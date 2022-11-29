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Средства ПВО России за сутки сбили девять украинских дронов на Донбассе
Средства ПВО России за сутки сбили девять украинских дронов на Донбассе
Кроме того, средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области. 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T16:30+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России были уничтожены десять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, Херсонской области и ДНР, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах. Кроме того, был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан" и склад ракетно-артиллерийского вооружения.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении ротная тактическая группа ВСУ предприняла безуспешную попытку атаковать российские позиции и потеряла более 30 бойцов, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении российские войска пресекли украинскую атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, уничтожили более 40 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Также на Донецком направлении за сутки было более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, наступление на этом направлении продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/bolee-100-voennykh-ukrainy-unichtozheno-vysokotochnym-udarom-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1042845117.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки сбили девять украинских дронов на Донбассе
16:30 29.11.2022 (обновлено: 16:33 29.11.2022)
Кроме того, средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской Народной Республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России были уничтожены десять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, Херсонской области и ДНР, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах.
Кроме того, был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан" и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении ротная тактическая группа ВСУ предприняла безуспешную попытку атаковать российские позиции и потеряла более 30 бойцов, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении российские войска пресекли украинскую атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, уничтожили более 40 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
Также на Донецком направлении за сутки было более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, наступление на этом направлении продолжается.