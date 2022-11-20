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Врач заявила о росте числа онкологических заболеваний в Абхазии
Врач заявила о росте числа онкологических заболеваний в Абхазии
Пациенты, обращающиеся в Республиканский онкоцентр, могут получить хирургическую, химиотерапевтическую помощь и таргетное лечение. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T15:56+0300
2022-11-20T15:56+0300
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Практически 60% пациентов, встающих на учет в Республиканский онкологический центр, поступают с заболеванием на поздней стадии, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая отделением химиотерапии Сария Адлейба. По мнению Адлейба, наблюдающийся рост онкологических заболеваний, выявляемых на поздних стадиях, может быть связан в том числе и с коронавирусной инфекцией. "Во время пандемии было снижение онкологических заболеваний, но это было ложное снижение, потому что пациенты боялись проверяться. А сейчас наоборот, наблюдается резкий рост во всем мире", - объяснила она. По словам врача, проблема заключается и в том, что население недостаточно информировано о том, что необходимо правильно следить за своим здоровьем. Адлейба пояснила, что для профилактики раковых заболеваний нужно как минимум два раза в год проходить флюорографию, рентгенографию, женщинам, старше 45 лет - маммографию, ежегодный осмотр гинеколога, мазок на цитологию, как минимум два раза в год желательно проходить гастроскопию.Завотделения химиотерапии рассказала, что вскоре в Абхазии планируется масштабная диспансеризация для предотвращения запущенных форм онкологии. Будут организованы выездные бригады, которые будут оснащены онкомаркерами, рентнген-аппаратами, дерматоскопами, узи-аппаратами. Обследования будут проводиться в том числе в селах. По словам Адлейба, перед тем как встать на учет в онкоцентр, пациент должен пройти полное обследование, так как врачам необходимо понять, сможет ли человек перенести химиотерапию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/glavnyy-endokrinolog-abkhazii-ezhegodno-kolichestvo-bolnykh-diabetom-uvelichivaetsya-na-4-5-1042626429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Врач заявила о росте числа онкологических заболеваний в Абхазии
Пациенты, обращающиеся в Республиканский онкоцентр, могут получить хирургическую, химиотерапевтическую помощь и таргетное лечение.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik.
Практически 60% пациентов, встающих на учет в Республиканский онкологический центр, поступают с заболеванием на поздней стадии, рассказала в интервью радио Sputnik
заведующая отделением химиотерапии Сария Адлейба.
По ее словам, в Абхазии перманентно наблюдается рост онкологических заболеваний. На учете в онкоцентре стоит около семи тысяч человек, около трехсот человек ежемесячно проходят курсы химиотерапии.
По мнению Адлейба, наблюдающийся рост онкологических заболеваний, выявляемых на поздних стадиях, может быть связан в том числе и с коронавирусной инфекцией.
"Во время пандемии было снижение онкологических заболеваний, но это было ложное снижение, потому что пациенты боялись проверяться. А сейчас наоборот, наблюдается резкий рост во всем мире", - объяснила она.
По словам врача, проблема заключается и в том, что население недостаточно информировано о том, что необходимо правильно следить за своим здоровьем.
Адлейба пояснила, что для профилактики раковых заболеваний нужно как минимум два раза в год проходить флюорографию, рентгенографию, женщинам, старше 45 лет - маммографию, ежегодный осмотр гинеколога, мазок на цитологию, как минимум два раза в год желательно проходить гастроскопию.
Завотделения химиотерапии рассказала, что вскоре в Абхазии планируется масштабная диспансеризация для предотвращения запущенных форм онкологии. Будут организованы выездные бригады, которые будут оснащены онкомаркерами, рентнген-аппаратами, дерматоскопами, узи-аппаратами. Обследования будут проводиться в том числе в селах.
По словам Адлейба, перед тем как встать на учет в онкоцентр, пациент должен пройти полное обследование, так как врачам необходимо понять, сможет ли человек перенести химиотерапию.