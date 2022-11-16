https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/bespretsedentnyy-udar-po-ukraine-bolnomu-napomnili-chto-on--v-reanimatsii-1042660880.html
Беспрецедентный удар по Украине: больному напомнили, что он – в реанимации
Беспрецедентный удар по Украине: больному напомнили, что он – в реанимации
Российские войска выпустили беспрецедентное количество ракет по украинским целям, вторые сутки подряд на Украине не утихает воздушная тревога. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T21:43+0300
2022-11-16T21:43+0300
2022-11-16T21:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Массированные ракетные удары России по объектам энергетики, логистики и связи ВСУ приближают достижение справедливых целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Беспрецедентный ракетный "шторм" с полудня 15 ноября охватил всю территорию Украины. Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат отметил рекордное количество - около 100 ракетных пусков РФ. Волна за волной высокоточные крылатые ракеты Х-101 стратегической авиации ВКС и "Калибры" кораблей ВМФ России "накрывают" цели в Николаевской, Одесской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской и других областях. Воздушная тревога в украинских регионах не отменяется вторые сутки подряд.По информации Минобороны РФ, 15 ноября массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесен по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все выпущенные ракеты достигли целей. Подчеркнуто, что ударов по целям в украинской столице не было. Все демонстрируемые разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных ВСУ в черте города зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО.Бодрые доклады властей об успешных действиях ВСУ совершенно не совпадают с реальностью – российские крылатые ракеты не перехватываются. Видео "прилетов" в украинских телеграмм-каналах много, однако работа средств ПВО на них не зафиксирована. С арифметикой у Киева традиционно нелады. Так, министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter: "Сбито 73 из более чем 90 крылатых ракет, а также 10 вражеских дронов-камикадзе". Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что от вчерашнего обстрела пострадали более 30 объектов инфраструктуры. А в "сухом остатке" украинская энергосистема двойного назначения выведена из строя на 50 процентов. Зимняя эвакуация населения Киева и других крупных городов в соседние европейские страны практически неизбежна.Массированный ракетный удар ВС России в Киеве считают ответом на речь Зеленского на саммите G20 в формате видеозаписи. Глава МИД РФ назвал выступление украинского президента "перфомансом", выходящим за все регламенты и приличия.Как бы то ни было, группировка российских войск на Украинском ТВД планомерно наращивает ударный потенциал, ВСУ находятся "под капельницей" западных поставок оружия и финансирования – киевский режим обречен.Польше отрикошетилоНа фоне ударов ВС России по объектам ВСУ вечером 15 ноября косвенно пострадала Польша, на территорию которой неслучайно залетела украинская зенитная ракета. В результате взрыва погибли двое жителей села Пшеводув, расположенного в 8 км от украинской границы.Польский президент Анджей Дуда оперативно связался с американским президентом Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Со своей стороны, Киев попытался трансформировать промах ВСУ в прямое военное противостояние альянса с Россией. Заметим, на польской территории сейчас находятся около 10 тысяч военнослужащих США, в том числе операторы двух зенитных ракетных батарей Patriot. Через несколько часов президент Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше вызван падением ракеты украинской ПВО.В Минобороны РФ подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям исключительно на территории Украины, и не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков близ польского города Пшеводув доказывают применение зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Кому-то на Западе взрыва в селе Пшеводув было вполне достаточно для начала Третьей мировой войны.Поскольку НАТО "атаковал" кандидат в НАТО, исчезла необходимость применения статей 4 (консультации) и 5 (военный ответ) устава альянса. Президент Польши Анджей Дуда счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг традиционно снял ответственность с Украины и переложил на Россию, хотя по совокупности "ошибок" ВСУ необходимы иные выводы. В воздушном пространстве Румынии в начале марта сбиты натовские МиГ-21 и спасательный вертолет, а через неделю пролетел около 550 км в натовском воздушном пространстве, и упал в Загребе (Хорватия) украинский беспилотник Ту-141 со 120-килограммовой бомбой на борту.Вроде бы, польский инцидент исчерпан, однако шок в европейских столицах остались. Белый дом запросил у Конгресса еще 37,7 млрд долларов на военную помощь киевскому режиму. Пентагон считает приоритетом обеспечение Украины зенитными комплексами, которых не хватает самим США и другим странам НАТО. Германия выразила готовность направить свои истребители для патрулирования воздушного пространства Польши. Украина самим своим существованием угрожает европейской безопасности и миру на планете. Инцидент в Польше лишний раз подтвердил верность целей российской СВО на Украине, которая нуждается в принудительной демилитаризации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/rossiyskie-samolety-sbili-ukrainskiy-vertolet-mi-8-v-zaporozhe-1042647533.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-zayavleniya-o-padenii-rossiyskikh-raket-v-polshe-1042647137.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/polskiy-prezident-zayavil-o-tom-chto-upavshaya-raketa-mozhet-prinadlezhat-ukraine-1042655246.html
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россия, украина, мнение, авторы, колумнисты
россия, украина, мнение, авторы, колумнисты
Беспрецедентный удар по Украине: больному напомнили, что он – в реанимации
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Российские войска выпустили беспрецедентное количество ракет по украинским целям, вторые сутки подряд на Украине не утихает воздушная тревога.
