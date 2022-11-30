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МЧС Абхазии заключит договор о сотрудничестве с Центром медицины катастроф России
МЧС Абхазии заключит договор о сотрудничестве с Центром медицины катастроф России
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии побывал в столице России с рабочим визитом. В рамках поездки он встретился с представителями Федерального центра... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T19:39+0300
2022-11-30T19:39+0300
2022-11-30T19:39+0300
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СУХУМ, 30 нояб - Sputnik. МЧС Абхазии заключит договор о сотрудничестве с Федеральным центром медицины катастроф России. Об этом Медиацентру МИД республики сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.Глава МЧС Абхазии в Москве встретился с представителями Федерального центра медицины катастроф и стороны определили дальнейшие параметры сотрудничества.“У нас была очень важна встреча в Москве с представителями Центра медицины катастроф. Они мне рассказали, показали, чем занимаются, какие у них задачи и как они их выполняют. Нам это было очень интересно, учитывая то, что у нас не один год работает медицинское управление при МЧС Абхазии”, - подчеркнул Квициния.Основными направлениями взаимодействия станут совместные обучающие мероприятия и транспортировка пострадавших. Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов в интервью Медиацентру назвал сотрудничество взаимовыгодным.“Правильное взаимодействие нашей структуры с российской даст положительный результат”, - подчеркнул он.В ближайшее время делегация Службы медицины катастроф планирует прибыть в Абхазию для разработки и согласования деталей соглашения о взаимодействии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/lev-kvitsiniya-vstretilsya-s-rukovodstvom-akademii-pozharnoy-sluzhby-mchs-rossii-1042735193.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html
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абхазия, мчс абхазии, новости, россия
МЧС Абхазии заключит договор о сотрудничестве с Центром медицины катастроф России
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии побывал в столице России с рабочим визитом. В рамках поездки он встретился с представителями Федерального центра медицины катастроф.
СУХУМ, 30 нояб - Sputnik.
МЧС Абхазии заключит договор о сотрудничестве с Федеральным центром медицины катастроф России. Об этом Медиацентру МИД республики сообщил
министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Глава МЧС Абхазии в Москве встретился с представителями Федерального центра медицины катастроф и стороны определили дальнейшие параметры сотрудничества.
“У нас была очень важна встреча в Москве с представителями Центра медицины катастроф. Они мне рассказали, показали, чем занимаются, какие у них задачи и как они их выполняют. Нам это было очень интересно, учитывая то, что у нас не один год работает медицинское управление при МЧС Абхазии”, - подчеркнул Квициния.
Основными направлениями взаимодействия станут совместные обучающие мероприятия и транспортировка пострадавших. Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов в интервью Медиацентру назвал сотрудничество взаимовыгодным.
“Правильное взаимодействие нашей структуры с российской даст положительный результат”, - подчеркнул он.
В ближайшее время делегация Службы медицины катастроф планирует прибыть в Абхазию для разработки и согласования деталей соглашения о взаимодействии.