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Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана
Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана
На досрочных выборах президента Казахстана на пост главы государства претендовали шесть кандидатов. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T09:00+0300
2022-11-21T09:00+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Нурлана Абдирова.Остальные претенденты на пост главы государства набрали гораздо меньше голосов –глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%.За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, а за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%. Против всех проголосовали 5,8% граждан Казахстана.Седьмые президентские выборы прошли в Казахстане в воскресенье, 20 ноября. В гонке участвовали шесть кандидатов. Было открыто более десяти тысяч участков для голосования в 53 странах. Отдать свой голос за того или иного кандидата могли почти 12 миллионов граждан, включенных в избирательные списки. По состоянию на 11:00 21 ноября явка на выборах составила 69,43%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/tokaev-rasskazal-pochemu-kazakhstan-ne-priznaet-abkhaziyu-1039656864.html
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казахстан, в мире, новости
Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана
09:00 21.11.2022 (обновлено: 10:21 21.11.2022)
На досрочных выборах президента Казахстана на пост главы государства претендовали шесть кандидатов.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства, сообщает РИА Новости
со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Нурлана Абдирова.
На голосовании Токаев набрал 81,31% голосов, за него проголосовали 6 456 392 избирателя.
Остальные претенденты на пост главы государства набрали гораздо меньше голосов –глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%.
За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, а за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%. Против всех проголосовали 5,8% граждан Казахстана.
Седьмые президентские выборы прошли в Казахстане в воскресенье, 20 ноября. В гонке участвовали шесть кандидатов. Было открыто более десяти тысяч участков для голосования в 53 странах. Отдать свой голос за того или иного кандидата могли почти 12 миллионов граждан, включенных в избирательные списки.
По состоянию на 11:00 21 ноября явка на выборах составила 69,43%.