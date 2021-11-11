https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036290020.html
Суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Сухума
Суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Сухума
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 11 ноября. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T18:07+0300
2021-11-11T18:07+0300
2021-11-11T18:19+0300
в абхазии
стрельба на набережной сухума
дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Подтверждение показанийНа судебном заседании 26 октября свидетель Хачатур Токмаджян, который работает в кафе "Брехаловка", находящемся недалеко от ресторана "Сан-Ремо", рассказал, что был свидетелем стрельбы и видел худого, высокого, немного сгорбленного мужчину в комуфляжной форме зеленого цвета, который стрелял по направлению к ресторану. Больше, по словам свидетеля, он ничего не видел.Но в протоколе дополнительного допроса мужчины говорится, что Токмаджян во время стрельбы услышал крик "Бесика положили", кто кричал, он не видел.В суде Токмаджян подчеркнул, что подобного не говорил, таких криков он не слышал.Заместитель генпрокурора попросил суд допросить дополнительно оперуполномоченного, который брал показания у Токмаджяна.Заседание 11 ноября началось с допроса оперуполномоченного УВД Сухума Мурада Мичба, который опрашивал Токмаджяна. Он подтвердил, что при опросе мужчина рассказал ему, что слышал, как кто-то крикнул: "Бесика положили".С протоколом опроса, по словам Мичба, свидетель ознакомился и замечаний не имел.Адвокат Автандил Чкадуа несколько раз подчеркнул, что Мичба не может быть свидетелем."Что он свидетельствует? Рассказывает о своей работе? Мне непонятно. Какие к нему могут быть вопросы?" - сказал он.Адвокат стороны потерпевших Инга Габилая подчеркнула, что в показаниях одной из свидетельниц, Жанны Шенкао, в материалах дела тоже есть информация, касающаяся имени "Бесик"."Мы сейчас занимаемся не тем, чем должны заниматься. Все понятно, хотят доказать заинтересованными лицами, это открыто видно", – отметил Автандил Чкадуа.Следующим был допрошен следователь Генеральной прокуратуры Инал Квициния, который дополнительно опрашивал Токмаджяна. Он рассказал суду, что показания мужчины, где он озвучивает имя, заинтересовали его, так как в тот момент уже были установлены подозреваемые в убийстве, среди которых был мужчина по имени Беслан (Беслан Бганба – ред.).По словам Квициния, в своих показаниях Токмаджян вновь подтвердил, что слышал имя Бесик, заверил подписью достоверность своих показаний и жалоб от него не поступало.– Вы не состоите в родстве с участниками судебного процесса? – задала вопрос адвокат подсудимых Чкадуа, Бганба и Блабба Марина Тания.– Нет, не состою.– Он дает ложные показания, – заявила Тания. На этом допрос свидетеля был завершен.Показания свидетелейДалее судом был допрошен свидетель Астамур Дзкуя. Он рассказал, что 22 ноября 2019 года вышел с работы и направился к припаркованной возле Русского драмтеатра машине. Подходя к машине, он услышал стрельбу, в начале улицы увидел людей в масках и камуфляже.В суде Дзкуя не смог вспомнить какой точно марки была следовавшая за ним машина и была ли она затонирована. Однако в данных ранее показаниях он указывал, что это была затонированная Toyota Mark 2. На номера авто свидетель внимания не обратил.Дзкуя отметил, что ранее при даче показаний он помнил о произошедшем лучше, так как они были взяты через два дня после инцидента.Был допрошен и свидетель Дамей Авидзба. Ранее в суде показания давал его брат Шота Авидзба. Братья оказались недалеко от места преступления.Шота Авидзба рассказал суду, что выстрелы на набережной не умолкали, чтобы не попасть под пули, они присели у припаркованных машин. Когда в сторону братьев выехала Toyota Mark 2, Дамей попросил Шоту запомнить номера, что он и сделал. В суде Авидзба рассказал, что зафиксировал номера А 122 PH.В суде Дамей Авидзба показания подтвердил, сказал, что номера сам не видел, так как смотрел на окна, чтобы увидеть лица водителя и пассажиров, поэтому и попросил брата запомнить их. К тому же свидетель добавил, что видел невысокого стрелка в маске, который прихрамывая сел в машину.Сторона защиты напомнила, что ни Шота, ни Дамей Авидзба при изначальном допросе не называли номера машины. Свидетель отметил, что в первый раз не вспомнил эту важную деталь и вспомнил о номерах позже.Гражданский искПоследними показания в суде дали потерпевшие Мая Братухина, Виола Озган и Отари Зарандия. Их машины пострадали в результате стрельбы у ресторана.Братухина и Зарандия подали гражданский иск на возмещение причиненного ущерба автомобилям, который они оценили в 29 и 60 тысяч рублей. Озган от выплаты денег отказалась.На этом судебное заседание было закончено. Следующее заседание состоится во вторник, 16 ноября.
