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Проект госпрограммы "Жилище-2025" одобрен Кабинетом министров Абхазии
Проект госпрограммы "Жилище-2025" одобрен Кабинетом министров Абхазии
Установленные сроки реализации программы – с 2023 года по 31 декабря 2025 года. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T13:03+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект государственной целевой программы "Жилище-2025" на заседании в среду, 30 ноября. Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году. С 2018 по 2021 годы участниками программы стали 104 претендента, которым была оказана помощь общей суммой в 80 миллионов рублей. В 2021 году статус участника программы был предоставлен 50 претендентам, сумма помощи составила 39 миллионов рублей, в 2022 году – 51 претенденту было выделено 40 миллионов рублей. Участниками программы могут быть: Приоритет при рассмотрении заявлений отдается инвалидам первой группы, семьям с детьми-инвалидами, круглым сиротам и многодетным семьям. Более 350 заявлений граждан Абхазии, которые не были рассмотрены в рамках предыдущей программы подлежат рассмотрению в течение срока действия программы "Жилище-2025".
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Проект госпрограммы "Жилище-2025" одобрен Кабинетом министров Абхазии
13:03 30.11.2022 (обновлено: 13:17 30.11.2022)
Установленные сроки реализации программы – с 2023 года по 31 декабря 2025 года.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил проект государственной целевой программы "Жилище-2025" на заседании в среду, 30 ноября.
Всего на реализацию программы предусматривается 180 миллионов рублей – по 60 миллионов из средств республиканского бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы.
Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году.
С 2018 по 2021 годы участниками программы стали 104 претендента, которым была оказана помощь общей суммой в 80 миллионов рублей.
В 2021 году статус участника программы был предоставлен 50 претендентам, сумма помощи составила 39 миллионов рублей, в 2022 году – 51 претенденту было выделено 40 миллионов рублей.
Участниками программы могут быть:
– инвалиды первой группы, получившие ранения во время Отечественной
войны народа Абхазии;
– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с
детства;
– многодетные семьи, имеющие трех и более детей;
– несовершеннолетние, потерявшие обоих родителей;
– лица от 18 до 30 лет, потерявшие обоих родителей;
– семьи лиц, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии при
исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести, лиц, погибших
при спасении человеческой жизни, при охране государственной
собственности;
– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Приоритет при рассмотрении заявлений отдается инвалидам первой группы, семьям с детьми-инвалидами, круглым сиротам и многодетным семьям.
Более 350 заявлений граждан Абхазии, которые не были рассмотрены в рамках предыдущей программы подлежат рассмотрению в течение срока действия программы "Жилище-2025".