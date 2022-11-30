https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/tragediya-chegema-v-rusdrame-gotovyatsya-k-pokazu-sofichki-1042898425.html

Трагедия Чегема: в РУСДРАМе готовятся к показу "Софички"

Трагедия Чегема: в РУСДРАМе готовятся к показу "Софички"

Рассказ о любви, верности и прощении: в РУСДРАМе готовятся к очередной премьере. 9 декабря зрителям покажут постановку "Софичка" по мотивам одноименной повести... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

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Корреспондент Sputnik побывала на репетиции, пролила реки слез и пообщалась с актерами.SputnikСыграть или прожитьНа сцене РУСДРАМа "ожил" Чегем и залился смехом его жителей. Атмосфера на репетиции такая, что тебя будто бы переносит в старую абхазскую деревушку, в компанию людей, о которых наши мамы говорят "раньше люди добрее были". Тут и абхазские пляски, и национальные песни в исполнении мужского актерского состава, и уникальная тетя Маша в исполнении Миланы Ломия, которая как нельзя кстати охрипла и придала своему и без того колоритному абхазскому акценту особую изюминку. Кажется, эта роль ворчливой, но очень доброй женщины была просто создана для нее.Софичку сыграет Аманда Кварацхелия. Зрителю она уже известна по ролям в "Рассказе мула старого Хабуга", "Примадоннах" "Кровавой свадьбе". Но Софичка – это, на мой взгляд, уникальное попадание. Аманда идеально подходит под образ фазилевской героини – хрупкая, будто бы летящая, девушка с прекрасной улыбкой не играет, а проживает эту роль."Софичку" большинство ребят играют не впервые. В 2017 году, будучи на третьем курсе, тогда еще студенты Абхазской студии представили постановку как свою дипломную работу."Уже тогда на меня легла огромная ответственность. Я очень переживала, но это была студенческая работа. А сейчас я понимаю, что на мне лежит еще большая ответственность. Если тогда были какие-то поблажки, то сейчас поблажек не будет. И зритель будет смотреть на меня как на взрослую артистку, поэтому мне безумно страшно. Надеюсь, что получится передать всю искренность, доброту, наивность и легкость Софички", - призналась актриса.Софичка, по мнению Аманды, может научить зрителя верности, мужеству и искренней любви.Шамиль "достался" Осману Абухба, который признался, что роль ему очень близка. Более того, он даже оправдывает своего героя."Если человек в жизни совершил больше полезных дел, то для меня это положительный персонаж. Его дезертирство, наверное, сложно оправдать, но, если исходить из той ситуации, которая происходила, я для себя его оправдываю. Может быть, эта некая слабость, которая в итоге разрушила его", - сказал он.По мнению Османа, зритель должен прийти на спектакль, чтобы увидеть, как необдуманные поступки могут сломать судьбу одного человека и всех его близких людей.Душа абхазского народаВсю репетицию за ребятами из зрительного зала наблюдала педагог по сценической речи Нина Амелина. В блокноте она записывала, по ее словам, "приключения и зоны роста" ребят, места, где актеры могут звучать громче, лучше, звонче."Мне очень понравился спектакль. Мне кажется, здесь в первую очередь рассказывается о человеческих судьбах. Какая бы страна ни была, в первую очередь главное – это люди и человеческое отношение друг к другу", - отметила она.Гендиректор театра Ираклий Хинтба подчеркнул, что Фазиль Искандер – "всемирная ценность" Абхазии. По его мнению, необходимо максимально пропагандировать творчество писателя, потому что "он позволяет читателю в любой точке земного шара заглянуть в то, что называется душой абхазского народа"."В "Софичке" прослеживается печаль и сожаление по поводу того, что Абхазия теряет культурные основы нашей жизни", - добавил он.Премьера спектакля состоится 9 декабря в 19:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/odin-iz-samykh-uspeshnykh-irakliy-khintba-podvel-itogi-teatralnogo-sezona-1042162524.html

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