Массированные ракетные удары России по объектам энергетики, логистики и связи ВСУ приближают достижение справедливых целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Военная и финансовая помощь Запада марионеточному киевскому режиму замедляет ликвидацию украинского нацизма, угрожает странам НАТО неконтролируемой эскалацией и вовлечением в прямой военный конфликт с Россией.
Беспрецедентный ракетный "шторм" с полудня 15 ноября охватил всю территорию Украины. Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат отметил рекордное количество - около 100 ракетных пусков РФ. Волна за волной высокоточные крылатые ракеты Х-101 стратегической авиации ВКС и "Калибры" кораблей ВМФ России "накрывают" цели в Николаевской, Одесской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской и других областях. Воздушная тревога в украинских регионах не отменяется вторые сутки подряд.
По информации Минобороны РФ, 15 ноября массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесен по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все выпущенные ракеты достигли целей. Подчеркнуто, что ударов по целям в украинской столице не было. Все демонстрируемые разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных ВСУ в черте города зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО.
Бодрые доклады властей об успешных действиях ВСУ совершенно не совпадают с реальностью – российские крылатые ракеты не перехватываются. Видео "прилетов" в украинских телеграмм-каналах много, однако работа средств ПВО на них не зафиксирована. С арифметикой у Киева традиционно нелады.
Так, министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter: "Сбито 73 из более чем 90 крылатых ракет, а также 10 вражеских дронов-камикадзе". Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что от вчерашнего обстрела пострадали более 30 объектов инфраструктуры.
А в "сухом остатке" украинская энергосистема двойного назначения выведена из строя на 50 процентов. Зимняя эвакуация населения Киева и других крупных городов в соседние европейские страны практически неизбежна.
Массированный ракетный удар ВС России в Киеве считают ответом на речь Зеленского на саммите G20 в формате видеозаписи. Глава МИД РФ назвал выступление украинского президента "перфомансом", выходящим за все регламенты и приличия.
Как бы то ни было, группировка российских войск на Украинском ТВД планомерно наращивает ударный потенциал, ВСУ находятся "под капельницей" западных поставок оружия и финансирования – киевский режим обречен.
Польше отрикошетило
На фоне ударов ВС России по объектам ВСУ вечером 15 ноября косвенно пострадала Польша, на территорию которой неслучайно залетела украинская зенитная ракета. В результате взрыва погибли двое жителей села Пшеводув, расположенного в 8 км от украинской границы.
Польский президент Анджей Дуда оперативно связался с американским президентом Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Со своей стороны, Киев попытался трансформировать промах ВСУ в прямое военное противостояние альянса с Россией. Заметим, на польской территории сейчас находятся около 10 тысяч военнослужащих США, в том числе операторы двух зенитных ракетных батарей Patriot. Через несколько часов президент Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше вызван падением ракеты украинской ПВО.
В Минобороны РФ подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям исключительно на территории Украины, и не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков близ польского города Пшеводув доказывают применение зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Кому-то на Западе взрыва в селе Пшеводув было вполне достаточно для начала Третьей мировой войны.
Поскольку НАТО "атаковал" кандидат в НАТО, исчезла необходимость применения статей 4 (консультации) и 5 (военный ответ) устава альянса. Президент Польши Анджей Дуда счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг традиционно снял ответственность с Украины и переложил на Россию, хотя по совокупности "ошибок" ВСУ необходимы иные выводы. В воздушном пространстве Румынии в начале марта сбиты натовские МиГ-21 и спасательный вертолет, а через неделю пролетел около 550 км в натовском воздушном пространстве, и упал в Загребе (Хорватия) украинский беспилотник Ту-141 со 120-килограммовой бомбой на борту.
Вроде бы, польский инцидент исчерпан, однако шок в европейских столицах остались. Белый дом запросил у Конгресса еще 37,7 млрд долларов на военную помощь киевскому режиму. Пентагон считает приоритетом обеспечение Украины зенитными комплексами, которых не хватает самим США и другим странам НАТО. Германия выразила готовность направить свои истребители для патрулирования воздушного пространства Польши. Украина самим своим существованием угрожает европейской безопасности и миру на планете. Инцидент в Польше лишний раз подтвердил верность целей российской СВО на Украине, которая нуждается в принудительной демилитаризации.
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