https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/perechisleny-fakty-korruptsii-v-gosorganakh-raskrytye-sgb-abkhazii-1041610665.html
Перечислены факты коррупции в госорганах, раскрытые СГБ Абхазии
Перечислены факты коррупции в госорганах, раскрытые СГБ Абхазии
Сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии было поручено проведение мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T20:46+0300
2022-09-20T20:46+0300
2022-09-20T21:43+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Генеральная прокуратура Абхазии на координационном совещании правоохранительных органов, прошедшем 20 сентября, представила отчет о мерах, предпринятых Службой государственной безопасности Абхазии по повышению эффективности пресечения и раскрытия коррупционных преступленийТакже специалистами ведомства были усмотрены признаки состава преступления - превышения должностных полномочий и служебного подлога в действиях сотрудников Министерства по налогам и сборам республики, материалы по делу были направлены в Генпрокуратуру.10 февраля в Генпрокуратуру были отправлены материал в отношении бывшего министра здравоохранения Абхазии Анзора Гоова, в действиях которого также предусматривалось злоупотребление должностными полномочиямиВ марте 2022 года в прокуратуру были направлены материалы по фактам злоупотребления должностными полномочиями при проведении ремонтных работ подвальных помещений в многоэтажках в Гудауте в отношении директора МУП "ГСО" и ведущего инженера УКС Абхазии.В августе в прокуратуру были представлены материалы в отношении должностных лиц СЭС Абхазии по признакам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения или растраты и мошенничества. На основании данных, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного санврача Людмилы Скорик.Оперативно-розыскные мероприятия СГБ проводились в рамках исполнения постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Абхазии от 28 декабря 2021 года. Согласно ему, Министерству внутренних дел, Службе госбезопасности, Государственной службе охраны, Государственному таможенному комитету и Государственной миграционной службе Абхазии поручено практиковать проведение совместных мероприятий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/sukhumskiy-sud-otpravil-izmenil-meru-presecheniya-dlya-gudisy-agrba-1041578704.html
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абхазия, новости, служба безопасности республики абхазия, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, служба безопасности республики абхазия, генеральная прокуратура абхазии
Перечислены факты коррупции в госорганах, раскрытые СГБ Абхазии
20:46 20.09.2022 (обновлено: 21:43 20.09.2022)
Сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии было поручено проведение мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Генеральная прокуратура Абхазии на координационном совещании правоохранительных органов, прошедшем 20 сентября, представила отчет о мерах, предпринятых Службой государственной безопасности Абхазии по повышению эффективности пресечения и раскрытия коррупционных преступлений
В 2022 году СГБ установила факты мошенничества со стороны министра культуры Абхазии Гудисы Агрба и индивидуального предпринимателя Надира Джинал. Материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и возбуждено уголовное дело.
Также специалистами ведомства были усмотрены признаки состава преступления - превышения должностных полномочий и служебного подлога в действиях сотрудников Министерства по налогам и сборам республики, материалы по делу были направлены в Генпрокуратуру.
10 февраля в Генпрокуратуру были отправлены материал в отношении бывшего министра здравоохранения Абхазии Анзора Гоова, в действиях которого также предусматривалось злоупотребление должностными полномочиями
В марте 2022 года в прокуратуру были направлены материалы по фактам злоупотребления должностными полномочиями при проведении ремонтных работ подвальных помещений в многоэтажках в Гудауте в отношении директора МУП "ГСО" и ведущего инженера УКС Абхазии.
В августе в прокуратуру были представлены материалы в отношении должностных лиц СЭС Абхазии по признакам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения или растраты и мошенничества. На основании данных, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного санврача Людмилы Скорик.
Оперативно-розыскные мероприятия СГБ проводились в рамках исполнения постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Абхазии от 28 декабря 2021 года.
Согласно ему, Министерству внутренних дел, Службе госбезопасности, Государственной службе охраны, Государственному таможенному комитету и Государственной миграционной службе Абхазии поручено практиковать проведение совместных мероприятий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.