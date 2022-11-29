https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-devyat-ukrainskikh-dronov-na-donbasse-1042868481.html

Средства ПВО России за сутки сбили девять украинских дронов на Донбассе

Средства ПВО России за сутки сбили девять украинских дронов на Донбассе

Кроме того, средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T16:30+0300

2022-11-29T16:30+0300

2022-11-29T16:33+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России были уничтожены десять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, Херсонской области и ДНР, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах. Кроме того, был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан" и склад ракетно-артиллерийского вооружения.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении ротная тактическая группа ВСУ предприняла безуспешную попытку атаковать российские позиции и потеряла более 30 бойцов, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении российские войска пресекли украинскую атаку в направлении Червонопоповки в ЛНР, уничтожили более 40 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Также на Донецком направлении за сутки было более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, наступление на этом направлении продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/bolee-100-voennykh-ukrainy-unichtozheno-vysokotochnym-udarom-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1042845117.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/bolshinstvo-chlenov-nato-ischerpali-vozmozhnosti-dlya-otpravki-oruzhiya-ukraine-1042836158.html

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