https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/ekspert-o-vozmozhnom-razvitii-ekonomiki-abkhazii-tenevaya-sest-legalnuyu-1042698195.html

Эксперт о возможном развитии экономики Абхазии: теневая "съест" легальную

Эксперт о возможном развитии экономики Абхазии: теневая "съест" легальную

За десять лет доля теневого сектора в абхазской экономике выросла на 10% и государству необходимо предпринять меры для того, чтобы остановить процесс и может... 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T09:00+0300

2022-11-19T09:00+0300

2022-11-19T09:00+0300

в абхазии

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102828/91/1028289143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_519c34cabf07ea4296b9a10801476dd7.jpg

СУХУМ, 19 нояб – Sputnik. Доля теневого сектора в ВВП Абхазии составляет 62-63%, рассказала в интервью радио Sputnik экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.По мнению Шат-ипа, для борьбы с ростом теневого сектора необходим системный подход в зависимости от отраслей. Он отметила, что положительным фактором стала разработка государственного плана социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, который представил президент Аслан Бжания 10 ноября.План не панацея, но факт его наличия – уже отправная точка, считает экономист."Мы не нашли там подпрограммы, которая отвечала бы на вопросы легализации теневой экономики. Очень большая надежда, что будут внесены коррективы. Главное, что есть системный подход и впервые есть ожидаемые параметры – увеличение ВВП, рабочих мест", - добавила она.В то же время Шат-ипа отметила, что если план будет выполнен по всем пунктам, то показатели все равно будут на 17-20% меньше, чем инерционный сценарий развития экономики. Ожидать, что государство сможет "выскочить и продемонстрировать высокие показатели" трудно, считает она.На реализацию плана социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы заложено почти 32 миллиарда рублей, рассказала экономист. За счет средств собственного бюджета будет профинансировано всего 13% из этой суммы, добавила Шат-ипа, "львиная доля" будет финансироваться из средств российской помощи.План социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы был представлен президентом Асланом Бжания на отчете о проделанной работе 10 ноября. Согласно плану, к 2025 году должны быть увеличена средняя заработная плата, ВВП должен вырасти на 20%, госбюджет - на 30%, доходы республиканского бюджета - до 8 миллиардов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/torgovyy-oborot-selkhozproduktsii-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-obsudili-dzhopua-i-kobesova-1042693559.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-o-sostoyanii-ekonomiki-abkhazii--1042588584.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, экономика