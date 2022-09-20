https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/perechisleny-fakty-korruptsii-v-gosorganakh-raskrytye-sgb-abkhazii-1041610665.html

Перечислены факты коррупции в госорганах, раскрытые СГБ Абхазии

Перечислены факты коррупции в госорганах, раскрытые СГБ Абхазии

Сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии было поручено проведение мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T20:46+0300

2022-09-20T20:46+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Генеральная прокуратура Абхазии на координационном совещании правоохранительных органов, прошедшем 20 сентября, представила отчет о мерах, предпринятых Службой государственной безопасности Абхазии по повышению эффективности пресечения и раскрытия коррупционных преступленийТакже специалистами ведомства были усмотрены признаки состава преступления - превышения должностных полномочий и служебного подлога в действиях сотрудников Министерства по налогам и сборам республики, материалы по делу были направлены в Генпрокуратуру.10 февраля в Генпрокуратуру были отправлены материал в отношении бывшего министра здравоохранения Абхазии Анзора Гоова, в действиях которого также предусматривалось злоупотребление должностными полномочиямиВ марте 2022 года в прокуратуру были направлены материалы по фактам злоупотребления должностными полномочиями при проведении ремонтных работ подвальных помещений в многоэтажках в Гудауте в отношении директора МУП "ГСО" и ведущего инженера УКС Абхазии.В августе в прокуратуру были представлены материалы в отношении должностных лиц СЭС Абхазии по признакам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения или растраты и мошенничества. На основании данных, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного санврача Людмилы Скорик.Оперативно-розыскные мероприятия СГБ проводились в рамках исполнения постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Абхазии от 28 декабря 2021 года. Согласно ему, Министерству внутренних дел, Службе госбезопасности, Государственной службе охраны, Государственному таможенному комитету и Государственной миграционной службе Абхазии поручено практиковать проведение совместных мероприятий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/genprokuratura-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-lyudmily-skorik-1041473562.html

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