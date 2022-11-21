https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/kiev-poluchil-frantsuzskie-zrk-crotale-polsha-mozhet-spat-spokoyno-1042743312.html
Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно
Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно
15 ноября в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала украинская ракета, в результате падения погибло два человека. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T20:23+0300
2022-11-21T20:23+0300
2022-11-21T20:23+0300
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Запад и ранее не баловал киевский режим современными и эффективными вооружениями, а после провокационного ракетного удара ВСУ по территории Польши украинская ПВО обречена получать исключительно антиквариат, включая французские ЗРК Crotale образца 1972 года и британские зенитные орудия времен Второй мировой, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Отныне приоритет альянса – укрепление ПВО Войска Польского. Берлин уже предложил Варшаве зенитные ракетные комплексы Patriot. В свою очередь украинская армия получает от Запада "металлолом" – старые французские ЗРК Crotale и чудом сохранившиеся британские зенитные орудия (подобные средства ПВО в развитых странах не используют с середины прошлого века).Франция поставила ВСУ две батареи ЗРК Crotale, это 12 пусковых установок с условным залпом до 96 зенитных ракет дальностью до 10 км. По словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, обсуждается запрос Украины на радары, а также передача двух реактивных систем залпового огня. Здесь не впечатляет ни количество, ни качество вооружения.В этот же день, 19 ноября британский премьер-министр Риши Сунак в Киев заявил, что Лондон усилит ПВО Украины 125 зенитными орудиями для борьбы с беспилотниками. Тот случай, когда количество не переходит в качество. В сфере противовоздушной обороны давно доминируют зенитные ракеты.На фоне горячей риторики главы Пентагона Ллойда Остина о "важности Украины для всех людей в мире" Киев в сложившейся реальности разочарован оружейным саботажем Запада, отсутствием обещанных эффективных систем ПВО, которые могли бы защитить от ракетных ударов России военные объекты и критическую инфраструктуру. Отдельные страны НАТО передали всего несколько десятков ЗРК средней и малой дальности, которыми сложно "закрыть" небо над Киевом. Заметим, интегрированной системой ПВО-ПРО не располагают даже Соединенные Штаты, Британия, Германия, Франция. Украинские иллюзии здесь и далее – неуместны.В деньгах западная помощь киевскому режиму всегда будет выглядеть круче, чем натовское "железо" на Украинском ТВД. Напомню, только американская военная поддержка Киеву составила с конца февраля 21,5 млрд долларов, однако деньги побед не гарантируют."Гремучая змея" малой дальностиЗапад относится к Украине как к недорогому расходному материалу в геополитической борьбе с Россией. Это отношение ярко иллюстрируют поставки Киеву старых или даже снятых с вооружения образцов военной техники западного производства.Так, мобильный ЗРК Crotale ("Гремучая змея") малой дальности разработан компанией Thomson-CSF в середине 1960-х, принят на вооружение ВВС Франции в 1972 году. Комплекс неоднократно модернизировался. Продавался в Бахрейн, Грецию, Египет, Ливию, Нидерланды, Финляндию, Пакистан, ЮАР, Южную Корею.Последняя модификация "Гремучей змеи" в 1990 году Crotale-NG комплектуется высокоскоростной ракетой VT-1 (разработка 1986 года) и РЛС с фазированной антенной решеткой. Автономный комплекс теоретически способен за 15 секунд обнаружить и уничтожить ракетами до 8 воздушных целей на скоростях около 1000 км/час, на той же предельной дальности 10 км. Однако история боевого применения Crotale всех модификаций – сплошное "белое пятно". По итогу полувековой эксплуатации в разных странах эффективность ЗРК неочевидна. Почтенный возраст базовой конструкции пятью модернизациями не компенсируется. Номинальное предназначение ЗРК – "противовоздушная оборона объектов и прикрытие наступательных операций с использованием тяжелой бронетехники" – выглядит как рекламный слоган. Польша может спать спокойно – натовские зенитные ракеты малой дальности от ВСУ не прилетят.Разумеется, "Гремучая змея" не рассчитана на многие десятилетия эксплуатации. Поставки на Украину – прибыльный способ утилизации выслуживших свой срок зенитных комплексов западного производства (Crotale, HAWK, Stinger, Starstreak). Грядущая русская зима позволит ускорить "демилитаризацию" технологически несовершенного натовского вооружения под знаменем нацистских организаций ОУН и УПА, запрещенных в РФ.Что будет дальше? Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября заявил на Форуме по безопасности в Галифаксе, что НАТО является оборонительным союзом и "не стремится к конфронтации с Россией", однако итоги конфликта на Украине определят "курс глобальной безопасности в текущем столетии". Разумеется, речь идет о глобальной безопасности США.Издание Washington Post ранее транслировала циничную позицию Вашингтона по Украине: "Мы платим другой стране за то, чтобы она вела ужасную войну на ее собственной территории, чтобы нам не пришлось вести еще более ужасную войну на территории союзника по НАТО". И американский аналитический центр AtlanticCouncil изложил аналогичный подход: "Нынешняя стратегия Запада направлена на истощение России, не провоцируя при этом крупномасштабную региональную войну. Роль Украины в этой стратегии состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном отношении".В Пентагоне и НАТО понимают, что ВСУ "не хватает критической комбинации современной маневренной войны пехоты и непосредственной поддержки с воздуха", однако Киев не получит натовские самолеты и вертолеты, танки, баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и ЗРК Patriot PAC-3. В гипотетической победе ВСУ над Российской армией никто из здравомыслящих людей на Западе не заинтересован. Эта фантасмагория автоматически превратилась бы в ядерный Армагеддон для США и НАТО, которые постоянно реанимируют гибнущую украинскую армию.Задача зомбированной Украины – долго, картинно и безопасно для НАТО умирать за интересы США, способствуя перевооружению альянса и ослаблению РФ. Если украинских ресурсов для достижения этой цели не хватит, в пламя войны Вашингтон бросит Польшу, Румынию, страны Балтии – никого не жалко для возвращения "величия Америки". Отдельные протесты в НАТО или ЕС на общую стратегию не повлияют. Для полицейских функций Соединенные Штаты задолго до 24 февраля перебросили в Европу более 20 тысяч военнослужащих, общая численность американских солдат в Старом Свете превысила 100 тысяч.Главная цель российской СВО – военными средствами лишить Запад арсеналов, и самой идеи о том, будто можно достигать своих паразитических целей, угрожая России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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мнение, авторы, колумнисты, россия, европа, сша
мнение, авторы, колумнисты, россия, европа, сша
Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно
Александр Хроленко
Военный обозреватель
15 ноября в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве в Польше упала украинская ракета, в результате падения погибло два человека.
Запад и ранее не баловал киевский режим современными и эффективными вооружениями, а после провокационного ракетного удара ВСУ по территории Польши украинская ПВО обречена получать исключительно антиквариат, включая французские ЗРК Crotale образца 1972 года и британские зенитные орудия времен Второй мировой, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Случайный или преднамеренный, ракетный удар ВСУ по приграничному польскому селу Пшеводов сыграл против Украины. Западные союзники расценили его как попытку втягивания НАТО в прямой военный конфликт с Россией.
Отныне приоритет альянса – укрепление ПВО Войска Польского. Берлин уже предложил Варшаве зенитные ракетные комплексы Patriot. В свою очередь украинская армия получает от Запада "металлолом" – старые французские ЗРК Crotale и чудом сохранившиеся британские зенитные орудия (подобные средства ПВО в развитых странах не используют с середины прошлого века).
Франция поставила ВСУ две батареи ЗРК Crotale, это 12 пусковых установок с условным залпом до 96 зенитных ракет дальностью до 10 км. По словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, обсуждается запрос Украины на радары, а также передача двух реактивных систем залпового огня. Здесь не впечатляет ни количество, ни качество вооружения.
В этот же день, 19 ноября британский премьер-министр Риши Сунак в Киев заявил, что Лондон усилит ПВО Украины 125 зенитными орудиями для борьбы с беспилотниками. Тот случай, когда количество не переходит в качество. В сфере противовоздушной обороны давно доминируют зенитные ракеты.
На фоне горячей риторики главы Пентагона Ллойда Остина о "важности Украины для всех людей в мире" Киев в сложившейся реальности разочарован оружейным саботажем Запада, отсутствием обещанных эффективных систем ПВО, которые могли бы защитить от ракетных ударов России военные объекты и критическую инфраструктуру. Отдельные страны НАТО передали всего несколько десятков ЗРК средней и малой дальности, которыми сложно "закрыть" небо над Киевом. Заметим, интегрированной системой ПВО-ПРО не располагают даже Соединенные Штаты, Британия, Германия, Франция. Украинские иллюзии здесь и далее – неуместны.
