https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/sotrudnichestvo-s-abkhaziey-v-sfere-turizma-obsudili-v-gosdume-rossii-1042814348.html

Сотрудничество с Абхазией в сфере туризма обсудили в Госдуме России

Сотрудничество с Абхазией в сфере туризма обсудили в Госдуме России

С российской стороны во встрече участвовали заместители председателя Госдумы Владислав Даванков и Шолбан Кара-оол, а также председатель думского комитета по... 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T18:59+0300

2022-11-25T18:59+0300

2022-11-25T18:59+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и депутат Народного Собрания Абхазии Адгур Харазия обсудили вопросы сотрудничества в туристической сфере с представителями Госдумы России, сообщает пресс-служба Минтуризма.Депутат абхазского парламента Адгур Харазия на встрече подчеркнул, что страны связывают долгие годы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере туризма."Мы не должны отгораживаться границей. Когда подписывался российско-абхазский договор об охране границы, говорилось о том, что российские пограничники будут стоять не на Псоу, а на границе с Грузией по реке Ингур. Но этого не случилось. То же самое было и с договором по таможне", – сказал он.Глава Минтуризма, в свою очередь, подчеркнул, что туристическая отрасль республики в основном ориентирована на путешественников из России. Он рассказал, что в 2021 году был побит послевоенный рекорд – страну посетило полтора миллиона человек. Что до 2022 года, добавил Хишба, то показатели ниже – из-за дождей в мае-июне страну посетило около миллиона человек.Теймураз Хишба назвал инвестиционный климат в Абхазии достаточно комфортным и сообщил, что в последние годы инвестиций в турсферу стало значительно больше – инвесторы стали вкладываться в строительство крупных объектов, в том числе в восточных районах. Благодаря этому появилась возможность круглогодичного отдыха в стране.Также Хишба предложил российской стороне вариант распространения льгот на отдых в санаториях для россиян и на абхазские курорты. В таком случае работники предприятий получат возможность отдохнуть в Абхазии, а государство возьмет на себя часть их расходов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/pervaya-kurortno-ozdorovitelnaya-baza-v-ochamchyre-otkroetsya-v-2023-godu-1042810352.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/turbaza-dbar-i-maltseva-ob-ekologicheskom-turizme-v-abkhazii-1042757863.html

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