https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/kulturnaya-afisha-abkhazii-sketchi-spektakli-i-personalnaya-vystavka-1042718534.html
Культурная афиша Абхазии: скетчи, спектакли и персональная выставка
Культурная афиша Абхазии: скетчи, спектакли и персональная выставка
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 21 по 27 ноября. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T15:15+0300
2022-11-20T15:15+0300
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На предстоящей неделе ценителей культуры ждет ряд театральных постановок, юмористический вечер, концерт, а также художественная выставка.Сария Кварацхелия, SputnikВ Абхазском молодежном театре 21 ноября в 18:30 зрители смогут посмотреть сатирические скетчи “Образы жизни”.В госфилармонии имени Раждена Гумба 23 ноября в 18:00 состоится концерт “Музыкальная палитра” с участием российских музыкантов - скрипачки Марины Шигановой и пианиста Валерия Харламова.А в Абхазском государственном драмтеатре 24 и 25 ноября в 19:00 покажут спектакль "Цилиндр" по пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо в постановке молодого режиссера Бенара Кове.В Русском театре имени Искандера 22 и 23 ноября в 19:00 покажут спектакль "Все мои сыновья", историю о любви, предательстве и прощении по одноименной пьесе Артура Миллера.А 25 и 26 ноября в 19:00 зрители РУСДРАМа смогут посмотреть "Рассказ мула старого Хабуга" - спектакль по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема”.Также в Центральном выставочном зале Сухума с 22 по 30 ноября пройдет персональная выставка Нугзара Логуа - абхазского художника, поэта, общественного и политического деятеля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/perepalka-na-stsene-rusdram-zakryl-41-y-teatralnyy-sezon-1042213730.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nugzaru-logua-prisvoeno-zvanie-zasluzhennogo-rabotnika-kultury-1038737186.html
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новости, культура, искусство, абхазия
новости, культура, искусство, абхазия
Культурная афиша Абхазии: скетчи, спектакли и персональная выставка
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 21 по 27 ноября.
На предстоящей неделе ценителей культуры ждет ряд театральных постановок, юмористический вечер, концерт, а также художественная выставка.
Сария Кварацхелия, Sputnik
В Абхазском молодежном театре 21 ноября в 18:30 зрители смогут посмотреть сатирические скетчи “Образы жизни”.
В госфилармонии имени Раждена Гумба 23 ноября в 18:00 состоится концерт “Музыкальная палитра” с участием российских музыкантов - скрипачки Марины Шигановой и пианиста Валерия Харламова.
А в Абхазском государственном драмтеатре 24 и 25 ноября в 19:00 покажут спектакль "Цилиндр" по пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо в постановке молодого режиссера Бенара Кове.
В Русском театре имени Искандера 22 и 23 ноября в 19:00 покажут спектакль "Все мои сыновья", историю о любви, предательстве и прощении по одноименной пьесе Артура Миллера.
А 25 и 26 ноября в 19:00 зрители РУСДРАМа смогут посмотреть "Рассказ мула старого Хабуга" - спектакль по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема”.
Также в Центральном выставочном зале Сухума с 22 по 30 ноября пройдет персональная выставка Нугзара Логуа - абхазского художника, поэта, общественного и политического деятеля.