https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorove-materi-i-rebenka-abkhazskie-vrachi-rasskazali-o-problemakh-meditsiny-1039172314.html

Здоровье матери и ребенка: абхазские врачи рассказали о проблемах медицины

Здоровье матери и ребенка: абхазские врачи рассказали о проблемах медицины

На Абхазском телевидении состоялась пресс-конференция, посвященная новому медицинскому проекту "Здоровое поколение", медики проинформировали о том, как в... 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T21:33+0300

2022-05-19T21:33+0300

2022-05-19T21:33+0300

в абхазии

здоровье

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здравоохранение

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Новый проектНовый медицинский проект "Здоровое поколение" презентовали в Сухуме в четверг. Руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" и уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия рассказала о том, какие цели будет преследовать проект и чем вызвана его необходимость в республике.Она подчеркнула, что деятельность фонда "Ашана", который работает в Абхазии более десяти лет, направлена на лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских клиниках России и мира, а также на оказание психологической, юридической помощи семьям, где есть дети с инвалидностью."Однако за все время работы фонд никогда не реализовывал проекты, связанные именно с беременными женщинами, связанные с детородным периодом", – подчеркнула она.Джинджолия добавила, что это очень важное направление, так как, предоставив правильную информацию будущей маме, в каких-то случаях можно предотвратить случаи рождения больного ребенка."У проекта "Здоровое поколение" есть два направления. Первое направление связано с просветительской работой с будущими мамами, беременными женщинами. Так как у фонда нет специалистов, медицинских работников с медицинским образованием, проект будем реализовывать с Министерством здравоохранения, женской консультацией города Сухум, будем подключать детскую городскую поликлинику, детскую городскую больницу, а также специалистов, связанных с детской педиатрией", – сказала руководитель "Ашана".В рамках просветительской части проекта специалисты будут выезжать в районы и города Абхазии и проводить семинары, лекции, мастер-классы для будущих мам.Планируется раз в квартал организовывать круглые столы, приглашать врачей на проведение операций."Тут очень важно подметить, что мы ни в коем случае не будем дублировать работу Министерства здравоохранения, мы реализовываем проект только в поддержку медицины Абхазии", – отметила руководитель фонда "Ашана".Она добавила, что пока фонд не получил полную поддержку от Минздрава, на данный момент проект находится на стадии обсуждения, каждый пункт которого будет совместно обсуждаться.О нехватке кадровПомимо презентации проекта "Здоровое поколение", медики, участвовавшие в пресс-конференции, затронули различные вопросы, в том числе нехватки подготовленных кадров. Заведующая женской консультацией Сухума Кама Шулумба подчеркнула, что при Минздраве есть целевая программа, направленная на увеличение количества обучающихся специалистов за пределами Абхазии.Часть женщин предпочитает рожать за пределами Абхазии, так как в республике есть нехватка специалистов, добавила Шулумба."Нехватка кадров не только в педиатрии, но и во всех направлениях. Но этим вопросом мы занимаемся, стараемся, чтобы кадры, которые мы обучаем, возвращались и работали на своей родине. Если говорить о педиатрии, то не хватает детских анестезиологов, неврологов, педиатров достаточно, но узких специалистов мало, это кардиологи, детские хирурги, детские психологи, то есть нехватка кадров существует", –говорит специалист.О перинатальной диагностикеГоворя о перинатальной диагностике, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Есма Гуния отметила, что в республике очень маленький процент женщин встает на учет на ранних сроках беременности."Мы делаем УЗИ, где выявляем хромосомные и другие пороки, сдаем гормональный биохимический анализ крови, где выявляются пороки. Мы выявляем пороки сообща со стационаром родильного отделения, дальше уже, может быть, женщина донашивает ребенка и уже будет рожать в специализированном учреждении, где ребенку могут оказать помощь", – сказала она.Процент женщин, которые встают на учет на ранних стадиях беременности, уменьшается с каждым годом, добавила Гуния."Если в 2016 году в процентном соотношении было 62% тех, кто вставал на учет, то в 2020/2021 годах уже 41%. Беременные должны быть информированы о том, что, чем раньше они встают на учет, тем благополучнее протекает беременность, ну и результат беременности", – говорит медик.В связи с тем, что в республике действует закон, запрещающий проведение абортов, при обнаружении пороков развития плода, женщину отправляют в стационар.Главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба рассказала, как можно снизить детскую инвалидность. По ее мнению, в родильные дома нужно внедрить неонатальный скрининг новорожденных."В России этот скрининг проводится много лет, на пять основных наследственных заболеваний, это врожденный гипотиреоз, фенилкетонурия, галактоземия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз", – сказала она.Скрининг этих пяти наследственных заболеваний в Российской Федерации позволил сократить число детей-инвалидов на 30%. Это основной путь к снижению детской инвалидности, подчеркнула Абухба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorovoe-pokolenie-novyy-meditsinskiy-proekt-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1039170346.html

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здоровье, дети, здравоохранение