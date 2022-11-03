https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/gryaznoe-delo-evropu-okhvatil-dizelnyy-krizis-1042412257.html

Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис

Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис

Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T09:30+0300

2022-11-03T09:30+0300

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аналитика

экономика

евросоюз

топливо

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Причина сокращения дизельного топлива в Европе — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале добавится запрет на ввоз нефтепродуктов по морю. Эксперты констатируют: ситуация на рынке ухудшается, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости. Запасы таютЕще весной европейская экономика столкнулась с острой нехваткой дизеля — ключевого топлива для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тысяч баррелей в день Европа получала из России — половину всего импорта.По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по объемам поставщика, в прошлом году приходилось лишь 12 процентов. А по информации Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020-м Франция импортировала 25 миллионов тонн дизеля и четверть этого объема — из России. Великобритания на 18 процентов зависит от российских поставок, Германия — почти на 30.Европейские компании в рамках "самосанкций" изо всех сил стремились избегать российских энергоносителей на волне призывов к топливному эмбарго. А запасы нефтеторгового региона Амстердам — Роттердам — Антверпен, по сообщению Insights Global, иссякают.Проблема отчасти связана со структурой фьючерсов: чем быстрее поставка, тем дизтопливо дороже. В результате трейдеры поскорее стремятся сбыть товар по выгодной цене.Азиаты заработалиСобственного дизеля Европе не хватает. Франция сократила производство из-за забастовок. А в Германии, где спрос самый высокий на континенте, НПЗ в Шведте потерял доступ к сырой нефти по трубопроводу "Дружба".В ЕС рассчитывают на Азию и Ближний Восток: там обещают помочь.Однако дизель в дефиците и за океаном. Конкуренция взвинтила цены на европейском рынке.По данным PVM Oil Global, разница премии на дизтопливо в Европе и Азии — более 60 долларов на тонну. В 2021-м было лишь семь. Этим пользуются азиатские нефтепереработчики, отгружая в ЕС все больше.По информации Vortexa, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тысяч баррелей в сутки.Острый дефицитТем не менее, уверены аналитики, азиатские поставки не решат проблему.С февраля в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизтопливо. Эмбарго для сырой нефти вступает в силу в декабре."Российский импорт прекращается в период сезонного высокого спроса, — пояснил Джеймс Берли, главный аналитик Wood Mackenzie. — Альтернативные дальнемагистральные источники ограничены — есть сигналы о нестабильности поставок".Остались без дизеляНекоторые регионы ЕС уже столкнулись с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol.В ряде стран заканчиваются средние дистилляты — дизель и топливо для реактивных двигателей, уточнили в Испании. При этом немецкий нефтепереработчик OMV Germany сообщил о резком повышении спроса. В отрасли прогнозируют дальнейший рост цен и очередной виток социальной нестабильности."Мы уже видели, что любые скачки цен на заправке или на газ оборачиваются беспорядками", — напомнил гендиректор нефтегазовой компании Petronas.Аналитики считают, что Европе грозит шок из-за поставок дизельного топлива. А недавние антиправительственные протесты в Германии, Австрии и Чехии (где счета за электроэнергию выросли в десять раз) — лишь предвестники грядущих бед.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/militarizatsiya-baltiki--samounichtozhenie-evropy-1042393945.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/vybora-ne-ostalos-evropa-podsela-na-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-1042346305.html

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