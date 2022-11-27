https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/gitsba-rasskazal-o-tom-kak-povliyaet-zapret-evrokomissii-na-vydachu-viz-grazhdanam-abkhazii-1042829522.html

Гицба рассказал о том, как повлияет запрет Еврокомиссии на выдачу виз гражданам Абхазии

Гицба рассказал о том, как повлияет запрет Еврокомиссии на выдачу виз гражданам Абхазии

Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной... 27.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Запрет Еврокомиссии на выдачу виз гражданам Абхазии по российским паспортам не сильно изменят общую ситуацию, считает депутат Народного собрания Абхазии Инар Гицба."Да, это нас немного расстроило, но подобные меры страны Европы применяют по отношению к нам уже не в первый раз. Хочу напомнить, что Евросоюз с 2008 года периодически вводят такие правила, но до такого еще не доходило. Также они снова вернулись к подходам, которые использовались после событий 2014 года (присоединение Крыма к России – прим.), но мне кажется, что сильно ситуация для нас все же не изменится", - отметил Гицба.Он добавил, что грузинское руководство не раз обращалось к Евросоюзу с требованием ввести запрет на выдачу виз гражданам Абхазии по российским паспортам и республика систематически преодолевает подобные препоны на протяжении десятилетий.При этом Гицба подчеркнул, что такое решение Еврокомиссии нарушает 13 пункт Декларации по правам человека о свободе передвижения. Страны Европы избирательно подходят к этому вопросу, считает абхазский депутат, так как есть примеры, когда визы выдают гражданам некоторых стран, не признанных ООН.Депутат Парламента Абхазии уточнил, что решение Еврокомиссии прошло первый этап, но еще не утверждено и пока рано говорить о каких либо конкретных проблемах, которые могут быть вызваны таким запретом.Гицба уверен, что этот запрет в большей степени носит политический характер и за ним последуют другие правила, которые могут повлиять на студентов, обучающихся в западных вузах или же на граждан страны, которым необходима квалифицированная медицинская помощь за пределами Абхазии и России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/provokatsiey-nazval-mid-zapret-ep-na-vydachu-viz-po-rossiyskim-pasportam-vydannym-v-abkhazii-1042788842.html

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