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Эксперт о возможном развитии экономики Абхазии: теневая "съест" легальную
Эксперт о возможном развитии экономики Абхазии: теневая "съест" легальную
За десять лет доля теневого сектора в абхазской экономике выросла на 10% и государству необходимо предпринять меры для того, чтобы остановить процесс и может... 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T09:00+0300
2022-11-19T09:00+0300
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в абхазии
абхазия
экономика
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СУХУМ, 19 нояб – Sputnik. Доля теневого сектора в ВВП Абхазии составляет 62-63%, рассказала в интервью радио Sputnik экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.По мнению Шат-ипа, для борьбы с ростом теневого сектора необходим системный подход в зависимости от отраслей. Он отметила, что положительным фактором стала разработка государственного плана социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, который представил президент Аслан Бжания 10 ноября.План не панацея, но факт его наличия – уже отправная точка, считает экономист."Мы не нашли там подпрограммы, которая отвечала бы на вопросы легализации теневой экономики. Очень большая надежда, что будут внесены коррективы. Главное, что есть системный подход и впервые есть ожидаемые параметры – увеличение ВВП, рабочих мест", - добавила она.В то же время Шат-ипа отметила, что если план будет выполнен по всем пунктам, то показатели все равно будут на 17-20% меньше, чем инерционный сценарий развития экономики. Ожидать, что государство сможет "выскочить и продемонстрировать высокие показатели" трудно, считает она.На реализацию плана социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы заложено почти 32 миллиарда рублей, рассказала экономист. За счет средств собственного бюджета будет профинансировано всего 13% из этой суммы, добавила Шат-ипа, "львиная доля" будет финансироваться из средств российской помощи.План социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы был представлен президентом Асланом Бжания на отчете о проделанной работе 10 ноября. Согласно плану, к 2025 году должны быть увеличена средняя заработная плата, ВВП должен вырасти на 20%, госбюджет - на 30%, доходы республиканского бюджета - до 8 миллиардов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/torgovyy-oborot-selkhozproduktsii-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-obsudili-dzhopua-i-kobesova-1042693559.html
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абхазия, экономика
Эксперт о возможном развитии экономики Абхазии: теневая "съест" легальную
За десять лет доля теневого сектора в абхазской экономике выросла на 10% и государству необходимо предпринять меры для того, чтобы остановить процесс и может даже обратить его вспять.
СУХУМ, 19 нояб – Sputnik.
Доля теневого сектора в ВВП Абхазии составляет 62-63%, рассказала в интервью радио Sputnik
экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.
По ее словам, еще десять лет назад доля теневого сектора составляла 50-53%, и, если тенденция роста продолжится, то теневая экономика "съест" легальную.
По мнению Шат-ипа, для борьбы с ростом теневого сектора необходим системный подход в зависимости от отраслей. Он отметила, что положительным фактором стала разработка государственного плана социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, который представил президент Аслан Бжания 10 ноября.
План не панацея, но факт его наличия – уже отправная точка, считает экономист.
"Мы не нашли там подпрограммы, которая отвечала бы на вопросы легализации теневой экономики. Очень большая надежда, что будут внесены коррективы. Главное, что есть системный подход и впервые есть ожидаемые параметры – увеличение ВВП, рабочих мест", - добавила она.
В то же время Шат-ипа отметила, что если план будет выполнен по всем пунктам, то показатели все равно будут на 17-20% меньше, чем инерционный сценарий развития экономики. Ожидать, что государство сможет "выскочить и продемонстрировать высокие показатели" трудно, считает она.
На реализацию плана социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы заложено почти 32 миллиарда рублей, рассказала экономист. За счет средств собственного бюджета будет профинансировано всего 13% из этой суммы, добавила Шат-ипа, "львиная доля" будет финансироваться из средств российской помощи.
План социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы был представлен президентом Асланом Бжания на отчете о проделанной работе 10 ноября. Согласно плану, к 2025 году должны быть увеличена средняя заработная плата, ВВП должен вырасти на 20%, госбюджет - на 30%, доходы республиканского бюджета - до 8 миллиардов рублей.