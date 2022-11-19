https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/vtoroy-natsionalnyy-konkurs-abkhazskikh-vin-proydet-v-vesnoy-2023-goda-1042703980.html

Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет в весной 2023 года

Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет в весной 2023 года

Заседание рабочей группы по проведению II национального конкурса абхазских вин во главе с председателем оргкомитета Николаем Ачба состоялось в четверг 17... 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T16:54+0300

2022-11-19T16:54+0300

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СУХУМ, 19 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет весной 2023 года. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала руководитель "Гумы" Хибла Возба.Возба отметила, что во втором конкурсе организаторы ожидают еще большего количества заявок, а также улучшения качества вин. Ведь во время проведения первого конкурса у участников была возможность прослушать лекции и мастер-классы экспертов-виноделов, а также получить консультацию от сотрудников лаборатории винзавода.“По итогам первого конкурса участники имели возможность получать консультации от сотрудников лаборатории, если у них были какие-то погрешности в технологии изготовления домашних вин, то они обращались в лабораторию завода "Вина и воды Абхазии", и имели возможность улучшить технологию. Организаторы считают, что в этом году будет больше заявок и качество вина тоже улучшится”, - пояснила Возба.15 декабря оргкомитет проведет анонсирующую пресс-конференцию. Прием заявок также начнется с середины следующего месяца.Первый национальный конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года на площадке культурно-деловой платформы “Гума”, которая выступает соорганизатором мероприятия.Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии ста образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем главного приза конкурса, гран-при, стал молодой винодел Саид Званбая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vozvraschenie-k-kornyam-kak-v-sele-kaldakhuara-vozrozhdayut-abkhazskie-sorta-vinograda-1042472989.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shato-po-kutolski-kak-yurist-iz-sukhuma-prevratilsya-v-vinodela-1042167971.html

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