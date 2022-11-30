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Российские войска уничтожили склад вооружения группы "Хортица" на Украине
Российские войска уничтожили склад вооружения группы "Хортица" на Украине
На складе хранились снаряды к системам залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T17:38+0300
2022-11-30T17:38+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили склад вооружений группировки войск ВСУ "Хортица" в районе Днепропетровска, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Росси было нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157-ми районах.Также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ, поражен взвод артиллерийских систем М777, склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25, восемь украинских беспилотников, перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS, реактивный снаряд системы "Ольха".На Донецком направлении российские войска освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.Также Минобороны сообщило об освобождении Андреевки в ДНР и добавило, что продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное.На Купянском направлении была отражена атака механизированной и танковой ротных тактических групп ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль. На Красно-Лиманском направлении отбита атака трех ротных тактических групп ВСУ, усиленных танками, в районе Площанки, Червонопоповки и Житловки в ЛНР. Подразделения противника отброшены на исходные позиции, потери украинской стороны составили более 40 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и автомобиль с боеприпасами. На Южно-Донецком направлении в течение суток три ротные тактические группы ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/artemovsk--samaya-goryachaya-tochka-svo-i-nato-1042874618.html
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Российские войска уничтожили склад вооружения группы "Хортица" на Украине
17:38 30.11.2022 (обновлено: 17:44 30.11.2022)
На складе хранились снаряды к системам залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
Российские войска уничтожили склад вооружений группировки войск ВСУ "Хортица" в районе Днепропетровска, сообщает
Министерство обороны России.
"В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня "HIMARS", MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Росси было нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157-ми районах.
Также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ, поражен взвод артиллерийских систем М777, склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.
Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25, восемь украинских беспилотников, перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS, реактивный снаряд системы "Ольха".
На Донецком направлении российские войска освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.
Также Минобороны сообщило об освобождении Андреевки в ДНР и добавило, что продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное.
На Купянском направлении была отражена атака механизированной и танковой ротных тактических групп ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении отбита атака трех ротных тактических групп ВСУ, усиленных танками, в районе Площанки, Червонопоповки и Житловки в ЛНР. Подразделения противника отброшены на исходные позиции, потери украинской стороны составили более 40 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и автомобиль с боеприпасами.
На Южно-Донецком направлении в течение суток три ротные тактические группы ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.