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стрельба на набережной сухума, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Сухума
18:07 11.11.2021 (обновлено: 18:19 11.11.2021)
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 11 ноября.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Подтверждение показаний
На судебном заседании 26 октября свидетель Хачатур Токмаджян, который работает в кафе "Брехаловка", находящемся недалеко от ресторана "Сан-Ремо", рассказал, что был свидетелем стрельбы и видел худого, высокого, немного сгорбленного мужчину в комуфляжной форме зеленого цвета, который стрелял по направлению к ресторану. Больше, по словам свидетеля, он ничего не видел.
Но в протоколе дополнительного допроса мужчины говорится, что Токмаджян во время стрельбы услышал крик "Бесика положили", кто кричал, он не видел.
В суде Токмаджян подчеркнул, что подобного не говорил, таких криков он не слышал.
Заместитель генпрокурора попросил суд допросить дополнительно оперуполномоченного, который брал показания у Токмаджяна.
Заседание 11 ноября началось с допроса оперуполномоченного УВД Сухума Мурада Мичба, который опрашивал Токмаджяна. Он подтвердил, что при опросе мужчина рассказал ему, что слышал, как кто-то крикнул: "Бесика положили".
На вопрос адвокатов, почему Мичба запомнил именно эти показания, хотя он опрашивал и других лиц, оперуполномоченный объяснил, что эти слова "заслуживали оперативного интереса".
С протоколом опроса, по словам Мичба, свидетель ознакомился и замечаний не имел.
Адвокат Автандил Чкадуа несколько раз подчеркнул, что Мичба не может быть свидетелем.
"Что он свидетельствует? Рассказывает о своей работе? Мне непонятно. Какие к нему могут быть вопросы?" - сказал он.
Адвокат стороны потерпевших Инга Габилая подчеркнула, что в показаниях одной из свидетельниц, Жанны Шенкао, в материалах дела тоже есть информация, касающаяся имени "Бесик".
"Мы сейчас занимаемся не тем, чем должны заниматься. Все понятно, хотят доказать заинтересованными лицами, это открыто видно", – отметил Автандил Чкадуа.
Следующим был допрошен следователь Генеральной прокуратуры Инал Квициния, который дополнительно опрашивал Токмаджяна. Он рассказал суду, что показания мужчины, где он озвучивает имя, заинтересовали его, так как в тот момент уже были установлены подозреваемые в убийстве, среди которых был мужчина по имени Беслан (Беслан Бганба – ред.).
По словам Квициния, в своих показаниях Токмаджян вновь подтвердил, что слышал имя Бесик, заверил подписью достоверность своих показаний и жалоб от него не поступало.
– Вы не состоите в родстве с участниками судебного процесса? – задала вопрос адвокат подсудимых Чкадуа, Бганба и Блабба Марина Тания.
– Он дает ложные показания, – заявила Тания.
На этом допрос свидетеля был завершен.
Показания свидетелей
Далее судом был допрошен свидетель Астамур Дзкуя. Он рассказал, что 22 ноября 2019 года вышел с работы и направился к припаркованной возле Русского драмтеатра машине. Подходя к машине, он услышал стрельбу, в начале улицы увидел людей в масках и камуфляже.
"Услышав, как ломаются стекла машин, я решил, что нужно мою машину переставить, чтобы ее не повредили. Когда я выехал, через зеркало увидел, что за мной выезжает белая машина, продолжались выстрелы. Я решил, что машину могут обстрелять, нажал на газ, доехал до администрации города и завернул направо. Машина поехала прямо", – рассказал он.
В суде Дзкуя не смог вспомнить какой точно марки была следовавшая за ним машина и была ли она затонирована. Однако в данных ранее показаниях он указывал, что это была затонированная Toyota Mark 2. На номера авто свидетель внимания не обратил.
Дзкуя отметил, что ранее при даче показаний он помнил о произошедшем лучше, так как они были взяты через два дня после инцидента.
Был допрошен и свидетель Дамей Авидзба. Ранее в суде показания давал его брат Шота Авидзба. Братья оказались недалеко от места преступления.
Шота Авидзба рассказал суду, что выстрелы на набережной не умолкали, чтобы не попасть под пули, они присели у припаркованных машин. Когда в сторону братьев выехала Toyota Mark 2, Дамей попросил Шоту запомнить номера, что он и сделал. В суде Авидзба рассказал, что зафиксировал номера А 122 PH.
В суде Дамей Авидзба показания подтвердил, сказал, что номера сам не видел, так как смотрел на окна, чтобы увидеть лица водителя и пассажиров, поэтому и попросил брата запомнить их. К тому же свидетель добавил, что видел невысокого стрелка в маске, который прихрамывая сел в машину.
Сторона защиты напомнила, что ни Шота, ни Дамей Авидзба при изначальном допросе не называли номера машины. Свидетель отметил, что в первый раз не вспомнил эту важную деталь и вспомнил о номерах позже.
"После того как я начал смотреть судебные процессы, некоторые моменты я начал вспоминать", – объяснил он.
Последними показания в суде дали потерпевшие Мая Братухина, Виола Озган и Отари Зарандия. Их машины пострадали в результате стрельбы у ресторана.
Братухина и Зарандия подали гражданский иск на возмещение причиненного ущерба автомобилям, который они оценили в 29 и 60 тысяч рублей. Озган от выплаты денег отказалась.
На этом судебное заседание было закончено. Следующее заседание состоится во вторник, 16 ноября.