https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/proekt-gosprogrammy-zhilische-2025-odobren-kabinetom-ministrov-abkhazii-1042884806.html

Проект госпрограммы "Жилище-2025" одобрен Кабинетом министров Абхазии

Проект госпрограммы "Жилище-2025" одобрен Кабинетом министров Абхазии

Установленные сроки реализации программы – с 2023 года по 31 декабря 2025 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T13:03+0300

2022-11-30T13:03+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект государственной целевой программы "Жилище-2025" на заседании в среду, 30 ноября. Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году. С 2018 по 2021 годы участниками программы стали 104 претендента, которым была оказана помощь общей суммой в 80 миллионов рублей. В 2021 году статус участника программы был предоставлен 50 претендентам, сумма помощи составила 39 миллионов рублей, в 2022 году – 51 претенденту было выделено 40 миллионов рублей. Участниками программы могут быть: Приоритет при рассмотрении заявлений отдается инвалидам первой группы, семьям с детьми-инвалидами, круглым сиротам и многодетным семьям. Более 350 заявлений граждан Абхазии, которые не были рассмотрены в рамках предыдущей программы подлежат рассмотрению в течение срока действия программы "Жилище-2025".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-prinyal-reshenie-ob-uvelichenii-sotsvyplat-za-rozhdenie-detey-1042883494.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/itogi-gosudarstvennoy-tselevoy-programmy-zhilische-2022-1042420366.html

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