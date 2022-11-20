https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/vrach-zayavila-o-roste-chisla-onkologicheskikh-zabolevaniy-v-abkhazii-1042717818.html

Врач заявила о росте числа онкологических заболеваний в Абхазии

Врач заявила о росте числа онкологических заболеваний в Абхазии

Пациенты, обращающиеся в Республиканский онкоцентр, могут получить хирургическую, химиотерапевтическую помощь и таргетное лечение. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T15:56+0300

2022-11-20T15:56+0300

2022-11-20T15:56+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Практически 60% пациентов, встающих на учет в Республиканский онкологический центр, поступают с заболеванием на поздней стадии, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением химиотерапии Сария Адлейба. По мнению Адлейба, наблюдающийся рост онкологических заболеваний, выявляемых на поздних стадиях, может быть связан в том числе и с коронавирусной инфекцией. "Во время пандемии было снижение онкологических заболеваний, но это было ложное снижение, потому что пациенты боялись проверяться. А сейчас наоборот, наблюдается резкий рост во всем мире", - объяснила она. По словам врача, проблема заключается и в том, что население недостаточно информировано о том, что необходимо правильно следить за своим здоровьем. Адлейба пояснила, что для профилактики раковых заболеваний нужно как минимум два раза в год проходить флюорографию, рентгенографию, женщинам, старше 45 лет - маммографию, ежегодный осмотр гинеколога, мазок на цитологию, как минимум два раза в год желательно проходить гастроскопию.Завотделения химиотерапии рассказала, что вскоре в Абхазии планируется масштабная диспансеризация для предотвращения запущенных форм онкологии. Будут организованы выездные бригады, которые будут оснащены онкомаркерами, рентнген-аппаратами, дерматоскопами, узи-аппаратами. Обследования будут проводиться в том числе в селах. По словам Адлейба, перед тем как встать на учет в онкоцентр, пациент должен пройти полное обследование, так как врачам необходимо понять, сможет ли человек перенести химиотерапию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/glavnyy-endokrinolog-abkhazii-ezhegodno-kolichestvo-bolnykh-diabetom-uvelichivaetsya-na-4-5-1042626429.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-lechenii-onkologii-v-abkhazii-1042691877.html

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