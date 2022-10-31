https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/vystrel-v-sobstvennoe-koleno-samoistyazanie-sanktsiyami-1042354437.html

Выстрел в собственное колено: самоистязание санкциями

Выстрел в собственное колено: самоистязание санкциями

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о природе европейской прагматичности и о том, как действия европейских политиков идут с ней вразрез. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T12:55+0300

2022-10-31T12:55+0300

2022-10-31T12:55+0300

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Еще в далекие советские времена мы были наслышаны о скупости и расчетливости немцев. Сколько анекдотов и злых шуточек на эту тему было. Может, из-за того, что Советский Союз жил за незримым, почти непроницаемым занавесом, нам было невдомек, что жители Германии нервно курят в сторонке, когда слышат о жадности французов, датчан, поляков. Дальше больше – границы приоткрылись, и мы вдруг осознали, что практически вся Европа живет в таком режиме. Плохо это или хорошо, однозначно утверждать нельзя. Но точно то, что нам это чуждо и, мягко говоря, непривычно. Может, есть в этом какой-то смысл, может, они считают правильным жить, высчитывая каждый евроцент, и прагматичность у них возведена чуть ли не в ранг религии.Цена не имеет значенияТогда тем более непонятным становится стремление Европы в ущерб себе вводить новые пакеты антироссийских санкций. Что касается США, тут все банально и просто. Они разожгли пожар на европейском континенте, ввергли в войну два славянских народа, донельзя рассорили Россию с Европой и подсчитывают прибыль. Американский военно-промышленный комплекс работает в авральном режиме. Конгресс утверждает один пакет военной помощи Украине за другим. Новейшее оружие, боеприпасы и оборудование нескончаемым потоком едут, летят, плывут в театр военных действий. Спонсоры и подстрекатели кровопролития в восторге. Они даже пошли на акт международного терроризма – взорвали две ветки газопровода, идущего в Европу. Теперь Старый свет вынужден закупать дорогущий сжиженный газ у Америки, и европейская промышленность, основанная на дешевых энергоносителях из России, сыпется на глазах, идет к неминуемому краху. Растет безработица, инфляция набирает обороты, она уже стала двузначной. Повсюду наблюдаются отставки правительств, митинги и демонстрации против введенных санкций. И это я вовсе не сгущаю краски. Какой-нибудь ярый почитатель бандеровских ценностей, не задумываясь, обозвал бы меня "жертвой российской пропаганды". Но должен вас огорчить, львиную долю информации я черпаю из разных источников, тот же "Евроньюс", например, сложно назвать рупором России. То, с каким усердием и рвением Европа поддерживает Украину, точно нельзя увязывать с приверженностью каким-то мировым принципам и законам. Стоит вспомнить некоторые эпизоды из новейшей истории, и вся мишура о "высокой морали и ценностях" западного мира рассыпается в тлен. Взять, к примеру события на Балканах, признание Косова, Ливию или Ирак, тогда все становится понятным. Западом движет только желание навязать свою "правду" другим. А всех несогласных он хочет как минимум ослабить экономически, поставить на колени, вызвать недовольство внутри этих стран, подтолкнуть к насильственной смене власти.ПоследствияНо что мы наблюдаем? Кто-то очень просчитался. Этими непродуманными санкциями европейские страны обрушили собственные экономики, и им приходится вводить различные ограничения. Доходит до комичного. Чего стоят новые рекомендации о "четырех частях тела, которые рекомендовано регулярно мыть", снижение температуры в офисах, магазинах, в домах и квартирах, отключение праздничной иллюминации, закрытие бассейнов и фонтанов.Европейцы, вы ли это?! Не надоело стрелять себе в колено? Может, пора вернуться к вашему привычному образу жизни, к практичности, к прагматизму? Включите здравый смысл. Дальше будет гораздо хуже и сложнее.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/zapad-blagoslovil-kiev-na-yadernuyu-provokatsiyu-1042231949.html

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мнение, авторы, россия, сша, европа, санкции, колумнисты