https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/tokaev-oderzhal-pobedu-na-vyborakh-prezidenta-kazakhstana-1042729468.html

Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана

Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана

На досрочных выборах президента Казахстана на пост главы государства претендовали шесть кандидатов. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Нурлана Абдирова.Остальные претенденты на пост главы государства набрали гораздо меньше голосов –глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%.За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, а за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%. Против всех проголосовали 5,8% граждан Казахстана.Седьмые президентские выборы прошли в Казахстане в воскресенье, 20 ноября. В гонке участвовали шесть кандидатов. Было открыто более десяти тысяч участков для голосования в 53 странах. Отдать свой голос за того или иного кандидата могли почти 12 миллионов граждан, включенных в избирательные списки. По состоянию на 11:00 21 ноября явка на выборах составила 69,43%.

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