Артемовск – самая горячая точка СВО и НАТО

Украинский гарнизон Артемовска близок к состоянию оперативного окружения и полного уничтожения, ведь главная задача российских войск на этом и других... 29.11.2022, Sputnik Абхазия

С другой стороны, киевский режим считает Бахмут (переименованный нацистами в 2014 году Артемовск) "эпицентром главного сражения за Украину", то есть упорствует в заблуждениях о ходе, целях и потенциале российской специальной военной операции. На Западе появились более трезвые оценки, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Батальон украинских националистов "Айдар"* пытался контратаковать, однако с большими потерями откатился на исходные позиции. Уничтожено 80 националистов, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа.За минувшие сутки российские войска во взаимодействии с ЧВК "Вагнер" освободили три пригородных поселка – Озаряновку, Зеленополье и Андреевку. Эти позиции позволяют развить успех, охватывая Артемовск с юга, устанавливая огневой контроль над дорогой Константиновка – Артемовск (главный маршрут снабжения группировки украинских войск). Укрепрайон ВСУ рушится, киевский режим ежедневно теряет здесь до батальона.Непогода и распутица не позволяют в полной мере задействовать в атаках бронетехнику, и основной ударной силой российских войск становится артиллерия, которая во взаимодействии с беспилотными разведывательными комплексами "Орлан – 10" круглосуточно ровняет с землей позиции украинских войск на подступах к Артемовску.Представитель командования ВСУ вчера заявил: "Бахмут остается эпицентром главного сражения за Украину. На этом направлении противник… наносит около 180-200 артиллерийских ударов в сутки".Если без пафоса, по сути – наступательные действия российских войск и тысячи российских снарядов делают пригороды Артемовска братской могилой для подразделений ВСУ, нацбатов НГУ, иностранных наемников. Украинские войска деморализованы отсутствием подготовленных резервов, авиационной и артиллерийской поддержки. Раненые ВСУ ждут медицинской помощи сутками. Известно, что главком Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о тяжелейших для ВСУ последствиях российской тактики артиллерийского огневого вала, однако Киев ситуацию игнорирует. Более того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера попросил НАТО срочно увеличить производство оружия для ВСУ, которым предстоит "сражаться в битвах завтрашнего дня". Разумеется, киевский режим намерен воевать "до победы", что означает по сути происходящего – "до последнего украинца".Зимние приоритеты спецоперацииГлавы МИД стран НАТО собрались заявить в Бухаресте, что не примут Украину в состав альянса. Запад определенно устал от украинского конфликта. Пулеметы и зенитки против крылатых ракет неэффективны. Тридцать старых БМП на переднем крае сгорят примерно за неделю, и для ВСУ погоды не сделают. Если страны НАТО начнут наращивать военное производство, РФ адекватно "переключит регистр" в зоне СВО. Все же итоги спецоперации зависят не столько от ВПК альянса, сколько от политической воли и превосходящего военного потенциала, безграничных ресурсов России. Безусловно, судьба киевского режима предрешена в феврале (судьба НАТО – пока под вопросом).Целей демилитаризации и денацификации Украины никто не отменял, и неслучайно руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вчера заявил: "Наша задача – это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение ее боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому операцию и окрестили "бахмутской мясорубкой". Дальше – больше, до безусловного выполнения Киевом и его западными хозяевами всех справедливых требований и условий России.Кроме огневого вала артиллерии (наиболее эффективная тактика уничтожения живой силы и боевой техники ВСУ на переднем крае), приоритетом российских войск в обозримой перспективе останется разрушение украинской системы военного управления и связанных с ней объектов энергетики и логистики. После серии российских высокоточных ударов по объектам энергетики дефицит мощности на Украине составляет 30%, и впереди – еще большие проблемы.Логистические узлы ВСУ до недавнего времени оставались целями второго плана, однако 28 ноября воздушно-космические силы России нанесли удар по станции Моисеевка в Днепропетровской области, и поразили высокоточным оружием скопление живой силы и военной техники украинской 17-й танковой бригады во время погрузки на железнодорожный транспорт. Движение на железнодорожной магистрали вблизи Кривого Рога остановлено на длительное время. Вероятно, уничтожение транспортных узлов становится новым приоритетом специальной военной операции – подразделения ВСУ на переднем крае не должны получать подкрепление, тяжелое вооружение и боеприпасы.Танец на грабляхАмериканское издание The National Interest отмечает, что Киев переоценивает свое положение на поле боя в ожидании нереалистичных уступок Москвы. По информации агентства Bloomberg, США уже извлекли из украинского конфликта максимальную выгоду, и размышляют смене приоритетов. "Наступление" ВСУ лишь затягивает конфликт, и обещает большие расходы. Вашингтон не желает годами оплачивать оружие для киевского режима, и склоняется к мирным переговорам с Москвой.Авторитетный американский журнал The American Conservative сообщил: "Администрация Байдена отказывается говорить американскому народу правду: Украина не выигрывает и не выиграет эту войну".Издание отмечает, что руководители Белого дома и Пентагона не анализировали национальную мощь и стратегические интересы России, преувеличивали силы США и Украины, игнорировала стратегические преимущества РФ – географическую глубину, безграничные природные ресурсы, высокую социальную сплоченность и значительный оборонно-промышленный потенциал для быстрого наращивания военной мощи. В итоге Украина стала аналогом разрушенных войной Вьетнама, Ирака, Афганистана, где ранее насаждала демократию армия США. И европейские члены НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне Вашингтона, потому что ощущают тяжесть последствий для своих экономик и общества, предчувствуют поражение и позор.С другой стороны, Москва кардинально изменила подходы к решению задач СВО, и готова "создать новый территориальный статус-кво, соответствующий потребностям национальной безопасности России". The American Conservative отмечает, что в конце ноября новые силы России на Западном стратегическом направлении имеют мало общего с группировкой СВО от 24 февраля: "540 000 российских военнослужащих… Силы продолжают расти, и включают 1000 систем реактивной артиллерии, тысячи тактических баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, 5000 боевых бронированных машин, в том числе 1500 танков, сотни пилотируемых бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов".Прогноз американского издания: Россия станет сильнее, и обновленные Вооруженные силы РФ выйдут из горнила войны на Украине готовыми для проведения стратегических операций, в масштабе 1000-километровых фронтов. А надежды киевского режима на некий "внутренний раскол в Кремле", майдан, развал, и "новую власть", которая подпишет капитуляцию России перед Западом – очевидная глупость. Все же танец на граблях и гробах – исключительно украинская политическая традиция последних десятилетий.* "Айдар" – запрещенная в РФ экстремистская организация украинских националистов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

