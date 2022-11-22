https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/britanskie-kompleksy-brimstone-na-ukraine-prioritetnaya-tsel-vs-rossii-1042759079.html

Британские комплексы Brimstone на Украине: приоритетная цель ВС России

Британские комплексы Brimstone на Украине: приоритетная цель ВС России

Украинский ТВД представляется странам НАТО удобным полигоном для утилизации оружейного антиквариата и проверки экспериментальных изделий в боевых условиях. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T20:36+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВысокоточные многоцелевые ракеты Brimstone относительно новой модификации переданы ВСУ для "пристрелки" по российской бронетехнике и кораблям Черноморского флота, а потому обречены на приоритетное уничтожение.Британия передала ВСУ малогабаритные высокоточные управляемые ракеты Brimstone-2 "воздух – поверхность". По данным газеты The Telegraph, эти изделия способны "превратить жизнь российских солдат в ад". Что ж, посмотрим, кто там окажется в ближайшее время. Об успехах семейства Brimstone в ходе боевого применения на Украине ничего не известно, однако на территории Запорожской области в мае обнаружили несработавшую, практически неповрежденную британскую ракету с одноканальной системой наведения. Украинские войска применяли авиационные ракеты Brimstone-1 с наземной платформы, то есть с коммерческого грузовика (мечта террориста). Такой метод ограничивает дальность поражения – до 12 км.Военная и экономическая помощь Лондона киевскому режиму в 2022 году достигла 4,5 млрд долларов. Британский министр обороны Бен Уоллес еще 25 апреля заявил, что Великобритания рассматривает возможность поставки на Украину легких противокорабельных ракет "наземного базирования" Brimstone, "которые можно использовать для защиты Одессы от любого вторжения с моря". Парламентский заместитель министра Джеймс Хиппи 27 апреля сообщил об отправке на Украину "сотен противокорабельных ракет Brimstone для усиления морской обороны". Вероятнее – для испытаний.Противокорабельная модификация Brimstone Sea Spear разработана в 2012 году, и в боевых условиях не применялась. Эта ракета крупнее базовых образцов Brimstone-1 и Brimstone-2, несет боевую часть до 100 кг. Brimstone Sea Spear оснащена двухканальной головкой самонаведения, а также системой управления с использованием инерционной и спутниковой навигации. Турбореактивный двигатель обеспечивает противокорабельной ракете дозвуковую скорость и дальность поражения до 100 км. Украинский ТВД позволяет британским специалистам в максимально жестких условиях испытывать (дорабатывать или утилизировать) управляемые ракеты Brimstone всех типов и модификаций. Функции ВСУ ограничены ролью подопытной крысы.Особенности боевого примененияБританская сверхзвуковая Brimstone-1 (длина – 1,8 м, масса – 48 кг, боевая часть – 6,4 кг) разработана на базе американской ракеты "воздух- поверхность" AGM-114 Hellfire-II с полуактивной лазерной системой наведения. Система управления выполнена по принципу "выстрелил-забыл". Ракета Brimstone-1 оснащена инерционной навигационной системой для выхода в район цели и полуактивной лазерной головкой самонаведения.Британских военнослужащих в Ираке не устроила система наведения, требующая участия человека – подсвечивания цели лазером на поле боя. В соответствии с новыми требованиями в 2008 году была создана модификация Brimstone Dual-Mode, которую в дальнейшем успешно эксплуатировали в Афганистане. В ходе натовских воздушных ударов по Ливии в 2011 году британские самолеты Tornado применили более 200 ракет Brimstone-1 с тандемной боевой частью и двухканальной головкой самонаведения, поразили десятки наземных стационарных целей и даже несколько надводных – три ракетных катера французской постройки типа "La Combattante IIG" и сторожевой корабль проекта 1159ТР.Консорциум MBDA осенью 2013 года испытал модификацию Brimstone-2 с новым двигателем и боевой частью большего могущества. Доработанная радиолокационная головка самонаведения научилась находить и сопровождать скоростные и маневрирующие наземные цели, в том числе с пониженной радиолокационной заметностью. Дальность поражения до 60 км с самолета, и до 40 км с вертолета. Модификация Brimstone-2 состоит на вооружении Королевских ВВС Великобритании с 2016 года.Киевский режим получает все модификации, однако специальная пусковая установка для ракет Brimstone-1, Brimstone Dual-Mode и Brimstone-2 создана для самолета-носителя. К примеру, истребитель-бомбардировщик Eurofighter Typhoon способен нести шесть пусковых установок с 18 ракетами, а самолет Tornado GR4 может поднять до 6 ракет Brimstone в сочетании с боеприпасами других типов.Воздушные силы Украины совместимыми ударными самолетами не располагают. Критический дефицит авиации ВСУ может быть компенсирован тяжелыми БПЛА. Опыт показал, что уязвимые турецкие Bayraktar TB2 – не вариант. Киев давно и настойчиво просит у Вашингтона ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые с 2014 года являются штатными носителями ракет Brimstone. Боевой радиус "Жнеца" – до 1900 км, поэтому Россия очень внимательно следит за руками американских "партнеров", в готовности адекватно или асимметрично отреагировать на поставки на Украинском ТВД и, возможно, в других горячих точках.Ранее Великобритания направила киевскому режиму около 7000 переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные установки Stormer с зенитными ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, более 16 тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы, 4,5 тонны пластичной взрывчатки. Много или мало?Вооруженные силы РФ за девять месяцев СВО уничтожили 510 самолетов и вертолетов, 2549 беспилотников, 390 мобильных зенитных ракетных комплексов, 6758 танков и других бронемашин, 3611 артиллерийских орудий и минометов, более 900 реактивных систем залпового огня ВСУ. Ощутите разницу потенциалов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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