https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/karantinnaya-inspektsiya-abkhazii-otmetila-30-letniy-yubiley-1042893886.html

Карантинная инспекция Абхазии отметила 30-летний юбилей

Карантинная инспекция Абхазии отметила 30-летний юбилей

Государственная инспекция Абхазии по карантину растений была создана 30 ноября 1992 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T17:18+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Мероприятие к 30-летию Государственной инспекции Абхазии по карантину растений состоялось в Кабинете министров Абхазии в среду, 30 ноября.Главная задача инспекции – защита и охрана Абхазии от проникновения опасных вредителей, возбудителей заболеваний растений и сорняков. Орган занимается проверкой продукции, которая импортируется в республику и экспортируется из нее. В состав карантинной инспекции входит республиканская карантинная фитосанитарная лаборатория, карантинные инспекции в районах, пограничные карантинные инспекции.По словам начальника инспекции Аркадия Джинджия, карантин растений в Абхазии имеет государственное значение, так как он необходим для охраны территории страны от завоза и распространения особо опасных и трудно искореняемых видов вредных организмов."Коллеги, ваша деятельность ценна и важна, вы являетесь надежной преградой на пути вредителей и болезней, которые способны нанести невосполнимый вред экономике Абхазии", – сказал он.С праздником коллег поздравил замруководителя южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Филипенко. Он зачитал обращение от имени руководителя службы Сергея Данкверта."На протяжении долгих лет Государственная инспекция по карантину растений эффективно и ответственно выполняет функцию по сохранению фитосанитарной безопасности Республики Абхазия. Выражаем надежду на продолжение сотрудничества между нашими службами для оперативного решения вопросов обеспечения безопасности ввозимых поставок продукции растительного происхождения. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, воплощения в жизнь поставленных задач", – говорилось в обращении.На мероприятии чинами и грамотами были награждены сотрудники Госинспекции. Четверо из них были награждены чинами инспектора карантинной службы первого класса, десять человек получили чин инспектора карантинной службы второго класса, четверо – инспектора карантинной службы третьего класса, двое – младшего инспектора карантинной службы. 29 сотрудников ведомства были удостоены грамотой "за добросовестное выполнение трудовых обязанностей и особые отличия в работе, высокий профессионализм и компетентность".

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