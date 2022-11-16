https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/bespretsedentnyy-udar-po-ukraine-bolnomu-napomnili-chto-on--v-reanimatsii-1042660880.html

Беспрецедентный удар по Украине: больному напомнили, что он – в реанимации

Беспрецедентный удар по Украине: больному напомнили, что он – в реанимации

Российские войска выпустили беспрецедентное количество ракет по украинским целям, вторые сутки подряд на Украине не утихает воздушная тревога. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T21:43+0300

2022-11-16T21:43+0300

2022-11-16T21:43+0300

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Массированные ракетные удары России по объектам энергетики, логистики и связи ВСУ приближают достижение справедливых целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Беспрецедентный ракетный "шторм" с полудня 15 ноября охватил всю территорию Украины. Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат отметил рекордное количество - около 100 ракетных пусков РФ. Волна за волной высокоточные крылатые ракеты Х-101 стратегической авиации ВКС и "Калибры" кораблей ВМФ России "накрывают" цели в Николаевской, Одесской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской и других областях. Воздушная тревога в украинских регионах не отменяется вторые сутки подряд.По информации Минобороны РФ, 15 ноября массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесен по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все выпущенные ракеты достигли целей. Подчеркнуто, что ударов по целям в украинской столице не было. Все демонстрируемые разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных ВСУ в черте города зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО.Бодрые доклады властей об успешных действиях ВСУ совершенно не совпадают с реальностью – российские крылатые ракеты не перехватываются. Видео "прилетов" в украинских телеграмм-каналах много, однако работа средств ПВО на них не зафиксирована. С арифметикой у Киева традиционно нелады. Так, министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter: "Сбито 73 из более чем 90 крылатых ракет, а также 10 вражеских дронов-камикадзе". Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что от вчерашнего обстрела пострадали более 30 объектов инфраструктуры. А в "сухом остатке" украинская энергосистема двойного назначения выведена из строя на 50 процентов. Зимняя эвакуация населения Киева и других крупных городов в соседние европейские страны практически неизбежна.Массированный ракетный удар ВС России в Киеве считают ответом на речь Зеленского на саммите G20 в формате видеозаписи. Глава МИД РФ назвал выступление украинского президента "перфомансом", выходящим за все регламенты и приличия.Как бы то ни было, группировка российских войск на Украинском ТВД планомерно наращивает ударный потенциал, ВСУ находятся "под капельницей" западных поставок оружия и финансирования – киевский режим обречен.Польше отрикошетилоНа фоне ударов ВС России по объектам ВСУ вечером 15 ноября косвенно пострадала Польша, на территорию которой неслучайно залетела украинская зенитная ракета. В результате взрыва погибли двое жителей села Пшеводув, расположенного в 8 км от украинской границы.Польский президент Анджей Дуда оперативно связался с американским президентом Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Со своей стороны, Киев попытался трансформировать промах ВСУ в прямое военное противостояние альянса с Россией. Заметим, на польской территории сейчас находятся около 10 тысяч военнослужащих США, в том числе операторы двух зенитных ракетных батарей Patriot. Через несколько часов президент Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше вызван падением ракеты украинской ПВО.В Минобороны РФ подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям исключительно на территории Украины, и не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков близ польского города Пшеводув доказывают применение зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Кому-то на Западе взрыва в селе Пшеводув было вполне достаточно для начала Третьей мировой войны.Поскольку НАТО "атаковал" кандидат в НАТО, исчезла необходимость применения статей 4 (консультации) и 5 (военный ответ) устава альянса. Президент Польши Анджей Дуда счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг традиционно снял ответственность с Украины и переложил на Россию, хотя по совокупности "ошибок" ВСУ необходимы иные выводы. В воздушном пространстве Румынии в начале марта сбиты натовские МиГ-21 и спасательный вертолет, а через неделю пролетел около 550 км в натовском воздушном пространстве, и упал в Загребе (Хорватия) украинский беспилотник Ту-141 со 120-килограммовой бомбой на борту.Вроде бы, польский инцидент исчерпан, однако шок в европейских столицах остались. Белый дом запросил у Конгресса еще 37,7 млрд долларов на военную помощь киевскому режиму. Пентагон считает приоритетом обеспечение Украины зенитными комплексами, которых не хватает самим США и другим странам НАТО. Германия выразила готовность направить свои истребители для патрулирования воздушного пространства Польши. Украина самим своим существованием угрожает европейской безопасности и миру на планете. Инцидент в Польше лишний раз подтвердил верность целей российской СВО на Украине, которая нуждается в принудительной демилитаризации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/rossiyskie-samolety-sbili-ukrainskiy-vertolet-mi-8-v-zaporozhe-1042647533.html

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