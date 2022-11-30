https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-vooruzheniya-gruppy-khortitsa-na-ukraine-1042894177.html

Российские войска уничтожили склад вооружения группы "Хортица" на Украине

Российские войска уничтожили склад вооружения группы "Хортица" на Украине

На складе хранились снаряды к системам залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T17:38+0300

2022-11-30T17:38+0300

2022-11-30T17:44+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили склад вооружений группировки войск ВСУ "Хортица" в районе Днепропетровска, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Росси было нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157-ми районах.Также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ, поражен взвод артиллерийских систем М777, склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25, восемь украинских беспилотников, перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS, реактивный снаряд системы "Ольха".На Донецком направлении российские войска освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.Также Минобороны сообщило об освобождении Андреевки в ДНР и добавило, что продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное.На Купянском направлении была отражена атака механизированной и танковой ротных тактических групп ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль. На Красно-Лиманском направлении отбита атака трех ротных тактических групп ВСУ, усиленных танками, в районе Площанки, Червонопоповки и Житловки в ЛНР. Подразделения противника отброшены на исходные позиции, потери украинской стороны составили более 40 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и автомобиль с боеприпасами. На Южно-Донецком направлении в течение суток три ротные тактические группы ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/artemovsk--samaya-goryachaya-tochka-svo-i-nato-1042874618.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-devyat-ukrainskikh-dronov-na-donbasse-1042868481.html

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