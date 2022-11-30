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Требования к подготовке водителей в автошколах ужесточат в Абхазии

Требования к подготовке водителей в автошколах ужесточат в Абхазии

Проект постановления Кабмина предусматривает дополнительные лицензионные требования, направленные на ужесточение требований к качеству образовательных услуг. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T18:14+0300

2022-11-30T18:14+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в постановление "О лицензировании негосударственной образовательной деятельности".По словам главы МВД Абхазии Вальтера Бутба, цель постановления - повышение качества подготовки будущих водителей.Он также отметил, что экономическая ситуация в государстве позволяет ввести требование о наличии у автошкол учебного автодрома."Проектом предусмотрено вступление в силу через отложенный срок, что обусловлено необходимостью подготовки учебных автодромов. При этом, в настоящее время уже проводятся мероприятия по обеспечению функционирования учебного автодрома для подготовки кандидатов в водители автотранспортных средств, на базе которого планируется организация сдачи практических экзаменов", - подчеркнул министр.Проект постановления предусматривает дополнительные лицензионные требования направленные на ужесточения требований к качеству образовательных услуг. Согласно документу, успешно сдавать профильные экзамены должны будут не менее 60% учеников автошкол, допущенных к экзаменам.Кабмин также внес изменения в постановление правительства "Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений".

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