https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/dopros-svideteley-obvineniya-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042756435.html

Допрос свидетелей обвинения: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Допрос свидетелей обвинения: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве продолжилось в здании СГБ Абхазии 22 ноября. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T18:36+0300

2022-11-22T18:36+0300

2022-11-22T18:44+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

верховный суд абхазии

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Три года назад, 22 ноября 2019 года, на набережной Махаджиров в Сухуме были убиты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, позже в больнице скончалась Доминика Акиртава.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые, в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikСвидетель с шальной пулейНа заседании, которое состоялось в третью годовщину тройного убийства на Набережной махаджиров, были допрошены свидетели обвинения.Первым был допрошен свидетель Тенгиз Агрба. До того, как произошла перестрелка, Агрба, по его словам, подошел к столику потерпевших, чтобы поздороваться, так как был знаком с Астамуром Шамба и Алхасом Авидзба. Потерпевшие пригласили свидетеля присоединиться к ним, но он отказался.Агрба рассказал, что 22 ноября 2019 года не был свидетелем перестрелки, но слышал выстрелы, после того, как отошел от столика потерпевших. Он отметил, что как только услышал выстрелы, направился обратно к месту происшествия. По его мнению, перестрелка длилась около 30 секунд.В ранее данных показаниях, которые были озвучены в суде по ходатайству гособвинения, Агрба рассказывал, что, когда вернулся к столику убитых, увидел "белый автомобиль, класса седан с затонированными окнами по кругу". Марку, модель и номер машины свидетель вспомнить не смог. В его показаниях также говорится, что на заднее сидение этой машины сел мужчина в черной маске и камуфляже.В суде Агрба подтвердил, что видел "какого-то человека", который садился в "какую-то машину", но какую именно он уже не помнит, был ли на машине номер, он сказать не может.Агрба подчеркнул, что у него нет информации или предположений о возможных мотивах убийства, а о существовании противостояние между кланами "воров в законе" Сухума и Гудауты он не слышал.Уточнения к показаниямВ суд был вновь вызван свидетель Дамей Авидзба. Он и его брат Шота Авидзба оказались недалеко от места преступления 22 ноября 2019 года.Шота Авидзба ранее рассказывал суду, что выстрелы на набережной не умолкали, чтобы не попасть под пули, они присели у припаркованных машин. Когда в сторону братьев выехала Toyota Mark 2, Дамей попросил Шоту запомнить номера, что он и сделал. В суде Авидзба рассказал, что зафиксировал номера А 122 PH.В суде Дамей Авидзба показания подтвердил, сказал, что номера сам не видел, так как смотрел на окна, чтобы увидеть лица водителя и пассажиров, поэтому и попросил брата запомнить их. К тому же свидетель добавил, что видел невысокого стрелка в маске, который, прихрамывая, сел в машину.На заседании 22 ноября Авидзба сказал, что его брат Шота продиктовал ему госзнак машины, который он записал у себя в смс-сообщениях и сделал скриншот.Копию скриншота переписки с сотрудницей ГАИ свидетель представил суду.Адвокат Автандил Чкадуа спросил, почему свидетель ранее не рассказывал на предварительном следствии об этих обстоятельствах, сделал ли он это умышленно. Авидзба утверждает, что не вспомнил об этих фактах на допросе, но постепенно события дня убийства стали всплывать в его памяти.Сторона защиты выступила против приобщения скриншотов к материалам дела. По мнению адвокатов, не известен источник добычи информации, не проведена экспертная оценка. Суд, совещаясь на месте, принял решение приобщить к материалам дела распечатки скриншотов и добавил, что вопрос подлинности файлов, подлежит последующей проверке.Следующее заседание суда состоится 6 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/psikhologi-otsenili-vmenyaemost-figurantov-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1042525926.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036290020.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, верховный суд абхазии