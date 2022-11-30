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Требования к подготовке водителей в автошколах ужесточат в Абхазии
Требования к подготовке водителей в автошколах ужесточат в Абхазии
Проект постановления Кабмина предусматривает дополнительные лицензионные требования, направленные на ужесточение требований к качеству образовательных услуг. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T18:14+0300
2022-11-30T18:14+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в постановление "О лицензировании негосударственной образовательной деятельности".По словам главы МВД Абхазии Вальтера Бутба, цель постановления - повышение качества подготовки будущих водителей.Он также отметил, что экономическая ситуация в государстве позволяет ввести требование о наличии у автошкол учебного автодрома."Проектом предусмотрено вступление в силу через отложенный срок, что обусловлено необходимостью подготовки учебных автодромов. При этом, в настоящее время уже проводятся мероприятия по обеспечению функционирования учебного автодрома для подготовки кандидатов в водители автотранспортных средств, на базе которого планируется организация сдачи практических экзаменов", - подчеркнул министр.Проект постановления предусматривает дополнительные лицензионные требования направленные на ужесточения требований к качеству образовательных услуг. Согласно документу, успешно сдавать профильные экзамены должны будут не менее 60% учеников автошкол, допущенных к экзаменам.Кабмин также внес изменения в постановление правительства "Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений".
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абхазия, новости, мвд абхазии, кабмин абхазии, гаи
Требования к подготовке водителей в автошколах ужесточат в Абхазии
18:14 30.11.2022 (обновлено: 18:22 30.11.2022)
Проект постановления Кабмина предусматривает дополнительные лицензионные требования, направленные на ужесточение требований к качеству образовательных услуг.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в постановление "О лицензировании негосударственной образовательной деятельности".
По словам главы МВД Абхазии Вальтера Бутба, цель постановления - повышение качества подготовки будущих водителей.
"В настоящее время практическая подготовка водителей в автошколах проводится на необорудованных площадках, что снижает качество подготовки и создает угрозы жизни и здоровью обучающихся и посторонних лиц", - сказал он.
Он также отметил, что экономическая ситуация в государстве позволяет ввести требование о наличии у автошкол учебного автодрома.
"Проектом предусмотрено вступление в силу через отложенный срок, что обусловлено необходимостью подготовки учебных автодромов. При этом, в настоящее время уже проводятся мероприятия по обеспечению функционирования учебного автодрома для подготовки кандидатов в водители автотранспортных средств, на базе которого планируется организация сдачи практических экзаменов", - подчеркнул министр.
Проект постановления предусматривает дополнительные лицензионные требования направленные на ужесточения требований к качеству образовательных услуг. Согласно документу, успешно сдавать профильные экзамены должны будут не менее 60% учеников автошкол, допущенных к экзаменам.
Кабмин также внес изменения в постановление правительства "Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений".