https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/sputnik-nedeli-peretok-elektroenergii-iz-rossii-investchasy-i-propazha-tarelki-pikasso-1042836725.html

Sputnik недели: переток электроэнергии из России, инвестчасы и пропажа тарелки Пикассо

Sputnik недели: переток электроэнергии из России, инвестчасы и пропажа тарелки Пикассо

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 21 по 27 ноября. 27.11.2022, Sputnik Абхазия

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С 22 ноября в Абхазию осуществляется переток электроэнергии из России, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила президенту о том, какие разногласия возникли между правительством и инвестором в вопросе реконструкции Сухуского аэропорта, стало известно, что из хранилища Банка Абхазии пропала тарелка Пикассо - об этих и других событиях читайте в обзоре Sputnik.Рабочая неделяНа уходящей неделе абхазские чиновники провели ряд встреч по актуальным вопросам, как внутри страны, так и за ее пределами. В среду 23 ноября президент Абхазии обсудил с членами Совета безопасности реализацию комплекса мер по повышению мобилизационной готовности.Как сообщает пресс-службы главы государства, участники встречи доложили президенту о ходе исполнения решений, принятых на последнем заседании Совета безопасности.С рабочим визитом Абхазию посетил главный государственный транспортный инспектор России Виктор Басаргин. Его принял премьер-министр республики Александр Анкваб. На встрече стороны рассмотрели вопросы абхазо-российского сотрудничества в транспортной сфере.Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния встретился в Москве с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России в понедельник 21 ноября.Пресс-служба спасательного ведомства уточняет, что обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и подготовки кадров для абхазского МЧС.В среду 23 ноября министр иностранных дел республики Инал Ардзинба встретился с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, с которыми обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.Стороны согласовали ряд мер по активизации взаимодействия. Некоторые инициативы будут реализованы в ближайшее время.Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и посол России Михаил Шургалин.Джинджолия и Шургалин наметели пути скорейшего восстановления законных прав и интересов упомянутой категории граждан.ЭнергетикаС 9 ноября в Абхазии действовал веерный график отключений электроэнергии, что было связано с проблемами на высоковольтной линии "Ачагуара" и с упавшим уровнем воды в Джварском водохранилище.Во вторник 22 ноября Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по актуальным вопросам энергетики и инвестиционной деятельности на территории Абхазии, во время которого вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила, что получена предварительная договоренность о перетоке электроэнергии из России.Как стало известно от главного инженера "Черноморэнерго" Саида Блабба, Абхазия потребляет более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии сверх нормы ежедневно.Ратификация соглашения и туротрасльВо вторник 22 ноября стало известно о том, что Госдума ратифицировала соглашение о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.В пояснительной записке говорится, что соглашение в первую очередь будет поддерживать отрасли экономики, развитие системы кредитования и создание системы налогового администрирования в республике, а также финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.В частности, обсуждались вопросы развития туротрасли, привлечения инвестиций, запуск Сухумского аэропорта и упрощение режима пересечения границы между Россией и Абхазией.Принципиальный вопросВице-премьер, министр экономики страны Кристина Озган доложила президенту Аслану Бжания о ходе переговоров с инвестором о запуске сухумского аэропорта. По ее словам, вопрос собственности объектов и этапность строительства объекта вызвали разногласия между сторонами.Глава государства подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура однозначно остаются за Абхазией, позиция абхазской стороны по вопросам права собственности должна быть принципиальной и категоричной.Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году.Запрет ЕвропарламентаЕвропарламент принял решение о запрете на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.Министерства иностранных дел Абхазии назвало эти действия провокацией, нацеленной на международную изоляцию Абхазии.Дипломаты выразили серьезную озабоченность в связи с решением, которое противоречит основополагающим нормам международного права.День КонституцииВ субботу 26 ноября Абхазия отмечала День Конституции. Президент республики Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с этим знаменательным событием и, в частности, подчеркнул, что Конституция - это основа поступательного развития и модернизации, обеспечивающая уверенное будущее, документ, опираясь на положения которого народ Абхазии продолжает строить независимое государство, субъект международного права.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поздравил президента республики Аслана Бжания и всех жителей Абхазии с этим государственным праздником.В поздравлении отмечается, что основной закон страны создавался в условиях послевоенного времени, и благодаря труду видных политиков и ученых Абхазия приобрела важнейший инструмент, который стал фундаментом государственного строительства и развития демократических институтов.С праздником жителей Абхазии поздравили и другие видные деятели, в том числе спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, омбусмен Асида Шакрыл, глава Приднестровья Вадим Красносельский.Медицинский "апгрейд"В нескольких медучреждениях Абхазии установили новое оборудование. В Центральной районной больнице Гагры появился новый аппарат ультразвуковой диагностики, а в пицундской больнице - аппарат рентген-диагностики, сообщает пресс-служба Минздрава страны.Капитальный ремонт проведен в хирургическом отделении и операционном блоке Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии.Ремонт в госпитале делали собственными силами и при поддержке благотворителей, отметил главврач медучреждения Аляс Джинджолия.Минздрав республики передал также передал госпиталю большой операционный набор, коагуляторы, операционные лампы и стол, а также рентген аппарат и автоклав.Пропажа наследия ПикассоТарелка Пабло Пикассо, принадлежавшая Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа в Сухуме, утеряна. Об этом сотрудники музея рассказали телеканалу "Абаза-ТВ".В репортаже уточняется, что тарелка Пикассо вместе с двумя картинами Фернана Леже была подарена Литературно-мемориальному музею Гулиа советским писателем Константином Симоновым.Антиквариат хранился в Банке Абхазии, но 25 февраля 2021 года музейные ценности были изъяты из хранилища экс-министром культуры Гудисой Агрба, который проходит по уголовному делу о хищении чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Он был задержан 20 апреля, следствие оценило материальный ущерб в 14,3 миллиона рублей.Юбилей научного сообществаВ Абхазском институте гуманитарных исследований прошла Международная научная конференция в честь 100-летия Абхазского научного общества. Ее совместно организовали Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазский госуниверситет и Северо-Кавказский федеральный университет.28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о преобразовании Академии Абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы. 5 августа 1931 года было принято решение о слиянии АБНО с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы.

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