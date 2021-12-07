https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/politolog-vnedrenie-gomoseksualnogo-trenda-na-zapade-idet-ne-odin-desyatok-let-1036632786.html

Политолог: внедрение гомосексуального тренда на Западе идет не один десяток лет

Политолог: внедрение гомосексуального тренда на Западе идет не один десяток лет

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik среди европейцев и американцев на тему... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T18:10+0300

2021-12-07T18:10+0300

2021-12-07T18:13+0300

в мире

опросы

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Внедрение гомосексуального тренда на Западе идет не один десяток лет, сказал в интервью радио Sputnik политолог Николай Трапш, комментируя итоги опроса социологическая компания IFop.Один из пяти вопросов звучал так: "Вы поддерживаете или выступаете против включения в школьную программу, среди прочего, информации о гомосексуальных парах?".Среди рассматриваемых стран в Германии наиболее высокое число респондентов поддерживают включение в школьную программу информации о гомосексуальных парах – 64% против 52% в Британии, 48% во Франции и 42% в США."Тут результаты ожидаемые, здесь на лицо длительный тренд, внедрение гомосексуального тренда идет не один десяток лет. Результаты здесь есть, и они совершенно четкие: часть, которая не поддерживают, это часть, которая против радикальной формы – включения этого в школьную программу. Среди них, с большой долей вероятности, значительная часть будет относиться к однополым бракам, усыновлению детей в однополых браках положительно", - считает политолог Николай Трапш.На примере этого опроса наглядно видно, что длительное промывание мозгов получило свой закономерный результат, считает он."Потому, что информирование об этом в школе, причем в толерантной форме – это продолжение промывания мозгов на более эффективном уровне. Если всю эту практику распространить на школы и детские сады, то не потребуется и пары лет, чтобы достичь цифры 80% поддерживающих однополые браки", - говорит эксперт.Следующий вопрос в рамках опроса был о "Культуре отмены". Это феномен, возникший в США, состоит в исключении из публичной сферы людей, группы или организации по причине комментариев или поведения, которое рассматривается как проблемное или оскорбительное. Респондентов спросили, поддерживают ли они распространение "cancel culture"?В Германии почти половина респондентов высказываются против распространения "культуры отмены": 49% против 29%. Почти половина (49%) британцев выступают против распространения культуры отмены, и 27% - за. Во Франции несколько больше тех респондентов, высказывающихся против распространения "культуры отмены" - 38% ("за" 33%). В США значительно больше респондентов, высказывающихся против распространения "культуры отмены" - 50% ("за" 33%)."Это говорит о том, что западное общество не определилось как оно к этому относится, потому что, если мы посмотрим колебания между незнающими, поддерживающими, не поддерживающими, там нет четкой установки. Потому, что есть люди, которые знают, что нужно что-то запрещать, с другой стороны полагают, что это может ограничивать свободы и поэтому они не поддерживают", - говорит политолог Николай Трапш.Следующий вопрос опроса звучал так: "В настоящее время в американских СМИ все чаще упоминается "критическая расовая теория". В ее основе лежит идея, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но встроен в юридические и политические общественные нормы, которые в свою очередь должны быть изменены. Одни считают, что эта теория позволяет улучшить демократию, другие убеждены, что она приводит к тому, что к людям начинают относиться по-разному на основе их "расы", и поэтому она не является демократической. Какое утверждение вам ближе?".Больше половины опрошенных респондентов в США (54%) считают "критическую расовую теорию" недемократической. Это самый большой процент среди других рассматриваемых стран.Люди с высшим образованием чаще считают, что "критическая расовая теория" не является демократической, чем респонденты с образованием ниже среднего: 57% против 50%.60% придерживающихся левых политических взглядов немцев не считают "критическую расовую теорию" демократической. Из числа сторонников правых партий таких 51%.Комментируя опрос, политолог Трапш сказал, что здесь результат и пропаганды, и целенаправленного формирования общественного мнения он на лицо."Понятно, что кто говорит, что "да, не соответствует демократии", на самом деле они колеблются, потому что это будет относиться к их конкретной расе, это в основном колеблющееся белое большинство. Здесь точно среди радикалов и левых либералов белых достаточно много, и они контролируют информационное пространство. По сути дело времени, когда смогут колеблющихся убедить в том, что действительно это укрепляет демократию", - считает он.По его мнению, опыт внедрения определенных ценностей на Западе колоссальный и пассивное сопротивление белого меньшинства, понимающего, что расовая теория направлена против них, постепенно сокращается.Еще один вопрос, на который было предложено ответить, касался смены пола у детей. Результаты опроса показали, что примерно половина жителей ведущих стран Запада против того, чтобы давать детям право самостоятельно принимать решение по поводу лечения, подразумевающего смену пола.Сам вопрос звучал так: "В сентябре 2021 Апелляционный суд вынес решение, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание. Этот вид лечение используется в том числе, при смене пола. Вы лично поддерживаете это решение или выступаете против?".Более половины французов выступают против подобного решения (52%)", столько же - 52% - высказались против в Великобритании, и по 48% - в Германии и США."Здесь тоже ситуация неопределенная, вроде не поддерживает едва ли не половина. Значит ли это, что эта половина однозначно за эти безумные эксперименты по смене пола, сопровождающиеся явным насилием по отношению к детям со стороны родителей. Ну конечно нет, просто часть из этих респондентов, которые не поддерживают, считают, что дети в этом возрасте еще не способны осознавать всю глубину решений и давать мотивированное согласие", - отмечает Николай Трапш.Респондентов также спросили, поддерживают ли они включение в школьную программу информации о гомосексуальных парах. Во всех странах, где проходил опрос, кроме США, число поддерживающих оказалось выше. Например, в Германии такое решение поддерживают 64%, а против выступают 27%. В Великобритании – 52% "за", 33% "против". В США только 42% "за", а 43% – "против".Немцы оказались наиболее лояльными и при ответе на вопрос "Вы поддерживаете или выступаете против включения в школьную программу, среди прочего, информации о смене пола?" число поддерживающих (53%) включение подобной информации в школьную программу оказалось выше числа не поддерживающих (37%).Во Франции мнения разделились - 41% и 42%. В Британии и США число противников преобладает - 44% против 39% в Британии, и 48% против 40% в США.Опрос был проведен для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 24 по 26 ноября 2021 года в самой Франции, а также Великобритании, Германии и США. Интервью проводились с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения.В опросе приняли участие 4 010 респондентов в возрасте старше 18 лет: Франция – 1 010 респондента, Великобритания – 996 респондента, Германия – 1 003 респондента, США – 1 001 респондентов. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии.

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