туристический сектор должен выступить в качестве заказчика. Начиная со специализации в университете, потому что ключевой фигурой туристического туризма является гид, который специально обучен и может провести экологический тур, указывая на растения, показать, где обитают животные. Сегодня в мире сформировался достаточно мощный пласт туристов, которым интересен познавательный элемент. Абхазия в этом плане уникальная страна. Несмотря на ее крошечные размеры, с экологической точки зрения, это целый континент. Развитие направления экологического туризма - та перспектива, на которую уже сегодня надо обращать внимание", - подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/prodvigat-svoy-brend-kak-abkhazii-reklamirovat-turisticheskiy-potentsial-1042532369.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туризм, отдых в абхазии, абхазия