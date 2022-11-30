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Кабмин Абхазии согласовал меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения с ПМР
Кабмин Абхазии согласовал меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения с ПМР
Меморандум будет подписан на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой от 2017 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T12:00+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство здравоохранения, Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии и Министерство здравоохранения, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Проект документа был согласован Кабинетом министров Абхазии.В рамках меморандума стороны намерены обмениваться научно-техническими данными, информацией о нормативно-правовых актах, проводить совместные семинары и конференции, внедрять программы по соцразвитию и соцзащите, подготавливать кадры, организовывать лечение и реабилитацию для граждан, а также предоставлять протезно-ортопедическую помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-utverdil-programmu-po-sozdaniyu-i-zaschite-baz-dannykh-1042881392.html
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абхазия, новости, приднестровская молдавская республика, здравоохранение
Кабмин Абхазии согласовал меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения с ПМР
12:00 30.11.2022 (обновлено: 12:29 30.11.2022)
Меморандум будет подписан на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой от 2017 года.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство здравоохранения, Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии и Министерство здравоохранения, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты.
Проект документа был согласован Кабинетом министров Абхазии.
Цель меморандума – создание условий и механизмов для развития и сотрудничества в вопросах здравоохранения и социального обеспечения граждан обеих республик.
В рамках меморандума стороны намерены обмениваться научно-техническими данными, информацией о нормативно-правовых актах, проводить совместные семинары и конференции, внедрять программы по соцразвитию и соцзащите, подготавливать кадры, организовывать лечение и реабилитацию для граждан, а также предоставлять протезно-ортопедическую помощь.