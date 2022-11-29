https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/polnyy-apgreyd-proekt-apsny-star-vozvraschaetsya-posle-desyatiletnego-pereryva-1042859024.html

Полный апгрейд: проект "Апсны-Star" возвращается после десятилетнего перерыва

Полный апгрейд: проект "Апсны-Star" возвращается после десятилетнего перерыва

Пресс-конференция организаторов музыкального телепроекта "Апсны-Star" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 ноября. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T12:49+0300

2022-11-29T12:49+0300

2022-11-29T12:50+0300

пресс-центр

абхазия

новости

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Цель проекта - выявление творческой молодёжи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен на абхазском языке.Асмат Цвижба, SputnikЦель проектаПервый сезон "Апсны-Star" появился на экранах десять лет назад. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, благодаря проекту в рядах абхазской эстрады появились новые лица, которые достигли успеха и стали известны не только на родине, но и за ее пределами.Проект "Апсны-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии. Ведущий специалист отдела культуры и искусства министерства Милана Ходжава выразила надежду на то, что новый сезон будет нацелен не только на выявление талантов, но и популяризацию абхазских композиций.Генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". По словам менеджера по социальным проектам компании Темыра Гургулия, проект будет способствовать популяризации абхазской культуры и раскрытию потенциала молодых талантов республики.Условия отбораНекоторые подробности организаторы на пресс-конференции все же рассказали. По их словам, в этот раз, как и десять лет назад, проект будет разбит на четыре сезона и продлится около года. В качестве приза победитель получит квоту на бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Кроме того, участники музыкального проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов. Они будут транслироваться в социальных сетях.Кастинг "Апсны-Star" состоится 15 декабря в Абхазской государственной филармонии. Претендентам должно быть не меньше 16 лет, на кастинге они могут представить одну песню на любом языке. По словам организаторов, предварительно отправлять заявки на участие в кастинге не нужно.Более подробную информацию организаторы планируют вскоре представить в социальных сетях.Первый концерт "Апсны-Star" состоится в феврале 2023 года.

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