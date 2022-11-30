https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/revolver-narodnogo-snaypera-istoriya-pistoleta-nestora-lakoba-1042884158.html

Револьвер народного снайпера: история пистолета Нестора Лакоба

Револьвер народного снайпера: история пистолета Нестора Лакоба

Пистолет модели Smith&Wesson абхазского государственного деятеля, советского революционера Нестора Лакоба был случайно найден в его родовом имении в селе Лыхны... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T14:30+0300

2022-11-30T14:30+0300

2022-11-30T15:15+0300

в абхазии

абхазия

история

нестор лакоба

гудаута

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1d/1042862856_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f177ae0d2f5e4aa687f664a6d01ddfd3.jpg

О том, где именно обнаружили пистолет, каким Лакоба был стрелком и как его меткость описал в "Пирах Валтасара" Фазиль Искандер, а также о процессе реставрации револьвера в гудаутском музее, читайте в материале Sputnik.Случайная находкаРаботы по реставрации исторических артефактов в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте идут уже несколько лет, но пистолет советского и абхазского государственного деятеля Нестора Лакоба в архив попал впервые."Пистолет передал мне мой двоюродный брат Роман Авидзба. У нас родственные отношения с семьей Лакоба, которая подверглась репрессиям со стороны советской власти. Было репрессировано 14 семей по фамилии Лакоба. Нашли пистолет в земле под домом, где жила мать Нестора Лакоба, прямо под ее кроватью", – отметил художник.Джапуа добавил, что длинноствольным пистолетом Smith&Wesson оснащали российских артиллеристов и морских офицеров. Это огнестрельное оружие было удобным и точным, а барабан его рассчитан на шесть патронов. За эти качества пистолет полюбили военные и поклонники огнестрельного оружия. Абхазия в этом плане не стала исключением, во время Отечественной войны народа Абхазии были бойцы, которые шли в бой, вооружившись "смит-вессонами"."Этот револьвер был в почете в Абхазии. Эксперты говорят, что именно у нас это оружие встречалось в наибольшем количестве, но после нескольких разоружений в стране его осталось не так много. Его носили киаразовцы, абреки, военные. Оно использовалось как дополнительное оружие к их карабинам", – сказал Джапуа и признался, что у него тоже есть такой пистолет.В годы репрессий многие абхазские семьи закапывали в земли личные вещи тех, на кого власти навесили ярлыки врагов народа, троцкистов и предателей, с сожалением отметил художник. Люди боялись, что из-за этих вещей могут пострадать оставшиеся в живых родственники и надеялись на то, что никому не удастся их обнаружить. Некоторые даже поливали места, где были спрятаны вещи, соком из-под солений, чтобы "сокровища" быстрее разрушились.После убийства Нестора Лакоба его тело так и не было найдено. Обнаруженный револьвер дал некоторым общественным деятелям надежду на то, что Лакоба может быть захоронен в селе Лыхны. Как уточнил Джапуа, директор гудаутского музея Гугуца Джикирба попыталась организовать раскопки на той территории, но не все родственники революционера дали на это согласие.РеставрацияПистолет Нестора Лакоба уже прошел один реставрационный этап и ждет следующего. После этого он займет почетное место среди других экспонатов в музейном зале, посвященном жертвам репрессий. Планируется, что это произойдет в 2023 году.По рассказу консультанта-реставратора из России Марины Субботиной, которая помогает гудаутскому музею с восстановлением и консервацией исторических предметов, пистолет изначально был в очень плохом состоянии."Он был полностью покрыт коррозионными наслоениями. Причем, они были в активном состоянии, и это требовало срочного вмешательства. В музее была собрана комиссия, которая решила в срочном порядке приступить к реставрации. Коррозионные наслоения предварительно нужно было размягчить специальным раствором и механически расчистить", – объяснила Субботина.По завершении первого этапа работ, уточнила она, нужно понаблюдать за предметом и определить, проявится ли ржавчина. В случае, если разрушительный процесс продолжится, пистолет пройдет очередной этап очистки.Подробнее о методике реставрации, используемых веществах и оборудовании Субботина рассказывать не стала, так как эту информацию могут использовать люди, не обладающие профессиональными навыками, которые могут нанести невосполнимый урон историческим артефактам и даже уничтожить их.Действительно, техническое состояние "смит-вессона" Нестора Лакоба огорчает – из него явно никогда не произведут ни единого выстрела. Корпус пистолета деформирован и "изрешечен" следами от коррозии, патронный барабан застыл в одном положении и больше не крутится, вместо деревянной рукояти пустота. На стволе оружия когда-то была надпись, но прочитать ее невозможно. Скорее всего, там был выгравирован серийный номер. При всем этом пистолет довольно тяжелый, он весит не меньше килограмма. Производитель заявляет о весе в 1220 граммов без патронов.В реставрации пистолета специалисту из России помогал сотрудник музея Алхас Курмазия. По его рассказу, они проделали большую и скрупулезную работу – вывели соли из предмета, просушили его в специальной печи, бормашиной удалили ржавчину и грязь."Привести в боевое состояние мы его уже не сможем. Главная задача заключается в том, чтобы сохранить пистолет и сделать так, чтобы он дальше не ржавел", – сказал Курмазия и добавил, что к музейным экспонатам у него трепетное отношение – каждое небрежное прикосновение к ним заставляет его нервничать."Народный снайпер"О меткости Нестора Лакоба в свое время слагались легенды. Он был признан виртуозным стрелком, который всегда попадает точно в цель. Этот талант Лакоба не остался без внимания в произведении Фазиля Искандера "Пиры Валтасара", в котором автор рассказывает о грандиозном застолье советской элиты во главе с Иосифом Сталиным в Абхазии."Среди нас находится настоящий народный снайпер, попросим его", – сказал вождь советского народа, желая, чтобы Лакоба продемонстрировал свое умение стрелять в яблочко.Абхазский лидер попытался избежать демонстрации, но Сталин был непоколебим. Пришлось согласиться. В огромный зал с десятками гостей, танцевальным ансамблем и ломящимися от яств столами привели запуганного повара с трясущимися руками. Его поставили у стены и дали в руки тарелку с куриными яйцами."Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро (главный герой произведения – прим.) заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня. Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелках, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнула что-то желтое, и только потом услышал выстрел", – пишет Искандер.Бедному повару пришлось пережить это испытание дважды за вечер. За смелость он был удостоен чести поужинать за одним столом вместе с высокопоставленными гостями, а за точность и зрелищность опасного представления Лакоба удостоился громких аплодисментов и "браво" от самого Сталина.Никому неизвестно, был ли тот пир на самом деле или это просто фантазия автора, но она далеко не безосновательна, уверен российский и абхазский прозаик, поэт и журналист Владимир Делба.В беседе с корреспондентом Sputnik он отметил, что Нестор Лакоба прекрасно стрелял и много тренировался, это неопровержимый факт.Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа".После смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения неизвестно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/vozhdi-i-zhertvy-vyshla-novaya-kniga-aleksandra-orlova-kretchmera-1042878586.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vosstanovit-i-blagoustroit-kakim-budet-muzey-lakoba-posle-remonta-1040617791.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180601/kak-sharatyn-noch-so-stalinym-provel-1024119592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/Vopreki-vole-naroda-kak-Abkhazskaya-SSR-stala-avtonomiey-v-sostave-Gruzii-1029485654.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200501/httpmainspyrutranslitperevodchik-1023816437.html

абхазия

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

абхазия, история, нестор лакоба, гудаута