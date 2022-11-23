https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/spetsialnaya-voennaya-operatsiya-kak-ssha-gasyat-staryy-svet-1042775221.html

Специальная военная операция: как США гасят Старый Свет

Специальная военная операция: как США гасят Старый Свет

Агония киевского режима отражает мрачные перспективы всех зависимых от Вашингтона государств: в Старом Свете гаснет свет. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T20:15+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЕвропейские "союзники" и США подталкивают Украину к катастрофе с таким рвением, будто живут на другой планете. Если позицию Вашингтона можно объяснить хотя бы успешным перенаправлением европейских ресурсов в американскую экономику и ВПК, то военно-политическое мракобесие ЕС совершенно необъяснимо и самоубийственно. Наиболее яркий пример предательства собственных национальных интересов – Германия, которая до начала российской специальной военной операции предлагала Украине "сдаться", а после англосаксонского подрыва стратегического "Северного потока" начала с энтузиазмом вооружать киевский режим. Будто бы таким образом можно вернуть в Европу сибирский газ и динамичное развитие экономики.Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 22 ноября пообещала долгую войну на Украине, и одновременно сообщила о пределе возможностей по передаче оружия киевскому режиму. А ведь Германия – крупнейшая экономика ЕС, мировой лидер в производстве и экспорте вооружений, у нее пятое место на мировом рынке в период 2017 – 2021 годов. Украина разорила оружейные запасы коллективного Запада.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в тот же день заявил, что Германии необходимо сохранять готовность к дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Украине, готовиться к войне с Россией. Шольц осознает, что эскалация означает полное разрушение украинской инфраструктуры (отрикошетит и Европе), а поставки киевскому режиму вооружения и боеприпасов (САУ PzH 2000, ЗСУ Gepard, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, 155-мм артиллерийских боеприпасов) идут бесплатно – все расходы ложатся на плечи немецких налогоплательщиков. Канцлер видит выход в увеличении военного бюджета ФРГ до 100 млрд евро – свет разума оставляет Европу. Маховик милитаризации раскручивается все быстрее, и вот уже Вильнюс требует от Берлина размещения на литовской территории 5000 солдат Бундесвера. Будто бы 100 тысяч американских военнослужащих Европе балтийским союзникам уже недостаточно.То потухнет, то погаснетГлава Пентагона Ллойд Остин 22 ноября горячо поблагодарил Конгресс США за постоянную военную поддержку Украины, и призвал продолжать в том же духе. Разумеется, для "обеспечения безопасности американского народа".Энергосистему Украины советских стандартов оперативно отремонтировать невозможно. Руководство "Укрэнерго" безуспешно ищет по всему миру оборудование для восстановления объектов. Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко прямо рекомендует согражданам покинуть Украину на несколько месяцев (правда, мужчин от 18 до 60 лет за границу не выпускают).По оптимистичному прогнозу директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, покинут свои дома "в поисках тепла и безопасности" до 3 миллионов украинцев, и "эта зима будет посвящена выживанию". Пожалуй, всего Евросоюза.Под давлением Вашингтона в Старом Свете гаснет не только свет разума. ЕС уже исчерпал возможности энергетической помощи Украине, и вскоре электричество станут отключать во Франции и Германии.Французская атомная промышленность отстает от графика "реанимации" остановленных в мае из-за коррозии 12 реакторов (всего "выключены" 26 из 56 существующих энергоблоков). Чтобы зимой избежать отключений электроэнергии в Европе (компенсировать выпадающие из-за санкций поставки энергоносителей из России), французам необходимо иметь не 30, а хотя бы 45 работающих реакторов. Европейских лидеров все больше беспокоит энергетический кризис, и связанные с ним необратимые последствия для национальных экономик.В Вашингтоне и европейских столицах многие действующие политики и дипломаты разделяют мнение, что Киев не сможет добиться всех своих целей военным путем. В бельгийском сенате ранее призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины. Однако вероятные переговоры с РФ рассматриваются как процесс, организованный под контролем и по "правилам" Запада – проамериканской Украине не дано право самостоятельно решать свою судьбу.Известный американский военный эксперт (полковник в отставке) Дуглас Макгрегор отмечает, что контроль Вашингтона над киевским режимом "абсолютен и неограничен", и если бы президент США захотел мирного соглашения или переговоров, он "велел бы Зеленскому заткнуться". Поддерживая военный конфликт оружием и миллиардами долларов (евро), разведывательной информацией и подготовкой солдат ВСУ на своей территории Соединенные Штаты и НАТО очень рискуют.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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