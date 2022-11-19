https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/vtoroy-natsionalnyy-konkurs-abkhazskikh-vin-proydet-v-vesnoy-2023-goda-1042703980.html
Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет в весной 2023 года
Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет в весной 2023 года
Заседание рабочей группы по проведению II национального конкурса абхазских вин во главе с председателем оргкомитета Николаем Ачба состоялось в четверг 17... 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T16:54+0300
2022-11-19T16:54+0300
2022-11-19T16:54+0300
в абхазии
абхазия
вино
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042151835_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_7ede64cec39c93092e2615dcd204f74e.jpg
СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет весной 2023 года. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала руководитель "Гумы" Хибла Возба.Возба отметила, что во втором конкурсе организаторы ожидают еще большего количества заявок, а также улучшения качества вин. Ведь во время проведения первого конкурса у участников была возможность прослушать лекции и мастер-классы экспертов-виноделов, а также получить консультацию от сотрудников лаборатории винзавода.“По итогам первого конкурса участники имели возможность получать консультации от сотрудников лаборатории, если у них были какие-то погрешности в технологии изготовления домашних вин, то они обращались в лабораторию завода "Вина и воды Абхазии", и имели возможность улучшить технологию. Организаторы считают, что в этом году будет больше заявок и качество вина тоже улучшится”, - пояснила Возба.15 декабря оргкомитет проведет анонсирующую пресс-конференцию. Прием заявок также начнется с середины следующего месяца.Первый национальный конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года на площадке культурно-деловой платформы “Гума”, которая выступает соорганизатором мероприятия.Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии ста образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем главного приза конкурса, гран-при, стал молодой винодел Саид Званбая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vozvraschenie-k-kornyam-kak-v-sele-kaldakhuara-vozrozhdayut-abkhazskie-sorta-vinograda-1042472989.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shato-po-kutolski-kak-yurist-iz-sukhuma-prevratilsya-v-vinodela-1042167971.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042151835_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_ba9692ec3d3ca616d3728b171bcfdf15.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, вино, новости
Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет в весной 2023 года
Заседание рабочей группы по проведению II национального конкурса абхазских вин во главе с председателем оргкомитета Николаем Ачба состоялось в четверг 17 ноября.
СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет весной 2023 года. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала руководитель "Гумы" Хибла Возба.
На этот раз условия конкурса изменятся. Если раньше было достаточно сделать до 200 литров вина для подачи заявки, то сейчас должно быть как минимум 500 литров напитка одного вида.
Возба отметила, что во втором конкурсе организаторы ожидают еще большего количества заявок, а также улучшения качества вин. Ведь во время проведения первого конкурса у участников была возможность прослушать лекции и мастер-классы экспертов-виноделов, а также получить консультацию от сотрудников лаборатории винзавода.
“По итогам первого конкурса участники имели возможность получать консультации от сотрудников лаборатории, если у них были какие-то погрешности в технологии изготовления домашних вин, то они обращались в лабораторию завода "Вина и воды Абхазии", и имели возможность улучшить технологию. Организаторы считают, что в этом году будет больше заявок и качество вина тоже улучшится”, - пояснила Возба.
15 декабря оргкомитет проведет анонсирующую пресс-конференцию. Прием заявок также начнется с середины следующего месяца.
Первый национальный конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года на площадке культурно-деловой платформы “Гума”, которая выступает соорганизатором мероприятия.
Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии ста образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.
Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем главного приза конкурса, гран-при, стал молодой винодел Саид Званбая.