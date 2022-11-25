https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/tvortsy-mira-kakuyu-rol-sygrali-rossiyskie-voennye-v-abkhazii-1042806934.html

Творцы мира: какую роль сыграли российские военные в Абхазии

Творцы мира: какую роль сыграли российские военные в Абхазии

День российского военного миротворца ежегодно отмечается 25 ноября, соответствующий Указ подписал Владимир Путин в 2016 году. 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T12:49+0300

2022-11-25T12:49+0300

2022-11-25T13:23+0300

в абхазии

абхазия

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овна

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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О том, какую роль сыграли российские миротворцы в Абхазии, как им удалось не допустить полномасштабной войны и каким образом они помешали осуществиться реваншистским идеям Грузии, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПосле войныНесмотря на то, что Отечественная война народа Абхазии формально закончилась 30 сентября 1993 года, на деле до мира было еще далеко. Грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, было много человеческих жертв.Российская миротворческая операция проходила в Абхазии с 1994 по 2008 годы. Она была прекращена после признания Россией независимости Республики Абхазия.По его словам, "Соглашение о прекращении огня и разъединении сил", подписанное в 1994 году, соблюдалось только благодаря миротворцам."Это единственное соглашение между Абхазией и Грузией на тот период, которое соблюдалось грузинской стороной. Они вынуждены были соблюдать, потому что стояли вооруженные миротворцы, и они могли открыть огонь. Но, даже несмотря на это, в 1998 году была попытка захвата Галского района. Миротворцы тогда не смогли предотвратить это. Пришлось вводить нашу группировку для очистки территории. И после попытки Грузии продолжались, но если бы не было миротворцев, это была бы открытая война", –сказал Джинджолия.Положительную роль российской миротворческой миссии отметил дипломат, военный эксперт Гарри Купалба. "Российские миротворцы в полном объеме выполняли те задачи, которые были поставлены перед ними. Это были коллективные силы по поддержанию мира. И страны СНГ должны были определить свой контингент, который бы принимал участие. Но ни одна страна мира, кроме России, не послала сюда ни одного своего миротворца", –напомнил Гарри Купалба.Бывший заместитель главы администрации приграничного Галского района Вячеслав Вардания заметил, что никто не ожидал, что после войны грузинские диверсионные группы будут проводить террористические акты в Абхазии.Вардания – участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. После войны по поручению экс-министра обороны Мираба Кишмария распределял силы и средства на границе по Ингуру."Где-то неделю спустя начались вылазки (диверсионных групп со стороны Грузии - ред.), и они не прекращались, каждую неделю мы теряли в террористических актах по два или три человека. Потом было подписано Соглашение о вводе миротворческих сил (14 мая 1994 года – ред.), после чего на некоторое время теракты прекратились, это длилось около полутора-двух месяцев", – вспоминает он.Самое опасное, что разрозненные банды стали координировать свои действия и выступать организованно."Впоследствии эти группы получили общее командование. Более энергичным и жестоким оказался Дато Шенгелия, поэтому он все эти группы взял под контроль. Диверсантами командовали военные спецслужбы Грузии", – подчеркнул Вардания.МиротворцыПосле ввода миротворческих сил, теракты в Галском районе стали реже, диверсанты стали искать обходные пути, рассказал Вячеслав Вардания."Вылазки, конечно, уменьшились, но миротворческие силы не способны были перекрыть всю границу. И потом, оснований задерживать людей тоже не было, у них оружие было здесь (на территории Галского района – прим. ред.), под различными предлогами проходили. Они тоже готовились к вводу миротворческих сил, у них были запасы оружия на нашей стороне", – говорит он.Главная цель, и с ней миротворцы успешно справились, была в недопущении широкомасштабных боевых действий."Я считаю, что ввод миротворцев – больше политический акт, он психологически действовал, это охлаждало пыл руководства Грузии и не давало возможности взять реванш", – сказал Вардания.Тем не менее, несмотря на присутствие российских миротворцев, грузинская сторона предприняла попытку силового решения вопроса с Абхазией."Они неоднократно предпринимали попытки вернуть Абхазию силой. Самая крупномасштабная операция, которая получила название "Майские события 1998 года" (операция Вооруженных сил Абхазии по ликвидации грузинских военных формирований, пытавшихся установить контроль над территорией Галского района Абхазии – прим. ред.). С грузинской стороны уже была подведена военная техника, террористические группы действовали внутри, а армия должна была пойти в атаку. Мы тоже подготовились, была объявлена тревога, и вместо широкомасштабной, получилась пятидневная война. Власти Грузии не решились пустить в бой основные силы", – отметил он.14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы СНГ, но фактически это был российский воинский контингент.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил России. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.

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абхазия, россия, миротворцы, овна, отечественная война народа абхазии (1992-1993)