https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/pervaya-kurortno-ozdorovitelnaya-baza-v-ochamchyre-otkroetsya-v-2023-godu-1042810352.html

Первая курортно-оздоровительная база в Очамчыре откроется в 2023 году

Первая курортно-оздоровительная база в Очамчыре откроется в 2023 году

16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не... 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T14:50+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый курортно-оздоровительный центр в Очамчыре откроют летом 2023 года за счет средств инвестора из Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник охраны строящегося объекта Валерьян Квициния."Здесь ведется огромная работа. Ежедневно завозится строительный материал, по 40 тонн груза. На месте работают более 80 человек", – подчеркнул Квициния.Будущий оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. Здесь 16 этажей. На первых двух появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода.Обустроят и территорию вокруг базы, а также набережную. Здесь появятся детские игровые комплексы и кафе.Объект будет работать круглогодично. По словам Квициния, такого туристического центра в Очамчыре еще не было. Для бюджета района – это новый источник доходов, а для местных жителей – рабочие места."Благодаря нашим соотечественникам, которые выступают инвесторами, в Очамчыре появится такая курортно-оздоровительная база. Для района это серьезные доходы. По-новому заработает и рынок, и транспорт. Для жителей города также хорошо, здесь будут рабочие места. Около 100-120 новых рабочих мест. Здесь нужны будут медики, повара, обслуживающий персонал, охрана. Город получает большие перспективы", – подчеркнул он.Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне 2023 года. Но уже открыта бронь номеров, по данным на конец ноября, более 200 человек забронировали места. Гостиница пользуется спросом, одна из причин – расположение на первой береговой линии, добавил Квициния.

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