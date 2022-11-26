https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/posol-rossii-v-abkhazii-pozdravil-zhiteley-respubliki-s-dnem-konstitutsii-1042820000.html

Посол России в Абхазии поздравил жителей республики с Днем Конституции

Посол России в Абхазии поздравил жителей республики с Днем Конституции

День Конституции отмечается в Абхазии в субботу, 26 ноября. 26.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поздравил президента республики Аслана Бжания и всех жителей Абхазии с государственным праздником, Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства. В поздравлении отмечается, что основной закон страны создавался в условиях послевоенного времени, и благодаря труду видных политиков и ученых Абхазия приобрела важнейший инструмент, который стал фундаментом государственного строительства и развития демократических институтов.Шургалин пожелал Бжания успехов на ответственном посту, а народу Абхазии - мира и процветания.С праздником жителей Абхазии поздравили и другие видные деятели, в том числе спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, омбусмен Асида Шакрыл, глава Приднестровья Вадим Красносельский. В частности, Лаша Ашуба отметил, что долг жителей Абхазии - соблюдать конституционные нормы и вносить свой вклад в социально-экономическое развитие страны и ее обороноспособность.Асида Шакрыл заметила, что основной закон Абхазии закрепил народовластие, уважение прав и свобод человека и гражданина и верховенство права в республики, означающее равенство всех перед законом и судом. Она подчеркнула, что только укрепление этих ценностей и защита конституционных прав и свобод укрепят, в свою очередь, фундамент абхазского государства. Глава ПМР Вадим Красносельский в поздравлении отметил, что на фоне сложнейшей геополитической обстановки в мире основной закон Абхазии играет особо важную роль в укреплении национального единства. Он пожелал жителям республики мира и благополучия и выразил надежду на то, что отношения между Абхазией и Приднестровьем будут развиваться на основе дружбы и взаимного уважения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-konstitutsii-1042819858.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/transformatsii-vo-blago-istoriya-konstitutsii-abkhazii-1042818136.html

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