https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/abkhaziya-i-pridnestrove-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-zdravookhraneniya-1042880948.html

Кабмин Абхазии согласовал меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения с ПМР

Кабмин Абхазии согласовал меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения с ПМР

Меморандум будет подписан на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой от 2017 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T12:00+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство здравоохранения, Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии и Министерство здравоохранения, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Проект документа был согласован Кабинетом министров Абхазии.В рамках меморандума стороны намерены обмениваться научно-техническими данными, информацией о нормативно-правовых актах, проводить совместные семинары и конференции, внедрять программы по соцразвитию и соцзащите, подготавливать кадры, организовывать лечение и реабилитацию для граждан, а также предоставлять протезно-ортопедическую помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-utverdil-programmu-po-sozdaniyu-i-zaschite-baz-dannykh-1042881392.html

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