https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/gryaznoe-delo-evropu-okhvatil-dizelnyy-krizis-1042412257.html
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T09:30+0300
2022-11-03T09:30+0300
2022-11-03T10:05+0300
аналитика
экономика
евросоюз
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042412483_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_08502bc6fb4941e59dd3665c383b1203.jpg
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Причина сокращения дизельного топлива в Европе — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале добавится запрет на ввоз нефтепродуктов по морю. Эксперты констатируют: ситуация на рынке ухудшается, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости. Запасы таютЕще весной европейская экономика столкнулась с острой нехваткой дизеля — ключевого топлива для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тысяч баррелей в день Европа получала из России — половину всего импорта.По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по объемам поставщика, в прошлом году приходилось лишь 12 процентов. А по информации Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020-м Франция импортировала 25 миллионов тонн дизеля и четверть этого объема — из России. Великобритания на 18 процентов зависит от российских поставок, Германия — почти на 30.Европейские компании в рамках "самосанкций" изо всех сил стремились избегать российских энергоносителей на волне призывов к топливному эмбарго. А запасы нефтеторгового региона Амстердам — Роттердам — Антверпен, по сообщению Insights Global, иссякают.Проблема отчасти связана со структурой фьючерсов: чем быстрее поставка, тем дизтопливо дороже. В результате трейдеры поскорее стремятся сбыть товар по выгодной цене.Азиаты заработалиСобственного дизеля Европе не хватает. Франция сократила производство из-за забастовок. А в Германии, где спрос самый высокий на континенте, НПЗ в Шведте потерял доступ к сырой нефти по трубопроводу "Дружба".В ЕС рассчитывают на Азию и Ближний Восток: там обещают помочь.Однако дизель в дефиците и за океаном. Конкуренция взвинтила цены на европейском рынке.По данным PVM Oil Global, разница премии на дизтопливо в Европе и Азии — более 60 долларов на тонну. В 2021-м было лишь семь. Этим пользуются азиатские нефтепереработчики, отгружая в ЕС все больше.По информации Vortexa, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тысяч баррелей в сутки.Острый дефицитТем не менее, уверены аналитики, азиатские поставки не решат проблему.С февраля в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизтопливо. Эмбарго для сырой нефти вступает в силу в декабре."Российский импорт прекращается в период сезонного высокого спроса, — пояснил Джеймс Берли, главный аналитик Wood Mackenzie. — Альтернативные дальнемагистральные источники ограничены — есть сигналы о нестабильности поставок".Остались без дизеляНекоторые регионы ЕС уже столкнулись с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol.В ряде стран заканчиваются средние дистилляты — дизель и топливо для реактивных двигателей, уточнили в Испании. При этом немецкий нефтепереработчик OMV Germany сообщил о резком повышении спроса. В отрасли прогнозируют дальнейший рост цен и очередной виток социальной нестабильности."Мы уже видели, что любые скачки цен на заправке или на газ оборачиваются беспорядками", — напомнил гендиректор нефтегазовой компании Petronas.Аналитики считают, что Европе грозит шок из-за поставок дизельного топлива. А недавние антиправительственные протесты в Германии, Австрии и Чехии (где счета за электроэнергию выросли в десять раз) — лишь предвестники грядущих бед.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/militarizatsiya-baltiki--samounichtozhenie-evropy-1042393945.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/vybora-ne-ostalos-evropa-podsela-na-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-1042346305.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042412483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_2fc794f6640cc259e24079efad95326b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аналитика, экономика, евросоюз, топливо
аналитика, экономика, евросоюз, топливо
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
09:30 03.11.2022 (обновлено: 10:05 03.11.2022)
Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik.
Причина сокращения дизельного топлива в Европе — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале добавится запрет на ввоз нефтепродуктов по морю. Эксперты констатируют: ситуация на рынке ухудшается, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.
Запасы тают
Еще весной европейская экономика столкнулась с острой нехваткой дизеля — ключевого топлива для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тысяч баррелей в день Европа получала из России — половину всего импорта.
По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по объемам поставщика, в прошлом году приходилось лишь 12 процентов. А по информации Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020-м Франция импортировала 25 миллионов тонн дизеля и четверть этого объема — из России. Великобритания на 18 процентов зависит от российских поставок, Германия — почти на 30.
Европейские компании в рамках "самосанкций" изо всех сил стремились избегать российских энергоносителей на волне призывов к топливному эмбарго. А запасы нефтеторгового региона Амстердам — Роттердам — Антверпен, по сообщению Insights Global, иссякают.
В октябре, по оценкам, израсходовали почти шесть миллионов баррелей — из-за увеличения сроков техобслуживания НПЗ и забастовок во Франции.
Проблема отчасти связана со структурой фьючерсов: чем быстрее поставка, тем дизтопливо дороже. В результате трейдеры поскорее стремятся сбыть товар по выгодной цене.
Азиаты заработали
Собственного дизеля Европе не хватает. Франция сократила производство из-за забастовок. А в Германии, где спрос самый высокий на континенте, НПЗ в Шведте потерял доступ к сырой нефти по трубопроводу "Дружба".
В ЕС рассчитывают на Азию и Ближний Восток: там обещают помочь.
Однако дизель в дефиците и за океаном. Конкуренция взвинтила цены на европейском рынке.
По данным PVM Oil Global, разница премии на дизтопливо в Европе и Азии — более 60 долларов на тонну. В 2021-м было лишь семь. Этим пользуются азиатские нефтепереработчики, отгружая в ЕС все больше.
По информации Vortexa, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тысяч баррелей в сутки.
Острый дефицит
Тем не менее, уверены аналитики, азиатские поставки не решат проблему.
С февраля в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизтопливо. Эмбарго для сырой нефти вступает в силу в декабре.
По подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, это приведет к тому, что запасы дизеля в северо-западной Европе в феврале сократятся до 210,4 миллиона баррелей — минимум с 2011-го.
"Российский импорт прекращается в период сезонного высокого спроса, — пояснил Джеймс Берли, главный аналитик Wood Mackenzie. — Альтернативные дальнемагистральные источники ограничены — есть сигналы о нестабильности поставок".
Остались без дизеля
Некоторые регионы ЕС уже столкнулись с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol.
В ряде стран заканчиваются средние дистилляты — дизель и топливо для реактивных двигателей, уточнили в Испании. При этом немецкий нефтепереработчик OMV Germany сообщил о резком повышении спроса. В отрасли прогнозируют дальнейший рост цен и очередной виток социальной нестабильности.
"Мы уже видели, что любые скачки цен на заправке или на газ оборачиваются беспорядками", — напомнил гендиректор нефтегазовой компании Petronas.
Аналитики считают, что Европе грозит шок из-за поставок дизельного топлива. А недавние антиправительственные протесты в Германии, Австрии и Чехии (где счета за электроэнергию выросли в десять раз) — лишь предвестники грядущих бед.