В деньгах западная помощь киевскому режиму всегда будет выглядеть круче, чем натовское "железо" на Украинском ТВД. Напомню, только американская военная поддержка Киеву составила с конца февраля 21,5 млрд долларов, однако деньги побед не гарантируют.
"Гремучая змея" малой дальности
Запад относится к Украине как к недорогому расходному материалу в геополитической борьбе с Россией. Это отношение ярко иллюстрируют поставки Киеву старых или даже снятых с вооружения образцов военной техники западного производства.
Так, мобильный ЗРК Crotale ("Гремучая змея") малой дальности разработан компанией Thomson-CSF в середине 1960-х, принят на вооружение ВВС Франции в 1972 году. Комплекс неоднократно модернизировался. Продавался в Бахрейн, Грецию, Египет, Ливию, Нидерланды, Финляндию, Пакистан, ЮАР, Южную Корею.
Последняя модификация "Гремучей змеи" в 1990 году Crotale-NG комплектуется высокоскоростной ракетой VT-1 (разработка 1986 года) и РЛС с фазированной антенной решеткой. Автономный комплекс теоретически способен за 15 секунд обнаружить и уничтожить ракетами до 8 воздушных целей на скоростях около 1000 км/час, на той же предельной дальности 10 км.
Однако история боевого применения Crotale всех модификаций – сплошное "белое пятно". По итогу полувековой эксплуатации в разных странах эффективность ЗРК неочевидна. Почтенный возраст базовой конструкции пятью модернизациями не компенсируется. Номинальное предназначение ЗРК – "противовоздушная оборона объектов и прикрытие наступательных операций с использованием тяжелой бронетехники" – выглядит как рекламный слоган. Польша может спать спокойно – натовские зенитные ракеты малой дальности от ВСУ не прилетят.
Разумеется, "Гремучая змея" не рассчитана на многие десятилетия эксплуатации. Поставки на Украину – прибыльный способ утилизации выслуживших свой срок зенитных комплексов западного производства (Crotale, HAWK, Stinger, Starstreak). Грядущая русская зима позволит ускорить "демилитаризацию" технологически несовершенного натовского вооружения под знаменем нацистских организаций ОУН и УПА, запрещенных в РФ.
Что будет дальше? Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября заявил на Форуме по безопасности в Галифаксе, что НАТО является оборонительным союзом и "не стремится к конфронтации с Россией", однако итоги конфликта на Украине определят "курс глобальной безопасности в текущем столетии". Разумеется, речь идет о глобальной безопасности США.
Издание Washington Post ранее транслировала циничную позицию Вашингтона по Украине: "Мы платим другой стране за то, чтобы она вела ужасную войну на ее собственной территории, чтобы нам не пришлось вести еще более ужасную войну на территории союзника по НАТО". И американский аналитический центр AtlanticCouncil изложил аналогичный подход: "Нынешняя стратегия Запада направлена на истощение России, не провоцируя при этом крупномасштабную региональную войну. Роль Украины в этой стратегии состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном отношении".
В Пентагоне и НАТО понимают, что ВСУ "не хватает критической комбинации современной маневренной войны пехоты и непосредственной поддержки с воздуха", однако Киев не получит натовские самолеты и вертолеты, танки, баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и ЗРК Patriot PAC-3. В гипотетической победе ВСУ над Российской армией никто из здравомыслящих людей на Западе не заинтересован. Эта фантасмагория автоматически превратилась бы в ядерный Армагеддон для США и НАТО, которые постоянно реанимируют гибнущую украинскую армию.
Задача зомбированной Украины – долго, картинно и безопасно для НАТО умирать за интересы США, способствуя перевооружению альянса и ослаблению РФ. Если украинских ресурсов для достижения этой цели не хватит, в пламя войны Вашингтон бросит Польшу, Румынию, страны Балтии – никого не жалко для возвращения "величия Америки". Отдельные протесты в НАТО или ЕС на общую стратегию не повлияют. Для полицейских функций Соединенные Штаты задолго до 24 февраля перебросили в Европу более 20 тысяч военнослужащих, общая численность американских солдат в Старом Свете превысила 100 тысяч.
Главная цель российской СВО – военными средствами лишить Запад арсеналов, и самой идеи о том, будто можно достигать своих паразитических целей, угрожая России.
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